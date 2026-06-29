Návštěvnost hokejových soutěží 2025/2026
1. NHL
V čele samozřejmě nemohla být jiná liga než NHL. Letošní průměr vyšponovala na 17 628 diváků. Oproti předchozím 17 540 divákům to není výrazný nárůst, ale každý růst se počítá. Zvláště, když na onen růst už vám mnoho prostoru nezbývá. Nárůst tedy činí +0,50 %.
2. KHL
Z důvodu stále trvající války téměř žádné zprávy o této soutěži k nám neputují. Letošní ročník zaznamenal průměrnou návštěvu na zápas 7 870 diváků, což je poměrně značný nárůst oproti loňskému roku, kdy byl průměr 7 302 diváků. Navýšení tak činí +7,78 %, a to není málo. KHL se tak vrátila na druhou pozici před Švýcarsko a Německo, které byly loni před ní.
3. DEL
Německá nejvyšší soutěž zaznamenala mírný pokles ze 7 781 diváků na průměrnou návštěvnost o počtu 7 563 diváků. Úbytek tak činí -2,80 %. V boji o evropské prvenství neuspěla proti ruské KHL, ale v tradičním minisouboji se Švýcarskou NL byla opět o kousek „lepší“.
4. NL
Švýcarská elitní soutěž zapsala průměr na každý zápas 7 367 diváků, což je prakticky neměnný stav s o rok dřívějším číslem, které bylo 7 365 diváků. Narůst +0,03 % je naprosto nicotný.
5. SHL
Tak trochu tradičně se za duem Německo – Švýcarsko ocitá nejvyšší soutěž ve Švédsku. Průměr 7 047 diváků je oproti loňsku o dost vyšší (6 643), takže tamní představitelé by měli být spokojeni. Nárůst je +6,08 %.
6. AHL
S větším odstupem na páté příčce se ocitá druhá zámořskou soutěž. Všeobecně známá jako „farma NHL“, dá se tedy říci, že je to v pořadí druhá liga. A jako taková si zaslouží první místo mezi druhými ligami. Průměr byl letos 5 863 diváků, což je o malinko více než o sezónu dříve. V ní byl průměr 5 841 diváků. Nárůst tak je +0,38 %.
7. ELH
Naše nejvyšší soutěž tak opět skončila na sedmé pozici. Průměr 5 740 diváků považuji za velice dobrý, byť oproti loňským 5 827 divákům tam je mírný pokles. Potenciál ovšem výrazně vyšší s ohledem na kapacity našich stadionů není, zatím. Pokles činí -1,49 %.
8. ECHL
Třetí nejvyšší zámořská soutěž zapsala průměr 4 966 diváků na utkání. To je nepatrně více, než loni, kdy to bylo 4 948 diváků. ECHL jen potvrzuje stále vyšší zájem o hokej v zámoří. Nárůst činí +0,36 %.
9. Liiga
Finsko je opět za námi, opět o pořádný kus, a tak by bylo zajímavé zjistit, co za dlouhodobě nižší návštěvností stojí. Loňský průměr byl 4 659 diváků, letos to bylo 4 636 diváků. Pokles byl tedy –0,49 %.
10. SPHL
Desítku uzavírá americká soutěž, která jako první zaznamenává pokles. Letošní průměr 4 238 diváků ovšem není daleko od loňského průměru 4 252 diváků. Pokles byl -0,33 %.
Další místa už jen řečí čísel s tím, že první údaj je letošní průměr, druhý loňský a třetí procentuální vyjádření změny (pokud se mi podařilo údaje rychle dohledat).
