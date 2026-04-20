MS v hokeji divize IIIB
Na turnaji se potkaly Filipíny, Hong Kong, Lucembursko, Mongolsko, Severní Korea a Uzbekistán. Zpátky do divize IIIA se chtělo vrátit Lucembursko, ale narazilo na překvapivě suverénního nováčka – Uzbekistán. Ten loni deklasoval nejnižší divizi IV a s ještě vyššími výsledky se představil o divizi výše. Navíc smělé plány měl i domácí Hong Kong.
První hrací den odstartoval souboj právě Uzbekistánu s Mongolskem. Těžko najdete v profesionálním hokeji za posledních 50 let utkání, ve kterém v první třetině dá jeden tým 11 gólů! Ano, tohle lze zažít právě jen u amatérů, i tak to rozhodně není pravidlem. Mongolsko nemělo sebemenší šanci, protože Uzbekistán zvítězil 26:1, na branku vystřelil 78 ran (tedy v průměru 1,3 střel/min) a jeho nejproduktivnější hráči v zápase Vadim Kravchenko a Salokhiddin Azimov zapsali shodně 7 bodů (3+4). Druhé utkání obstaraly týmy Severní Korea – Filipíny. Zde byly Filipíny jasném outsiderem, ale až takové gólové hody, jako v prvním utkání, se nekonaly. Utkání skončilo 8:2. Ve třetím zápase se představilo i domácí mužstvo, a to proti Lucembursku. Měl to být nejvyrovnanější souboj dne, ale výsledek byl nakonec naprosto jednoznačný, když domácí Hong Kong zvítězil 7:1. U čtyř branek ze sedmi, byl útočník Bryan Tang, který zapsal bilanci 3+1 a mohl tak oslavit hattrick.
Druhý hrací den začal soubojem Filipíny – Uzbekistán. Nečekalo se, že by Filipíny kladly nějaký silnější odpor a nakonec tomu odpovídal i další, chtělo by se napsat až nehezký, výsledek 3:28! Ve druhé třetině dokázali hráči Uzbekistánu nastřílet 12 gólů a počet střel na branku za celý zápas činil 79! Bilancí 2+9 se pak blýsknul Vasiliy Jilov. Druhý zápas, Lucembursko – Mongolsko, byl o poznání vyrovnanější, přičemž právě Lucembursko bylo před zápasem pasováno na vítěze poměrně jasně. Po první třetině ovšem prohrávalo 1:2, ve druhé pak zavelelo k obratu pěti brankami. Konečný výsledek byl 7:5 a dvěma asistencemi se na vítězství podílel i teprve 18tiletý útočník Josef Čáp. Ano, čtete správně a ano, má i českou národnost. Na MS U20 divize IIIB měl letos průměr bodu na zápas. Na tomto dospělém pak 0,4 b/z. Jinak letos nastupoval ve druhé belgické lize. Poslední střetnutí druhého dne byl zápas Severní Korea – Hong Kong. Domácí chtěli poprvé bodovat a neměli k tomu daleko. Po pěti minutách hry vedli 2:0, ale na začátku třetí třetiny už prohrávali o dvě branky. Nakonec se jim podařilo pouze snížit 19 sekund před koncem, ale výhře svého soupeře 4:3 už nezbránili.
Třetí hrací den naopak Severní Korea odstartovala zápasem s Uzbekistánem. Ten ani ve svém třetím vystupování nepolevil, opět nastřílel 20 gólů, tentokrát „pouze“ 20, konečné skóre pak bylo 3:20. Opět úřadoval Vadim Kravchenko, a to 7 body (3+4). I ve druhém utkání dne byl favorit jasný. Lucembursko si mělo snadno poradit s Filipínami. Jenže nebylo to ono, navíc Filipíny po první třetině vedly 1:0. Třemi brankami Lucembursko zápas otočilo ve druhé třetině, přesto po snížení na 3:2 v čase 46:52 nebylo Lucemburčanům hej. Konečný výsledek 4:2. Obě branky Filipín vstřelil Steven Fuglister, obě z přesilovky. Večerní zápas Hong Kong – Mongolsko sliboval první 3 body pro domácí a ti to jednoznačně potvrdili. Zvítězili vysoko 11:2, když v poslední třetině nasázeli 6 branek. Opět úřadoval Bryan Tang, který zapsal bilanci 4+2, byl tak přímo u více jak poloviny vstřelených branek.
