MS v hokeji divize IIIA
Na turnaji se potkaly Bosna a Hercegovina, JAR, Mexiko, Thajsko, Turecko a Turkeminstán. Nováčkem bylo Mexiko a o návrat zpět do divize IIB chtělo usilovat Thajsko. Nicméně na tomto turnaji je krásně vidět, jak každý rok a každý šampionát je jiný. A některé reprezentační výběry nejsou schopny udržet konstantní výkonnost.
První hrací den odstartoval souboj Turecko – Thajsko, kde Turecko, jako spolufavorit skupiny, chtělo uspět hned v prvním utkání. To se také bez větších problémů podařilo, byť po dvou třetinách byl stav „jen“ 2:0 a rázně k vítězství Turci vykročili až v poslední části hry, kdy během cca 2,5 minut nastříleli 4 branky. Ve druhém utkání se potkal Turkmenistán a Bosna a Hercegovina. Turkmenistán loni obsadil na turnaji v této divizi 2. příčku a v tomto utkání byl jasný favorit. Na jeho úkor se ovšem událo první překvapení turnaje. Bosňané v první třetině vstřelili 3 góly a rázně vykročili k jakémukoli bodovému zisku. Konečný výsledek 3:4 jim nakonec přisoudil všechny 3 body do tabulky a dvěma brankami (vč. rozhodující) se na tom podílel Adnan Mlivič. Poslední, večerní utkání obstaralo Mexiko – JAR. Domácí dlouho živili naději na všechny 3 body, když 2 min před koncem základní hrací doby o gól vedli, ale v čase 58:37 Mexiko vyrovnalo a nakonec rozhodlo v prodloužení. Výsledek tedy byl 5:4p. U 4 branek za bilanci 3+1 byl Mexičan Hector Majul.
Druhý hrací den začal soubojem Turkmenistán – Turecko. Jakkoli Turecko bylo mírným favoritem, zápas byl až do konce dramatický. Po první třetině svítilo skóre 2:2, a když v čase 48:47 šli Turci do tříbrankového vedení, vypadala situace jednoznačně. Ale Turkmenistán se nevzdal, v čase 56:40 snížil na 3:5 a v čase 58:43 pak na 4:5. Vyrovnat už se mu ale nepodařilo. Konečný výsledek zněl 4:6. Bilanci 0+4 za vítězný tým zapsal Yusef Kars. Druhý zápas Bosna a Hercegovina – Mexiko přinesl menší překvapení. Bosňané celý zápas dotahovali, na 1:1, 2:2 i 3:3 a nakonec přesně půl minuty před koncem prodloužení vstřelili rozhodující branku a zvítězili 4:3p. Za poražený tým vsítil 2 góly Luis Valencia. Závěrečný duel dne Thajsko – JAR sliboval vyrovnanou bitvu. To trvalo ale pouze úvodní část. Konečný výsledek 7:3 úplně neodráží průběh zápasu a Thajsku vyšlo téměř vše, na co šáhlo. Bilancí 2+2 se u vítězného týmu ukázal Masato Kitayama.
Třetí hrací den odstartoval zápas Thajsko – Bosna a Hercegovina. Thajsko mělo vyhrát minimálně v prodloužení, ale nestalo se a soupeř získal velmi cenné 3 body do tabulky a zůstal stále neporažený. I v tomto utkání měl důležité slovo Adnan Mlivič, jenž se 2x trefil do sítě. Druhý zápas byl Turkmenistán – Mexiko a i zde došlo k překvapivému zisku 3 bodů. Ve 14. min. vedl Turkmenistán 2:0, po půlce zápasu 3:1, ale ještě na konci druhé třetiny bylo srovnáno. Mexiko bylo aktivnější a v 55. min. se dostalo do dvougólového vedení. Konečný výsledek byl 4:5 a za Mexiko opět úřadoval Hector Majul, když zapsal 1+2. Poslední zápas Turecko – JAR byl naprosto jednoznačnou záležitostí Turecka, které potvrdilo roli favorita a domácí celek rozdrtilo 8:1. Nejvíce se na tom podílel Mehmet Karadag, který si připsal 4 body za bilanci 0+4, měl tak přímý podíl na polovině vstřelených branek.
