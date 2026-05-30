MS v hokeji - pohled dle trochu jiných čísel

V následujících řádcích se nebudu věnovat našem národnímu mužstvu. Po bitvě je každý generál (občas i já). Podívám se na všech 16 účastníků v základních faktech trošku jinak.

Všechny zde uvedené údaje jsou dle stránek IIHF, na které jsem se díval cca před týdnem.

Žebříček IIHF hovoří jasně, na letošním MS se dle tohoto žebříčku nesešla úplná elita. Ono to ale ani dost dobře na 100 % není možné, aby bylo v elitní soutěži prvních 16 týmů dle žebříčku, a to proto, že se jak sestupuje, tak z divize IA postupuje. Stručně vypadá žebříček následovně:

1. USA

2. Švýcarsko

3. Kanada

4. Švédsko

5. Česko

6. Finsko

7. Německo

8. Dánsko

9. Slovensko

10. Lotyšsko

11. Rakousko

12. Norsko

15. Slovinsko

16. Maďarsko

17. Velká Británie

18. Itálie

Ne, nespletl jsem se. Na 13. pozici totiž figuruje Kazachstán, který si zahraje elitní MS příští rok a také 14. Francie, kterou naopak čeká „sešup“, protože zůstává i na další rok v divizi IA. Tohle jsou informace pro mnoho z vás nezáživné. Pojďme tedy dál...

Když se podíváme na počet registrovaných hokejistů, rozdíly jsou markantní.

1. USA 159 955

2. Kanada 93 983

3. Finsko 24 921

4. Švédsko 14 234

5. Švýcarsko 13 366

6. Německo 6 764

Velká Británie 6 764

8. Česko 5 107

9. Lotyšsko 4 075

10. Rakousko 3 558

11. Dánsko 2 341

12. Norsko 2 328

13. Slovensko 1 611

14. Maďarsko 1 250

15. Itálie 922

16. Slovinsko 204

V těchto údajích mě překvapilo Švýcarsko a Lotyšsko, u nich jsem čekal nižší čísla registrací. Naopak u Slovenska jsem čekal číslo o cca tisícovku vyšší. Ta stejná čísla pak ale ukáží jiný pohled, když je převedeme na počet obyvatel. Na kolik obyvatel tedy připadá jeden hokejista u letošní šestnáctky?

1. Finsko 225

2. Kanada 407

3. Lotyšsko 452

4. Švýcarsko 637

5. Švédsko 737

6. Česko 2096

7. USA 2109

8. Norsko 2386

9. Rakousko 2505

10. Dánsko 2529

11. Slovensko 3371

12. Maďarsko 7760

13. Velká Británie 10022

14. Slovinsko 10300

15. Německo 12465

16. Itálie 66264

Pojďme se podívat ještě na další dva přepočtené ukazatele. Prvním je počet mladých (do 20 let) hokejistů a opět to převedeme na počet obyvatel. Tento údaj by nám mohl dát alespoň malé vodítko v tom, jak dobře/špatně na tom budou národní týmy v budoucnu. Jestliže nemají „kde brát“, brzy na to „dojedou“. Samozřejmě především státy s menší základnou a menším počem obyvatel. Jakkoli je např. USA v poslední části tabulky, má téměř 8x více mladých hokejistů než my.

1. Švédsko 203

2. Kanada 617

3. Finsko 1048

4. Švýcarsko 1087

5. Lotyšsko 1693

6. Slovensko 3009

7. Česko 3015

8. Norsko 6240

9. Dánsko 10424

10. Rakousko 10548

11. Slovinsko 11059

12. USA 12566

13. Maďarsko 13797

14. Německo 29512

15. Velká Británie 51396

16. Itálie 130546

A na závěr spíše zajímavost. Kanada neohroženě vede s počtem krytých zimních stadionů (hal/arén), kterých má 3500. Slovinsko se krčí na poslední pozici s pouhými 7 stadiony. I tady si ale pomohu přepočtem na počet obyvatel. Těžko bychom např. my potřebovali 1000 stadionů. Takže na kolik obyvatel připadá jeden zimní stadion?

1. Kanada 10924

2. Finsko 18988

3. Švédsko 28644

4. Česko 56049

5. Švýcarsko 67529

6. Slovensko 70536

7. Lotyšsko 80097

8. Norsko 102849

9. Rakousko 193763

10. Dánsko 211456

11. USA 221644

12. Maďarsko 255252

13. Slovinsko 300173

14. Německo 329362

15. Itálie 954618

16. Velká Británie 1210561

Nechci z těchto čísel/hodnot dělat nějaký závěr a hodnotit, co kde je dobře nebo špatně. Článek jsem napsal vyloženě pro zajímavost a každý čtenář ať si udělá závěr dle sebe (pokud si nějaký udělá).

Autor: Petr Těthal | sobota 30.5.2026 23:17 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