Čtvrtý hrací den začal soubojem Uzbekistán – Lucembursko. Po třech utkáních Uzbekistánu nebylo o favoritovi pochyb. Bylo to opět naprosto jednoznačné vítězství, přesto „nejslabší“ z těch doposud odehraných. Po dvou třetinách bylo skóre 6:0, do „astronomických výšin“ pak vyletělo díky třetí třetině, kdy Uzbekistán nasázel 8 branek. Celkový výsledek tak byl 14:0. Znovu úřadoval Vadim Kravchenko, tentokrát zapsal bilanci 3+3. Druhý zápas dne, tedy Mongolsko – Severní Korea, měl také jasného favorita, a to Severokorejce. Ale nakonec to bylo poměrně solidní drama. Mongolsko v čase 24:24 dokázalo vyrovnat na 3:3 a po zbytek zápasu se drželo na dostřel. V čase 55:52 snížilo na 6:7, vyrovnat se mu ale již nepovedlo a prohrálo 6:8. Nejproduktivnějším hráčem zápasu byl Mongol Batu Batorovich, který zapsal vynikající bilanci 1+4, byl tedy u pěti ze šesti branek svého týmu. V posledním utkání dne, Filipíny – Hong Kong, potvrdili domácí roli jednoznačného favorita. Ačkoli Filipíny hned po startu druhé části vyrovnaly na 2:2, domácí na to odpověděli pěti brankami za sebou. Konečný výsledek 4:10 (opět řádil Bryan Tang, který zapsal dalších 6 bodů za 2+4) znamenal udržení možnosti postoupit, protože v posledním utkání turnaje hrálo domácí mužstvo s nezadržitelným Uzbekistánem. Pokud by jej porazilo za 3 body, povedlo by se jim postoupit do divize IIIA.
Poslední hrací den začal soubojem o udržení se v divizi, Mongolsko – Filipíny. A po první třetině byl souboj stále otevřený, když Mongolsko vedlo 2:1. Ve druhé třetině ovšem rázně ukázalo, kdo je favoritem zápasu, když nastřílelo 9 branek! Celkový výsledek byl 13:4. U sedmi branek (3+4) byl útočník Chinzolboo Mishigsuren, který by si zasloužil zkoušku v nějakém týmu Asijské ligy. Přesto, že je mu teprve 19 let (je to tedy stále junior), je kapitánem národního mužstva. A-tým reprezentoval již v 16 letech, kdy v nejnižší divizi MS, tedy divizi IV, v pouhých 3 utkáních zapsal 5 bodů (4+1). Sezónu na to nastupoval v nejvyšší mongolské soutěži, kde za 12 utkání stihl průměrně 2,67 b/z. Letos to nebylo o nic horší (2,63 b/z) a na tomto MS zaznamenal 15 bodů (8+7), průměr tedy stanovil na 3,00 b/z! Druhým utkáním bylo Lucembursko – Severní Korea. Favoritem byla Severní Korea, která tuto roli potvrdila taktéž ve druhé části, když nastřílela 3 branky. Konečné skóre svítilo 1:5. Třemi body za 1+2 se blýskl útočník vítězného týmu Yong Yo Pak. Asistent kapitána tak zažil nejplodnější zápas turnaje. Poslední utkání znamenalo souboj o první místo, Hong Kong – Uzbekistán. Domácí by ovšem Uzbekistán museli porazit v normální hrací době a vzhledem k tomu, jak doposud v těch čtyřech utkáních soupeř úřadoval, pak se to očekávat nedalo. Očekávání se také, bohužel pro většinu přítomných diváků, naplnilo. Vadim Kravchenko opět řádil. Za prvních 15 minut dal hattrick, po dvou třetinách měl bilanci už 4+1. Konečný výsledek byl 4:9.