Čtvrtý hrací den začal soubojem Mexiko – Thajsko. Předpokládaný vyrovnaný zápas se ve druhé třetině změnil v exhibici Mexika. To po první třetině vedlo 2:1, ve druhé ovšem nasázelo 6 branek a konečné skóre se zastavilo na výsledku 10:2. Znovu se předvedl Hector Majul? Ano, tentokrát zapsal také 4 body, ale za bilanci 2+2. Mexiko tak stále před posledním zápasem živilo naději na nečekaný postup druhý rok za sebou. Druhý zápas dne Bosna a Hercegovina – Turecko mělo býti jasnou záležitostí Turecka. To sice nakonec sebralo všechny 3 body, ale výsledek 1:2 a rozhodující branka až ve 43. min rozhodně nevypadají jednoznačně. Nutno dodat, že Turecko spálilo spoustu šancí. Navíc se předvedli oba brankáři. Bosňan měl úspěšnost zákroků 95,92 %, Turek dokonce 96,77 %. Poslední utkání dne JAR – Turkmenistán přineslo nečekané 3 body domácímu výběru, který si ale pro ně šel od začátku zápasu. V čase 13:37 vedli již 3:0, na konci druhé třetině bylo ovšem srovnáno. Rozhodující branku dala JAR v čase 58:55, tedy pouhou cca minutu před koncem řádné hrací doby. Konečný výsledek 5:3. Třemi body za bilanci 2+1 se na tom podílel Uthman Samaai, jenž vstřelil onen rozhodující gól i o 50 sekund později gól do prázdné brány.
Poslední hrací den začal soubojem o postup do divize IIB, tedy Turecko – Mexiko. Turecko mělo zápas ve svých rukou, nepustilo Mexiko ani jednou do vedení a zvítězilo bezpečně 6:3 a zajistilo si postup do divize IIB. U poloviny branek vítězného týmu byl Bertan Demirdelen, který zapsal bilanci 1+2. Druhý zápas dne Thajsko – Turkmenistán byl divácky atraktivní a napínavý až do konce. Zároveň to byl boj o setrvání v této divizi. Po 1. třetině byl stav 2:2, po druhé 4:3 a po třetí 5:5. Konečný výsledek zněl 6:5n. Za Thajsko se zaskvěl Nicholas Lampson, jenž zapsal 1+3. Poslední duel JAR – Bosna a Hercegovina měla poměrně jasného favorita v podobě Bosny a Hercegoviny. Domácí ovšem chtěli navázat na první výhru v předchozím utkání a nakonec se jim to i podařilo. Vítězná branka padla až v čase 54:40, JAR tak vyhrála 4:3. Za Bosnu a Hercegovinu se opět slušně prosadil Adnan Mlivič, tentokrát byl u dvou ze tří vstřelených branek, zapsal si bilanci 0+2.
1. Turecko 15 b
2. Mexiko 9 b
3. Bosna a Hercegovina 8 b
4. Jihoafrická republika 7 b
5. Thajsko 5 b
6. Turkmenistán 1 b
Turecko neztratilo ani bod, až na jednu výjimku nestřílelo mraky branek, ale ve většině případů mělo zápasy pod kontrolou a možná trochu překvapivě suverénně postoupilo do divize IIB. Mexiko nebodovalo pouze v posledním duelu právě s Tureckem. Bosna a Hercegovina se připravila o lepší výsledek posledními dvěma duely, které prohrála, byť vždy pouze o gól. JAR naopak v posledních dvou utkáních, kdy získala plný počet 6 bodů, jasně zavelela k záchraně a domácí příznivci tak mohou turnaj hodnotit kladně, i když se smíšenými pocity. Thajsko se dostalo do problémů často samo a v posledním (existenčním) utkání mohlo „slavit“ záchranu. Poslední Turkmenistán je asi největší zklamání turnaje. Přesto, že měl třetí nejlepší útok a neprohrál ani jeden zápas o více jak dvě branky, nepřipsal si ani jednu výhru a bod z posledního utkání jen dovršil celkový zmar.
Nejproduktivnějším hráčem se stal mexický útočník Hector Majul, který si připsal na bodové konto celkem 13 b (tedy průměrně 2,6 b/z), a to za bilanci 6+7. A kde že Majul působí na klubové úrovni? Již 5 sezón v kuse a 6 celkově ve druhé italské lize. Ta je pro našince naprosto mimo „zorné pole“, ale tento Mexičan tam hraje důležitou roli a je osobností ligy. Včetně play-off má za sebou 174 odehraných zápasů s průměrem 1,48 b/z. V sezóně 21/22 byl s 19 brankami nejlepším střelcem ligy. Jakkoli je kvalitativně tato soutěž o dost níž než např. naše extraliga, tento dlouhodobý bodový průměr rozhodně není náhodný a má svou hodnotu.
Příští týden se nám rozehraje divize IB, takže již poměrně slušné týmy se spoustou profesionálů, byť ze slabších lig.
Petr Těthal
