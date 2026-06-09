Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (I.)
Fotbal v Anglii se řadí na vrchol popularity mezi sporty. Nejsem zapálený fotbalový fanoušek, ale neznám jinou zemi/stát, kde by bylo prvních 5 lig profesionálních! Kdybychom to teoreticky vztáhli na české soutěže, pak by plně profesionální byla nejen 3. liga (ČFL + MSFL) a divize, ale dokonce krajské přebory. To je naprosto nepředstavitelné.
V Premier League najdeme 20 týmů, každý z nich na vlastním stadionu odehraje tedy 19 utkání. Každý stadion má samozřejmě jinou kapacitu a vyšší průměrná návštěvnost je právě celkovou kapacitou často ovlivněna. Proto jsem se zaměřil na zaplněnost stadionů, která mi přijde pro srovnání „úspěchu v práci s diváky a vlastními fanoušky“ spravedlivější. Předně ale pár základních čísel.
Nejvyšší kapacitu má stadion týmu Manchester United, a to 75 635 diváků. Na druhé příčce je Tottenham s kapacitou 62 850 diváků a třetí pak West Ham United, jeho stadion se pyšní kapacitou 62 500 diváků. Na opačném konci najdeme Bournemouth s kapacitou jen 11 307 diváků, dále Brentford s kapacitou 17 250 diváků a před nimi je Burnley s kapacitou 22 546 diváků.
Nejvyšší průměrnou návštěvnost zaznamenal Manchester United, 73 975 diváků. Druhé místo obsadil West Ham United s průměrem 62 347 diváků a třetí potom Tottenham s průměrem 61 006 diváků. Na opačném konci jsou potom právě týmy s nejnižšími kapacitami. Poslední skončil Bournemouth s průměrem 11 175 diváků, předposlední Brentford s průměrem 17 132 diváků a třetí od konce skončilo Burnley s průměrem 21 005 diváků. A ona průměrná zaplněnost?
V první řadě je třeba říct (a za mě i pomyslně smeknout klobouk), že žádný z 20 celků neměl nižší průměrnou zaplněnost jak 92 %! To je v mých očích něco fantastického a splněný sen každého majitele klubu. Nejvyšší zaplněnost měl West Ham United, plných 99,76 %. Druhý skončil s minimálním odstupem Newcastle United, když na jeho zápasy přišlo průměrně 99,72 % kapacity stadionu. Na pomyslné bronzové příčce skončil Brentford s průměrnou zaplněností 99,32 %. Abyste měli kompletní výsledky, seřadil jsem je níže.
1. West Ham United 99,76 %
2. Newcastle United 99,72 %
3. Brentford 99,32 %
4. Arsenal 99,20 %
5. Bournemouth 98,83 %
6. Everton 98,78 %
7. Liverpool 98,55 %
8. Brighton 98,44 %
9. Chelsea 98,19 %
10. Crystal Palace 98,12 %
11. Nottingham 98,01 %
12. Aston Villa 97,90 %
13. Manchester United 97,81 %
14. Leeds 97,10 %
15. Tottenham 97,07 %
16. Manchester City 95,70 %
17. Sunderland 95,42 %
18. Wolverhampton 93,97 %
19. Burnley 93,17 %
20. Fulham 92,02 %
Pouze 3 týmy se nedostal nad 95 % a v této souvislosti mě napadla otázka – jak jsou vytížené stadiony v dalších elitních fotbalových soutěžích (např. v Německu, Francii či Španělsku)? Postupně bych se k tomu rád dostal, ale zároveň k tomu přidal všechny možné méně známé ligy, třeba i odjinud než z Evropy. Je nějaká liga, která by vás zajímal přednostně? Nebo je naopak nějaký hráčský ukazatel, který vás zajímá (např. branky, karty nebo u těchto světových lig platy)? Dejte vědět do diskuze.
Příště se podíváme do Walesu.
P.S.: do statistik jsou započítány vždy pouze ligové zápasy, žádné poháry či evropské soutěže
Petr Těthal
MS v hokeji - pohled dle trochu jiných čísel
V následujících řádcích se nebudu věnovat našem národnímu mužstvu. Po bitvě je každý generál (občas i já). Podívám se na všech 16 účastníků v základních faktech trošku jinak.
Petr Těthal
Prohra se Slovinskem, jak ji vidím já
Historický milník, ostuda, úpadek českého hokeje či otázka: „Jak je to možné?“ - to je jen pár označení/shrnutí, která se po prohře se Slovinskem vyrojila na méně či více známých sportovních webech a mezi lidmi všeobecně.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (XIV.)
Dnešní poslední díl seriálu je věnován nejproduktivnějšímu Švýcaru v základní části NHL. Stal se jím Nico Hischier.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (XIII.)
Ve třinácté části seriálu, která je předposlední, se podíváme na nejlepšího švédského hráče. Syna úspěšného otce, Williama Nylandera.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (XII.)
V dvanácté části seriálu je na řadě nejproduktivnější hráč ze Slovinska. Každý, kdo se o hokej alespoň trochu zajímá, ví, že tím hráčem je Anze Kopitar.
|Další články autora
Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík
Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků
Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není...
Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo
Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud...
Železnice na letiště vstupuje do nové etapy. Kvůli protestům zmizí ze Střešovic plánovaný komín
Přípravy klíčové části železnice z centra hlavního města na Letiště Václava Havla pokračují....
Uvnitř opravovaného bazénu v Liberci je už patrné, jak se promění
Uvnitř městského plaveckého stadionu v Liberci, jehož oprava začala předloni na podzim, je už...
Obec z Plzeňska oslavuje botanika, jenž se proslavil na Madagaskaru a Mauriciu
Kasejovice na Plzeňsku postavily památník botanikovi a cestovateli Václavu Bojerovi, který se...
Nemocné dítě, vyčerpaní rodiče a opomíjení sourozenci. Co rodinám chybí?
Rodiny vážně nemocných dětí často bojují nejen s diagnózou, ale také s vyčerpáním, strachem a...
O studium medicíny v Plzni je letos opět větší zájem, fakulta přijme 370 prváků
Zájem o studium na Lékařské fakultě v Plzni, součásti Univerzity Karlovy, stále stoupá. Šanci na...
Prodej bytu 3+1, 71m2 , Bohumín
Tovární, Bohumín - Záblatí, okres Karviná
4 200 000 Kč
- Počet článků 129
- Celková karma 6,52
- Průměrná čtenost 138x