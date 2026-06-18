Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (V.) - Austrálie
Když k tomu přičteme 2 týmy z Melbourne, pak už zbývá pouze 5 měst. Asi nejznámější všeobecně nejen u nás, je celek Melbourne City. Ten patří do skupiny City Football Group, jenž zastřešuje více jak 10 týmů po celém světě. Mezi jedničky této vlastnické skupiny patří především Manchester City, New York City a japonská Yokohama. Letos ovšem Melbourne City nehrálo dle očekávání, což se podepsalo právě i na návštěvě.
Nejvyšší kapacitou disponuje tým Brisbane, a to 52 500 míst. Druhý největší stánek patří Sydney FC s kapacitou 42 500 míst a třetí nejvyšší kapacitu má celek Wellington. Ten nabízí místo pro 34 500 diváků. Naopak počtem míst nejmenší stadion patří týmu Adelaide, jenž nabízí 16 500 míst. Druhý od konce je stánek celku Macarthur FC, což je tým ze Sydney, jenž nabízí místo pro 17 500 diváků a třetí nejmenší stadion najdeme u týmu Central Cost Mariners, a to 20 059 diváků. Přesto, že v Austrálii fotbal neatakuje první příčky popularity, jeho stadiony jsou co do kapacity solidně velké.
Nejvyšší průměrnou návštěvnost zaznamenal tým z Aucklandu, krásných 14 939 diváků. Jen kousíček za ním skončilo Sydney FC s průměrem 14 790 diváků. Třetí nejvyšší průměr zaznamenal tým Melbourne Victory, a to 12 038 diváků. Nejnižší průměrná návštěvnost byla u týmu Macarthur FC, jen 4 206 diváků. Kousek nad ním skončil Central Coast Mariners s průměrem 4 809 diváků a třetí odspodu byl překvapivě celek Melbourne City s průměrem 6 142 diváků.
Nejvyšší zaplněností se může pochlubit Adelaide, a to 68,68 %. Auckland je týmem na druhém místě, když v průměru zaplnil svůj stadion z 59,76 %. Třetí nejvyšší obsazenost s větším odstupem zaznamenal celek Melbourne Victory, ještě stále solidních 40,06 %. Na opačném konci skončilo Brisbane, pouze 13,45 %. Na tom má do jisté míry podíl i opravdu velký stadion. Druhou nejnižší obsazenost v uplynulé sezóně zapsalo Melbourne City, a to 20,44 %. Před nimi pak skončil Wellington s průměrnou zaplněností 23,64 %. Kompletní výsledky, jako vždy, níže.
1. Adelaide 68,68 %
2. Auckland 59,76 %
3. Melbourne Victory 40,06 %
4. Perth 34,97 %
5. Sydney FC 34,80 %
6. Newcastle 31,70 %
7. WS Wanderers 27,30 %
8. Macarthur FC 24,03 %
9. Central Coast Mariners 23,97 %
10. Wellington 23,64 %
11. Melbourne City 20,44 %
12. Brisbane 13,45 %
Vím, že tyto trochu zvláštní statistické série zajímají opravdu velmi úzkou skupinu lidí. Což není stížnost, ale konstatování faktu. Kdybych „honil čtenost“, budu psát o politice. Nicméně v tomto případě bych uvítal váš názor, jak vnímáte návštěvnost právě nejvyšší australské ligy. Za mě jsou ty návštěvy velmi solidní. Mimochodem, nejvíce diváků zavítalo na derby Sydney FC – WS Wanderers, parádních 33 265 diváků!
V dalším díle se podíváme na nejvyšší soutěž v Turecku, kde jsou rozdíly opravdu veliké.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (IV.) - Vietnam
Ve čtvrtém dílu série zavítáme do země, kterou máme spojenou spíše s dovolenou než s fotbalem. Ale i ve Vietnamu se hraje fotbal.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (III.) - Albánie
Ve třetí části série navštívíme zemi, která svým způsobem žije na okraji dění celé Evropy. Ačkoli aspoň co se týká turismu, tak je na začátku růstu zájmu. Ve fotbalu ale těch úspěchů je pramálo.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (II.) - Wales
Ve druhé části série se podíváme hned vedle Anglie, protože zůstaneme v britském království. A to konkrétně do Walesu a jeho nejvyšší soutěže.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (I.)
Anglická nejvyšší fotbalová soutěž je dlouhodobě nejsledovanější a dle mnoha ukazatelů nejlepší fotbalovou ligou na světě. Jak se to projevuje na návštěvnosti a především vytíženosti stadionů?
Petr Těthal
MS v hokeji - pohled dle trochu jiných čísel
V následujících řádcích se nebudu věnovat našem národnímu mužstvu. Po bitvě je každý generál (občas i já). Podívám se na všech 16 účastníků v základních faktech trošku jinak.
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