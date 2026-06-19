Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VI.) - Turecko
Na rozdíl od Austrálie je fotbal v Turecku jednoznačně sportem č. 1. A vzhledem k vášnivosti tohoto národu, jsou zápasy často prožívány velmi vážně, silně, a to o to více, jedná-li se o istanbulská derby. Dalo by se čekat, že v taková utkání budou vyprodaná, ovšem k mému překvapení se v uplynulé sezóně toto nestalo ani jednou. Dokonce nejvyšší průměrná zaplněnost stadionu ani neatakovala hranici 90 %.
Nejvyšší kapacitou disponuje u nás prakticky neznámý istanbulský tým Karagumruk, a to 77 563 míst. Druhý největší stadion patří možná nejvěhlasnějšímu celku, Galatasaray Istanbul nabízí 53 978 míst. Třetí místo pak zaujímá jeho věčný rival Fenerbahce Istanbul. Na jeho stadion se vejde 47 430 diváků. Nejmenším stadionem co do počtu míst je v Alanyi, tým Alanyaspor nabízí kapacitu 10 128 diváků. Následují jej istanbulské celky Kasimpasa a Eyupspor, které hrají na stejném stadionu s kapacitou 14 234 míst. Třetím nejmenším stadionem je potom v Rize, kde domácí Rizespor může povzbuzovat maximálně 15 558 diváků.
Nejvyšší průměrnou návštěvnost zaznamenal tým Galatasaray Istanbul, velmi pěkných 41 549 diváků. Jeho městský rival Fenerbahce Istanbul pak v průměru navštívilo na domácím stadionu 40 643 diváků. Rozdíl je tedy minimálně, ovšem rozdíl v obsazenosti poměrně výrazný. Třetí nejvyšší průměrnou návštěvu zaznamenal třetí istanbulský celek, a to Besiktas Istanbul. Průměrně jej navštívilo 32 881 diváků. Nejnižší průměrnou návštěvu zapsal opět istanbulský tým, konkrétně Karagumruk. Paradoxní je, že své zápasy odehrává na jednoznačně největším stadionu, proto se průměrných 1 340 diváků na tomto místě muselo cítit spíše osamoceně, což je smutné. Druhý nejnižší průměr zapsala Basaksehir, hodně mizerných 1 475 diváků. A třetí od konce skončila Kasimpasa s průměrem 3 150 diváků.
Nejvyšší obsazeností se v uplynulém ročníku mohlo pochlubit Fenerbahce Istanbul, konkrétně číslem 85,69 %. Druhou nejlepší „vytíženost“ měl celek Goztepe sídlící v Izmiru, a to 84,29 %. Na třetí příčce pak skončil Besiktas Istanbul s průměrem 77,03 %. Naopak nejnižší průměrnou obsazenost zapsal, jak už bylo zmíněno výše, Karagumruk. Neskutečně mizerných 1,73 %! Nad ním byl letos s pouhými 8,60 % Basaksehir, což je na celek, který pravidelně cílí na horní polovinu tabulky a případně i poháry, opravdu mizerná obsazenost. Třetí nejhorší byla v tomto ohledu Antalyaspor. Průměrná zaplněnost stadionu činila 18,08 %. Kompletní výsledky níže.
1. Fenerbahce 85,69 %
2. Goztepe 84,29 %
3. Besiktas 77,03 %
4. Galatasaray 76,97 %
5. Trabzonspor 64,96 %
6. Kocaelispor 58,61 %
7. Genclerbirligi 56,18 %
8. Alanyaspor 43,64 %
9. Kayserispor 41,35 %
10. Konyaspor 38,64 %
11. Samsunspor 29,05 %
12. Eyupspor 29,00 %
13. Gazientep 28,37 %
14. Rizespor 25,54 %
15. Kasimpasa 22,13 %
16. Antalyaspor 18,08 %
17. Basaksehir 8,60 %
18. Karagumruk 1,73 %
Jak je vidět, rozdíly jak v celkové průměrné návštěvnosti, tak v průměrné obsazenosti/zaplněnosti jsou skutečně obrovské a ani dobré výkony občas nestačí k tomu, aby diváci začali chodit ve vyšším počtu. Pak budou „problémy“ zjevně někde jinde.
V příští části se podíváme na nejvyšší soutěž v Ázerbájdžánu.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (V.) - Austrálie
Pátá část série nás zavede na nejmenší světadíl, tedy do Austrálie. V ní najdeme 12 týmů, z toho 2 jsou z Nového Zélandu a hned 3 ze Sydney.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (IV.) - Vietnam
Ve čtvrtém dílu série zavítáme do země, kterou máme spojenou spíše s dovolenou než s fotbalem. Ale i ve Vietnamu se hraje fotbal.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (III.) - Albánie
Ve třetí části série navštívíme zemi, která svým způsobem žije na okraji dění celé Evropy. Ačkoli aspoň co se týká turismu, tak je na začátku růstu zájmu. Ve fotbalu ale těch úspěchů je pramálo.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (II.) - Wales
Ve druhé části série se podíváme hned vedle Anglie, protože zůstaneme v britském království. A to konkrétně do Walesu a jeho nejvyšší soutěže.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (I.)
Anglická nejvyšší fotbalová soutěž je dlouhodobě nejsledovanější a dle mnoha ukazatelů nejlepší fotbalovou ligou na světě. Jak se to projevuje na návštěvnosti a především vytíženosti stadionů?
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