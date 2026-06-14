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Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (III.) - Albánie

Ve třetí části série navštívíme zemi, která svým způsobem žije na okraji dění celé Evropy. Ačkoli aspoň co se týká turismu, tak je na začátku růstu zájmu. Ve fotbalu ale těch úspěchů je pramálo.

Když se řekne Albánie, málokterý fanoušek dokáže vyjmenovat více jak dva fotbalové týmy, aniž by pátrali po internetu. Není se čemu divit. Mě osobně napadl pouze jeden, a to Dinamo Tirana. Po delším přemýšlení jsem si vzpomněl na Partizani Tirana a tím jsem skončil. Nejvyšší soutěž v této zemi čítá pouze 10 týmů, přesto není o zápletky nouze, a co je pro hráče hrající tuto soutěž plusem, je počet zápasů. V základní části jich je 36, několik dalších (3) pak přidává nadstavba pro finálovou čtyřčlennou skupinu a na osmý tým čeká baráž o udržení, přičemž poslední dva celky „padají“ přímo. A jaká tedy byla v Albánii v uplynulé sezóně návštěvnost ligových zápasů?

Nejvyšší kapacitu má tým KF Tirana, a to krásných 22 500 míst. Druhým největším stadionem disponuje Vllaznia, jejíž kapacita stadionu je 16 000 míst. A třetím nejpočetnějším stadionem co do počtu míst je ten v Elbasani, na kterém hraje jak místní celek, tak celek Dinamo Tirana. Kapacitu má 12 800 míst. Naopak nejnižší kapacitou disponuje stadion týmu Vora, pouze 1 450 míst. Druhým nejmenším je ten, kde nastupuje tým Bylis, má kapacitu 2 470 míst. Před ním pak najdeme (jako třetí nejmenší stadion) tým Egnatia, jenž má stadion s kapacitou 4 000 míst.

Nejvyšší průměrnou návštěvnost zaznamenal tým Teuta, a to se značným náskokem, když na něj v průměru přišlo 3 091 diváků. Druhým nejlépe navštěvovaným celkem byla Vllaznia, průměr byl 2 100 diváků. Třetí pak skončil tým KF Tirana s průměrem 1 400 diváků. Nejnižší průměr byl u týmu Elbasani, a to přesto, že bojoval až do posledního kola o titul, pouze 556 diváků. Druhým nejméně navštěvovaným týmem byl Bylis s průměrem 700 diváků a třetím od konce potom celek Flamurtari s průměrem 800 diváků.

A teď k nejvyšší zaplněnosti. V tomto ukazateli boduje nejmenší stadion na seznamu, a to celku Vora, který dokázal stadion průměrně zaplnit z 63,10 % kapacity. Druhá skončila Egnatia s naplněností v průměru 33,75 %, třetí potom Bylis s průměrným zaplněním stadionu 28,34 %. Kompletní výsledky níže.

1. Vora 63,10 %

2. Egnatia 33,75 %

3. Bylis 28,34 %

4. Partizani Tirana 27,24 %

5. Teuta 25,67 %

6. Vllaznia 13,13 %

7. Flamurtari 9,76 %

8. Dinamo Tirana 8,59 %

9. KF Tirana 6,22 %

10. Elbasani 4,34 %

Příště se podíváme do podstatně exotičtější země, konkrétně do Vietnamu.

Autor: Petr Těthal | neděle 14.6.2026 21:36 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

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Petr Těthal

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Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

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