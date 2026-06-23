Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VII.) - Ázerbájdžán
Proč poměrně omezený pohled? Protože čísla, která se mi podařilo zjistit, mi nepřijdou úplná. Tak jako u Vietnamu je tedy berte s jistou rezervou a já tento sedmý díl pojmu co nejstručněji.
Nejvyšší kapacitou disponuje u nás dobře známý tým Karabach Baku. Už zde ale panují jisté nejasnosti. Stadion má kapacitu 31 200 diváků, což je suverénně nejvíce v lize. Jenže zatímco tento stadion se údajně využívá především na evropské poháry, které Karabach hraje pravidelně, tak druhý stadion (Azersun Arena) s kapacitou 5 800 diváků se využívá na ligové duely. Není mi úplně jasné, jestli je to pravidlem nebo se stadion mění i v lize dle soupeře. Nicméně pojďme dál… Druhý největší stadion nabízí Sumqayit, jenž nabízí 15 350 míst. Třetí v pořadí je potom stadion celku Araz, jenž disponuje kapacitou 12 800 míst. Nejmenší stadion nabízí celek Zira, pouze 1 500 míst. Druhý nejmenší je u celku Shamakhi Baku, a to 2 200 míst a třetí nejmenší stánek je u týmu Gabala, nabízí místo pro 4 000 diváků.
Nejvyšší průměrnou návštěvnost zaznamenal tým Sumqait, a to 3 300 diváků. Na druhé příčce byl tým Neftci Baku s průměrem 2 495 diváků. Třetí pak v tomto ohledu skončil tým Karvan s průměrem 1 633 diváků. Suverénně nejmenší průměr je psán u týmu Araz, jen 70 (!) diváků. A to je jedno z čísel, které mě zaráží a nemyslím si, že odráží realitu. Faktem je, že i přes výrazně kapacitně veliký stadion uvádí jiné zdroje průměr kolem cca 1 600 diváků, ovšem naprosto v závislosti na soupeři a formě týmu. Nicméně budu se držet mého zdroje, ať je to stejné u všech. Druhou v průměru nejnižší návštěvu na zápas zaznamenal celek Zira, 783 diváků. Třetí nejnižší průměrnou návštěvnost pak zapsal tým Karabach, pouze 950 diváků v průměru. Mimochodem, i zde jiný zdroj uvádí průměr v řádech nižších tisíců.
Nejvyšší obsazeností se loni pyšnil celek Shamakhi Baku, když se mu podařilo zaplnit stadion v průměru z 61,36 %. Druhý skončil tým Zira, který měl průměrnou obsazenost 52,20 % a třetí byl tým Karvan s průměrnou obsazeností 32,66 %. Na opačném konci je s neuvěřitelně nízkým číslem Araz, pouze 0,55 %! Nad ním skončil Karabach (budu-li brát v potaz svůj standardní zdroj, a to, že zápasy byly hrány na velkém stadionu) s průměrnou obsazeností 3,04 %. Třetí od konce skončil Sabah Baku s průměrem 11,22 %. Kompletní výsledky níže.
1. Shamakhi Baku 61,36 %
2. Zira 52,20 %
3. Karvan 32,66 %
4. Gabala 32,50 %
5. Neftci Baku 22,68 %
6. Sumqayit 21,50 %
7. Kapaz 19,12 %
8. Turan 14,71 %
9. Imisli 12,94 %
10. Sabah Baku 11,22 %
11. Karabach Baku 3,04 %
12. Araz 0,55 %
Další exotickou soutěž máme za sebou a v příští části ještě u exotiky zůstaneme. Podíváme se do Thajska, které vás svými číselnými údaji možná i překvapí.
Petr Těthal
Řádění českých tenistek
Abyste mě nenařkli, že používám bulvární nadpisy, tak raději hned v perexu upřesním, že české tenistky řádily dneska ve svých finálových bitvách.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VI.) - Turecko
V šestém pokračování nás čeká polohou více asijské, ale sportovně více evropské Turecko, v jehož nejvyšší lize najdeme 18 týmů, z toho hned 7 sídlí v největším městě Istanbulu.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (V.) - Austrálie
Pátá část série nás zavede na nejmenší světadíl, tedy do Austrálie. V ní najdeme 12 týmů, z toho 2 jsou z Nového Zélandu a hned 3 ze Sydney.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (IV.) - Vietnam
Ve čtvrtém dílu série zavítáme do země, kterou máme spojenou spíše s dovolenou než s fotbalem. Ale i ve Vietnamu se hraje fotbal.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (III.) - Albánie
Ve třetí části série navštívíme zemi, která svým způsobem žije na okraji dění celé Evropy. Ačkoli aspoň co se týká turismu, tak je na začátku růstu zájmu. Ve fotbalu ale těch úspěchů je pramálo.
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