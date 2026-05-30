MS v hokeji - pohled dle trochu jiných čísel
Všechny zde uvedené údaje jsou dle stránek IIHF, na které jsem se díval cca před týdnem.
Žebříček IIHF hovoří jasně, na letošním MS se dle tohoto žebříčku nesešla úplná elita. Ono to ale ani dost dobře na 100 % není možné, aby bylo v elitní soutěži prvních 16 týmů dle žebříčku, a to proto, že se jak sestupuje, tak z divize IA postupuje. Stručně vypadá žebříček následovně:
1. USA
2. Švýcarsko
3. Kanada
4. Švédsko
5. Česko
6. Finsko
7. Německo
8. Dánsko
9. Slovensko
10. Lotyšsko
11. Rakousko
12. Norsko
15. Slovinsko
16. Maďarsko
17. Velká Británie
18. Itálie
Ne, nespletl jsem se. Na 13. pozici totiž figuruje Kazachstán, který si zahraje elitní MS příští rok a také 14. Francie, kterou naopak čeká „sešup“, protože zůstává i na další rok v divizi IA. Tohle jsou informace pro mnoho z vás nezáživné. Pojďme tedy dál...
Když se podíváme na počet registrovaných hokejistů, rozdíly jsou markantní.
1. USA 159 955
2. Kanada 93 983
3. Finsko 24 921
4. Švédsko 14 234
5. Švýcarsko 13 366
6. Německo 6 764
Velká Británie 6 764
8. Česko 5 107
9. Lotyšsko 4 075
10. Rakousko 3 558
11. Dánsko 2 341
12. Norsko 2 328
13. Slovensko 1 611
14. Maďarsko 1 250
15. Itálie 922
16. Slovinsko 204
V těchto údajích mě překvapilo Švýcarsko a Lotyšsko, u nich jsem čekal nižší čísla registrací. Naopak u Slovenska jsem čekal číslo o cca tisícovku vyšší. Ta stejná čísla pak ale ukáží jiný pohled, když je převedeme na počet obyvatel. Na kolik obyvatel tedy připadá jeden hokejista u letošní šestnáctky?
1. Finsko 225
2. Kanada 407
3. Lotyšsko 452
4. Švýcarsko 637
5. Švédsko 737
6. Česko 2096
7. USA 2109
8. Norsko 2386
9. Rakousko 2505
10. Dánsko 2529
11. Slovensko 3371
12. Maďarsko 7760
13. Velká Británie 10022
14. Slovinsko 10300
15. Německo 12465
16. Itálie 66264
Pojďme se podívat ještě na další dva přepočtené ukazatele. Prvním je počet mladých (do 20 let) hokejistů a opět to převedeme na počet obyvatel. Tento údaj by nám mohl dát alespoň malé vodítko v tom, jak dobře/špatně na tom budou národní týmy v budoucnu. Jestliže nemají „kde brát“, brzy na to „dojedou“. Samozřejmě především státy s menší základnou a menším počem obyvatel. Jakkoli je např. USA v poslední části tabulky, má téměř 8x více mladých hokejistů než my.
1. Švédsko 203
2. Kanada 617
3. Finsko 1048
4. Švýcarsko 1087
5. Lotyšsko 1693
6. Slovensko 3009
7. Česko 3015
8. Norsko 6240
9. Dánsko 10424
10. Rakousko 10548
11. Slovinsko 11059
12. USA 12566
13. Maďarsko 13797
14. Německo 29512
15. Velká Británie 51396
16. Itálie 130546
A na závěr spíše zajímavost. Kanada neohroženě vede s počtem krytých zimních stadionů (hal/arén), kterých má 3500. Slovinsko se krčí na poslední pozici s pouhými 7 stadiony. I tady si ale pomohu přepočtem na počet obyvatel. Těžko bychom např. my potřebovali 1000 stadionů. Takže na kolik obyvatel připadá jeden zimní stadion?
1. Kanada 10924
2. Finsko 18988
3. Švédsko 28644
4. Česko 56049
5. Švýcarsko 67529
6. Slovensko 70536
7. Lotyšsko 80097
8. Norsko 102849
9. Rakousko 193763
10. Dánsko 211456
11. USA 221644
12. Maďarsko 255252
13. Slovinsko 300173
14. Německo 329362
15. Itálie 954618
16. Velká Británie 1210561
Nechci z těchto čísel/hodnot dělat nějaký závěr a hodnotit, co kde je dobře nebo špatně. Článek jsem napsal vyloženě pro zajímavost a každý čtenář ať si udělá závěr dle sebe (pokud si nějaký udělá).
Petr Těthal