11. WHL (U20) 4180 4160 +0,48 %
12. OHL (U20) 4045 4185 -3,35 %
13. EIHL (Británie) 3815 3608 +5,38 %
14. DEL2 3716 3284 +13,15 %
15. NCAA 3430 3276 +4,70 %
16. QMJHL (U20) 3419 3450 -0,90 %
17. ICE HL 3164 2986 +5,96 %
18. FPHL (USA) 2775
19. Hockeyallsvenskan (Švédsko 2) 2763 2871 -3,76 %
20. Ligue Magnus (Francie) 2744 2615 +4,93 %
21. Slovensko 2435 2485 -2,01 %
22. USHL (USA) 2369 2364 +0,21 %
23. EliteHockey Ligaen (Norsko) 2114 1990 +6,23 %
24. Metal Ligaen (Dánsko) 1769 1773 -0,23 %
25. VHL (Rusko) 1754
26. SL (Švýcarsko 2) 1611 1715 -6,06 %
27. Maxa liga 1518 1192 +27,35 %
28. Oberliga (Německo 3 + Nizozemí) 1440
29. Polsko 1421 1266 +12,24 %
30. Mestis (Finsko 2) 1405 1672 -15,97 %
31. Asia League (Japonsko + Jižní Korea) 1233 1174 +5,03 %
32. BCHL (Kanada) 1199 1286 -6,77 %
33. NAHL (USA) 1189
34. LNAH (Kanada) 1186
35. Bělorusko 1091 1138 -4,13 %
36. Erste Liga (Maďarsko + Rumunsko) 822 788 +4,31 %
37. CEHL (Belgie + Německo + Nizozemí) 817 856 -4,56 %
38. Alpská liga (Chorvatsko + Itálie + Rakousko + Slovinsko) 803
39. USport Men’s Hockey League (Kanada) 740
40. MHL (U20) 628
41. NCAA III (USA) 531
42. HockeyEttan (Švédsko 3) 513 531 -3,39 %
43. 2. liga (Česko) 460
44. MyHockey League (Švýcarsko 3) 416
45. Hokiliiga (Estonsko) 398 358 +11,17 %
46. Optibet Hokeja Liga (Estonsko + Litva + Lotyšsko) 338 362 -6,63 %
47. LNHH (Andorra + Portugalsko + Španělsko) 315 292 +7,88 %
48. Suomi-sarja (Finsko 3) 273
49. Island 146 113 +29,20 %
50. IHL (Chorvatsko + Slovinsko + Srbsko) 108 71 +52,11 %
Nejvyšší nárůst tedy zaznamenala poslední IHL. Navýšení 52,11 % v podstatě zalepilo díru loňské ztráty, která činila -40,34 %. Druhý nejvyšší nárůst byl zaznamenán u islandské ligy (tedy předposlední soutěž v průměrné návštěvnosti), přesně 29,20 %. Jakkoli to bude znít přehnaně, tak je tu náznak o dlouhodobě vyšší zájem. Loni sice byl pokles -8,87 %, ale pokud i po další sezóně bude nárůst alespoň 10 %, vyšší zájem by se tím prakticky vyplnil. Třetí místo pak zaznamenala naše druhá nejvyšší soutěž, tedy Maxa liga, a to 27,35 %. Nárůst o více jak čtvrtinu není náhodný a zřetelně ukazuje, že kvalita a do jisté míry i prestiž této soutěže jde skutečně nahoru. Ačkoli to někteří nechtějí vidět/slyšet.
Nejvyšší úbytek zaznamenala finská druhá liga, tedy Mestis. Pokles o 15,97 % není zanedbatelný a jsem už teď zvědavý, jestli se následující sezóna povede nebo naopak ukáže trvalejší sestupnou tendenci. Kanadská BCHL měla druhý nejvyšší pokles, a to o 6,77 %. I když to nejsou pro tuto soutěž nejlepší zprávy, rozhodně to není nic, co by nešlo změnit. Optibet HL byla třetí v nejvyšším poklesu průměrného počtu diváků. Pokles činil 6,63 %. Myslím, že zde panika na místě není, poněvadž loni tato liga zaznamenal výrazný nárůst o 20,67 %. Teď půjde o to, aby pokles nebyl stabilní.
Tímto bych letošní sezónu na svém blogu uzavřel a díval se na novou, 26/27.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (IX.) - Belgie
Devátý díl série nás vrací na starý kontinent a ukáže poměrně zajímavá čísla v nejvyšší belgické soutěži.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VIII.) - Thajsko
Osmá část této série nám ukáže a napoví, jak dobře v porovnání s dalšími ligovými soutěžemi si stojí spíše rekreační destinace Thajsko.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VII.) - Ázerbájdžán
Sedmý díl série nabízí poměrně omezený pohled na pro nás spíše neznámou nejvyšší soutěž v Ázerbájdžánu.
Petr Těthal
Řádění českých tenistek
Abyste mě nenařkli, že používám bulvární nadpisy, tak raději hned v perexu upřesním, že české tenistky řádily dneska ve svých finálových bitvách.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VI.) - Turecko
V šestém pokračování nás čeká polohou více asijské, ale sportovně více evropské Turecko, v jehož nejvyšší lize najdeme 18 týmů, z toho hned 7 sídlí v největším městě Istanbulu.
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