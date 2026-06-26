Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (IX.) - Belgie
I v této lize se nachází 16 týmů. Mně osobně se bez nápověd vybaví např. Anderlecht, Gent, Genk nebo Charleroi. Ale asi bych dal z hlavy aspoň polovinu týmů, přece jen je belgická soutěž poměrně známá a kvalitativně v Evropě patří do top 10.
Nejvyšší kapacitou disponují Bruggy, nabízí 29 062 míst pro diváky a své domácí zápasy na něm hrají oba městské týmy – Club Bruggy i Cercle Bruggy. Druhý největší stadion najdeme v Lutychu, ten disponuje 27 670 místy a třetí největší stadion nabízí Genk s kapacitou 23 718 míst. Nejmenší stadion najdeme u celku Dender, jenž disponuje 6 429 místy. Druhý nejmenší je stadion týmu La Louviere, nabízí kapacitu 8 050 míst. Nad nimi na třetím místě odspodu je pak Westerlo s kapacitou rovných 9 000 míst.
Nejvyšší průměrnou návštěvnost zaznamenal tým Club Bruggy, a to 21 977 diváků. Druhý nejvyšší průměr v návštěvnosti měl celek Anderlecht, na něj přišlo v průměru 17 327 diváků. Třetí v pořadí pak skončil Lutych s průměrem 16 613. Nejnižší průměr v návštěvnosti zapsal celek s nejmenším stadionem, tedy Dender. Na něj přišlo v průměru 2 659 diváků. Nad ním s poměrně slušným náskokem najdeme celek Cercle Bruggy s průměrem 4 712 diváků. Třetí nejnižší průměr zaznamenal tým Leuven, a to 5 443 diváků.
Nejvyšší obsazeností se loni pyšnil celek Antverpy, krásných 77,20 % každý domácí zápas. Těsně za ním skončil na druhé pozici Anderlecht s průměrnou obsazeností stadionu 77,01 % a třetí v pořadí Club Bruggy o moc nezaostal. Průměrná zaplněnost činila 75,62 %. Naopak nejnižší zaplněnost vykázal tým Cercle Bruggy, jen 16,21 %. Zcela suverénně nejhorší výsledek v lize. Druhý nejhorší výsledek zaznamenal tým Dender, a to 41,36 %. Kousek nad ním pak byl celek St. Truiden s průměrnou obsazeností 43,30 %. Kompletní výsledky níže.
1. Antverpy 77,20 %
2. Anderlecht 77,01 %
3. Club Bruggy 75,62 %
4. Mechelen 74,50 %
5. La Louviere 74,31 %
6. Royale Union 71,40 %
7. Westerlo 65,90 %
8. Gent 64,70 %
9. Genk 62,67 %
10. Lutych 60,04 %
11. Waregem 56,22 %
12. Leuven 54,32 %
13. Charleroi 44,25 %
14. St. Truiden 43,30 %
15. Dender 43,30 %
16. Cercle Bruggy 16,21 %
Můj názor je, že tato čísla jsou velmi slušná. Jasně na Anglii to zdaleka nemá, ale která liga bude mít na Anglii…??
V jubilejním desátém dílu zůstaneme u kvalitní evropské ligy, zavítáme do švýcarské ligy.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VIII.) - Thajsko
Osmá část této série nám ukáže a napoví, jak dobře v porovnání s dalšími ligovými soutěžemi si stojí spíše rekreační destinace Thajsko.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VII.) - Ázerbájdžán
Sedmý díl série nabízí poměrně omezený pohled na pro nás spíše neznámou nejvyšší soutěž v Ázerbájdžánu.
Petr Těthal
Řádění českých tenistek
Abyste mě nenařkli, že používám bulvární nadpisy, tak raději hned v perexu upřesním, že české tenistky řádily dneska ve svých finálových bitvách.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VI.) - Turecko
V šestém pokračování nás čeká polohou více asijské, ale sportovně více evropské Turecko, v jehož nejvyšší lize najdeme 18 týmů, z toho hned 7 sídlí v největším městě Istanbulu.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (V.) - Austrálie
Pátá část série nás zavede na nejmenší světadíl, tedy do Austrálie. V ní najdeme 12 týmů, z toho 2 jsou z Nového Zélandu a hned 3 ze Sydney.
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