Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (IV.) - Vietnam
Zatímco v téměř každém evropském státu dokáži (a věřím, že i většina z vás) vyjmenovat/vzpomenout si na alespoň jeden fotbalový klub, v případě Vietnamu jsem v koncích. Jasně, napadne mě třeba Hanoj, ale jestli tam hraje jeden tým a jak se přesně jmenuje, nevím. Proto jsem se při hledání dat a psaní textu tak trošku učil a snažil se zapamatovat byť jen jeden tým. Zkuste si to taky, nejde přeci o nic (spíše o srandu).
Nejvyšší kapacitou disponují shodně 3 celky. Nam Dinh, Hai Phong a Hong Linh Ha Tinh nabízí 30 000 míst k návštěvě svých utkání. Na opačném konci se nachází PVF-CAND s pouhými 4 500 místy, druhý nejmenší stadion nabízí tým Song Lam Nghe An, ale také Gia Lai. Oba nabízí kapacitu 12 000 míst.
Nejvyšší průměrnou návštěvnost zaznamenal tým Phu Dong Ninh Binh, a to pěkných 14 000 diváků v průměru na každý zápas. Druhým nejvyšším průměrem se může pochlubit Cong An Hanoj. Vítěz ligy měl v průměru na stadionu každý zápas 11 600 diváků. Třetí nejlepší výsledek v tomto ohledu pak zaznamenal celek Ho Chi Minh. V průměru na něj zavítalo 9 167 diváků. Nejslabší průměrnou návštěvu zapsal tým Hong Linh Ha Tinh, pouze 3 250 diváků. Druhým od konce byl tým Thanh Hoa, na který přišlo doma v průměru 3 750 diváků. Třetí od konce pak v tomto směru skončil jak celek Hai Phong, tak PVF-CAND, oba měli shodný průměr 4 000 diváků na zápas. A jak to vypadá s procentuálním využitím stadionů?
Nejvyšší zaplněnost měl jednoznačně tým PVF-CAND, který na svém (na vietnamské poměry malém) stadionu zapsal průměrnou zaplněnost parádních 88,89 %. Na druhém místě s velkým odstupem skončil celek Phu Dong Ninh Binh s průměrným vytížením 56,00 %. Třetí pak skončil tým Cong An Hanoj s průměrem zaplněnosti 51,56 %. Naopak nejnižší zaplněnost zaznamenal tým Hong Linh Ha Tinh, a to pouze 10,83 %. Předposlední v tomto ohledu byl celek Hai Phong, který měl průměrnou zaplněnost stadionu jen 13,33 % a třetí od konce s průměrem 23,00 % skončil tým Nam Dinh. Kompletní výsledky níže.
1. PVF-CAND 88,89 %
2. Phu Dong Ninh Binh 56,00 %
3. Cong An Hanoj 51,56 %
4. Ho Chi Minh 50,23 %
5. Gia Lai 50,00 %
6. Song Lam Nghe An 43,75 %
7. Da Nang 41,46 %
8. Binh Duong 31,51 %
9. Hanoj FC 30,22 %
10. Thanh Hoa 26,79 %
11. Viettel 23,56 %
12. Nam Dinh 23,00 %
13. Hai Phong 13,33 %
14. Hong Linh Ha Tinh 10,83 %
Sluší se dodat, že průměry jsou kromě jedné výjimky „zaokrouhleny“ na padesátky či dokonce stovky. Není v mé moci ověřit, z jakého důvodu tak je. A ještě jedna věc – týmy Cong An Hanoj, Viettel a Hanoj FC sdílí stejný stadion.
Tolik ve stručnosti asijská fotbalová exotika a příště se podíváme na jih od Vietnamu, do Austrálie.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (III.) - Albánie
Ve třetí části série navštívíme zemi, která svým způsobem žije na okraji dění celé Evropy. Ačkoli aspoň co se týká turismu, tak je na začátku růstu zájmu. Ve fotbalu ale těch úspěchů je pramálo.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (II.) - Wales
Ve druhé části série se podíváme hned vedle Anglie, protože zůstaneme v britském království. A to konkrétně do Walesu a jeho nejvyšší soutěže.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (I.)
Anglická nejvyšší fotbalová soutěž je dlouhodobě nejsledovanější a dle mnoha ukazatelů nejlepší fotbalovou ligou na světě. Jak se to projevuje na návštěvnosti a především vytíženosti stadionů?
Petr Těthal
MS v hokeji - pohled dle trochu jiných čísel
V následujících řádcích se nebudu věnovat našem národnímu mužstvu. Po bitvě je každý generál (občas i já). Podívám se na všech 16 účastníků v základních faktech trošku jinak.
Petr Těthal
Prohra se Slovinskem, jak ji vidím já
Historický milník, ostuda, úpadek českého hokeje či otázka: „Jak je to možné?“ - to je jen pár označení/shrnutí, která se po prohře se Slovinskem vyrojila na méně či více známých sportovních webech a mezi lidmi všeobecně.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let
Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...
Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu
Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...
Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun
Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...
Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas
Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
- Počet článků 132
- Celková karma 6,52
- Průměrná čtenost 136x