1. Uzbekistán 15 b
2. Severní Korea 12 b
3. Hong Kong 9 b
4. Lucembursko 6 b
5. Mongolsko 3 b
6. Filipíny 0 b
Uzbekistán svou suverénní jízdou překvapil, ziskem titulu a postupem do divize IIIA zase tolik ne Dvouciferné výsledky se očekávaly, nikoli ale začínající dvojkou a bude zajímavé sledovat, jak si povede příští rok v divizi IIIA s lepšími soupeři. Přece jen skóre 97:11 za 5 zápasů je z trošku jiného světa. Severní Korea dokázala uspět se všemi, ale i jí Uzbekistán uštědřil nemilosrdný debakl. Hong Kong živil teoretickou šanci na postup do posledního utkání. Mrzet jej však může bezbodový zápas se Severní Koreou. Lucembursko porazilo jen dva nejslabší účastníky. Naopak se třemi zbylými nastřílelo pouze 2 góly a skóre činilo hrozivých 2:26. Mongolsko se soustředilo především na existenční souboj s Filipínami. Dokázalo ale trápit favorita Severní Koreu i přece jen sehranější mužstvo Lucemburska, byť to na body nakonec nestačilo. Do nejnižší divize tak padají Filipíny, které nedokázali uhrát ani bod a jediný tým, který trápili a živili s ním šanci na bodový zisk, bylo Lucembursko (to mělo mimochodem nejhorší útok, pouze 2,60 g/z). Měly i nejhorší obranu s průměrem obdržených gólů 12,60 g/z.
Nejproduktivnějším hráčem se stal „uzbecký“ útočník Vadim Kravchenko. Omský rodák má i ruské občanství a ruská škola je v jeho schopnostech a dovednostech znát. Odehrál téměř 400 utkání ve VHL (druhá nejvyšší ruská soutěž za KHL), v kazašské nejvyšší soutěži má pak odehráno vč. play-off 188 utkání a bodový průměr 0,96 b/z. Tak nějak to vypadá, když slušného profesionálního hráče nasadíte v podstatě v amatérském turnaji. Tady na turnaji dosáhl na 35 body, tedy průměr 7,00 b/z!
Příště se podíváme o divizi výše, tedy divizi IIIA.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (II.)
Ve druhé části seriálu (chcete-li možná spíše série) se dle abecedy podívám na nejproduktivnějšího Čecha. Tím se díky vyššímu počtu vstřelených branek stal poprvé Martin Nečas.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (I.)
V nastávajícím seriálu se podívám na národností vítěze v NHL (tedy nejproduktivnějšího Švéda, Čecha atd.) a predikuji, jak by si vedli ve svých domovských soutěží v této sezóně. První díl bude o běloruském hráči.
Petr Těthal
Connor McDavid - jak by si bodově vedl v ELH?
Na konci série o vítězích bodování v evropských ligách jsem zmínil, že bude následovat seriál z NHL. Než k němu dojde, v rychlosti jen bodová predikce za mě aktuálně nejlepšího hokejisty světa.
Petr Těthal
MS v hokeji divize IIB
Minulý týden se odehrála první z nižších divizí MS v ledním hokeji. Konkrétně divize IIB, která se konala v bulharském hlavním městě.
Petr Těthal
Přímá demokracie
Před týdnem vyšel na jednom z nejčtenějších zpravodajských webů článek, který vzbuzuje dojem, že přímá demokracie je „nebezpečný“ nástroj populistů.
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Stanice metra Rajská zahrada a Černý Most jsou uzavřeny kvůli požáru střelnice
Dvě stanice pražského metra Rajská zahrada a Černý Most na trase B jsou uzavřeny kvůli požáru v...
Policisté pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech
Policisté pátrají po vězni, který dnes odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u...
Komise doporučila pojmenování stanic linky D metra v Praze. Tři z nich změnila
Místopisná komise rady Prahy doporučila vedení města pojmenování stanic budované linky metra D....
Festival United Islands v Praze láká na nové objevy, klubovou noc i debaty o AI
Multižánrový festival United Islands, který se uskuteční od 30. dubna do 2. května na pražském...
