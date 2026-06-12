Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (II.) - Wales
Pohled na kapacitu stadionů oproti těm z anglické ligy je trochu zarážející a nebojím se použít spojení až tristní. Nečekal jsem sice kapacity v řádu desítek tisíc lidí (ono by to ani úplně nedávalo logiku), ale minimálně u poloviny klubů hrajících JD Welsh Premier League jsem očekával vyšší tisíce. Nu, realita je trochu jiná.
Nejvyšší kapacitou disponuje stánek týmu Llanelli, jenž mimochodem skončil po základní části na poslední místě a nakonec i jednoznačně sestoupil o soutěž níž, a to 3 700 diváků. Dalších 6 týmů (což je polovina ligy) pak má stadiony s kapacitou 3 000 míst. Stadion s nejmenším počtem míst najdeme u týmu Cardiff Metropolitan, jenž disponuje pouze 1 620 místy. Další 3 stadiony pak nabízí 2 000 míst, a to včetně suveréna posledních let a opětovného vítěze ligy TNS (The New Saints), jenž sídlí v anglickém městě Oswestry a znovu si zahraje kvalifikaci Ligy mistrů.
Suverénně nejvyšší průměrnou návštěvnost měl celek Colwyn Bay, přesně 1 182 diváků za zápas. Na druhé příčce se ocitl právě vítěz, TNS, jenž doma přivítal průměrně 558 diváků každý zápas. Třetí příčka pak patří týmu Briton Ferry s průměrem 551 diváků. Nejmenší průměr má překvapivě v pořadí druhý tým tabulky, který bude hrát kvalifikaci konferenční ligy, Connah’s Quay Nomads, který zapsal každý zápas v průměru pouze 300 diváků. Před ním se pak těsně nachází celek Flint s průměrem 305 diváků za zápas a třetí od konce v letošní sezóně byl Caernarfon s průměrem 355 diváků.
Z výše zmíněných čísel je jasné, že průměrná obsazenost/zaplněnost stadionů ve velšské nejvyšší soutěži je tristní. S výjimkou v tomto ohledu nejlepšího týmu, Colwyn Bay, který s průměrem 39,40 % při zamhouření obou očí ještě můžeme považovat za relativně slušné, se jedná opravdu o špatné výsledky. Druhý v pořadí, tým TNS, měl průměrnou zaplněnost svého stadionu 27,90 % a třetí Briton Ferry pak 27,55 %. Nejhorším týmem v průměrné zaplněnosti se stal Connah’s Q., na který přišlo v průměru pouze 10,00 % kapacity stadionu. Druhým nejhorším byl Flint s průměrem 10,17 % a třetí příčka patřila celku Llanelli s průměrem 10,95 %. Kompletní výsledky jsou níže.
1. Colwyn Bay 39,40 %
2. TNS 27,90 %
3. Briton Ferry 27,55 %
4. Cardiff Metropolitan 26,30 %
5. Haverfordwest 25,50 %
6. Barry 15,81 %
7. Penybont 15,60 %
8. Bala Town 11,87 %
9. Caernarfon 11,83 %
10. Llanelli 10,95 %
11. Flint 10,17 %
12. Connah’s Q. 10,00 %
Začínám být zvědavý, která nejvyšší soutěž bude v procentech ještě horší, než právě tento Wales. Napadá mě jen to, že důvodem může být právě sousední Anglie.
Příště „navštívíme“ nejvyšší soutěž Albánie.
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