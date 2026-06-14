Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (III.) - Albánie
Když se řekne Albánie, málokterý fanoušek dokáže vyjmenovat více jak dva fotbalové týmy, aniž by pátrali po internetu. Není se čemu divit. Mě osobně napadl pouze jeden, a to Dinamo Tirana. Po delším přemýšlení jsem si vzpomněl na Partizani Tirana a tím jsem skončil. Nejvyšší soutěž v této zemi čítá pouze 10 týmů, přesto není o zápletky nouze, a co je pro hráče hrající tuto soutěž plusem, je počet zápasů. V základní části jich je 36, několik dalších (3) pak přidává nadstavba pro finálovou čtyřčlennou skupinu a na osmý tým čeká baráž o udržení, přičemž poslední dva celky „padají“ přímo. A jaká tedy byla v Albánii v uplynulé sezóně návštěvnost ligových zápasů?
Nejvyšší kapacitu má tým KF Tirana, a to krásných 22 500 míst. Druhým největším stadionem disponuje Vllaznia, jejíž kapacita stadionu je 16 000 míst. A třetím nejpočetnějším stadionem co do počtu míst je ten v Elbasani, na kterém hraje jak místní celek, tak celek Dinamo Tirana. Kapacitu má 12 800 míst. Naopak nejnižší kapacitou disponuje stadion týmu Vora, pouze 1 450 míst. Druhým nejmenším je ten, kde nastupuje tým Bylis, má kapacitu 2 470 míst. Před ním pak najdeme (jako třetí nejmenší stadion) tým Egnatia, jenž má stadion s kapacitou 4 000 míst.
Nejvyšší průměrnou návštěvnost zaznamenal tým Teuta, a to se značným náskokem, když na něj v průměru přišlo 3 091 diváků. Druhým nejlépe navštěvovaným celkem byla Vllaznia, průměr byl 2 100 diváků. Třetí pak skončil tým KF Tirana s průměrem 1 400 diváků. Nejnižší průměr byl u týmu Elbasani, a to přesto, že bojoval až do posledního kola o titul, pouze 556 diváků. Druhým nejméně navštěvovaným týmem byl Bylis s průměrem 700 diváků a třetím od konce potom celek Flamurtari s průměrem 800 diváků.
A teď k nejvyšší zaplněnosti. V tomto ukazateli boduje nejmenší stadion na seznamu, a to celku Vora, který dokázal stadion průměrně zaplnit z 63,10 % kapacity. Druhá skončila Egnatia s naplněností v průměru 33,75 %, třetí potom Bylis s průměrným zaplněním stadionu 28,34 %. Kompletní výsledky níže.
1. Vora 63,10 %
2. Egnatia 33,75 %
3. Bylis 28,34 %
4. Partizani Tirana 27,24 %
5. Teuta 25,67 %
6. Vllaznia 13,13 %
7. Flamurtari 9,76 %
8. Dinamo Tirana 8,59 %
9. KF Tirana 6,22 %
10. Elbasani 4,34 %
Příště se podíváme do podstatně exotičtější země, konkrétně do Vietnamu.
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