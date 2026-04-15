MS v hokeji divize IIB
Než se dostanu ke stručnému shrnutí a výsledkům, je třeba podotknout, že nejnižší divize MS, tedy divize IV, se měla pořádat v Kuvajtu, ale stejně jako divize IIA, která se měla pořádat v SAE (Spojené Arabské Emiráty), byla z bezpečnostních důvodů organizací IIHF zrušena. Vítěz divize IIB tedy nakonec nepostoupil o level výše.
Na turnaji se potkaly týmy domácího Bulharska, Islandu, Izraele, Kyrgyzstánu, Nového Zélandu a Tchaj-wanu. Favorité byli jasní – Island a Izrael. Hlavním cíl záchrana pak stál před týmem Kyrgyzstánu.
První hrací den odstartoval souboj Nový Zéland – Izrael a padlo zde nejvíce branek v celém turnaji (13). Navíc se zrodilo i první překvapení, když Nový Zéland po prohře 6:7p sebral první bod do turnaje. O to cennější, když na začátku druhé třetiny prohrával již 0:4 a na 6:6 vyrovnal na konci 57. min. Druhý zápas, a to Island – Tchaj-wan, byl nakonec dramatičtější, než si hráči Izraele přáli. Sice již ve 12. min. vedli 4:0 a v 55. min. 6:3, ale asijští soupeři stačili v čase 59:07 snížit na rozdíl jediného gólu. Nakonec vyrovnat již nedokázali a Izrael se těšil z „povinné“ výhry 6:5. Hattrickem se zaskvěl Unnar Runarsson, na druhé straně pak byl u tří branek z pěti Yo Chen Lin, když zapsal 1+2. Posledním zápasem pak byl Kyrgyzstán – Bulharsko. Domácí byli mírní favorité, nakonec ale na soupeře nestačili a prohráli 3:5, když rozhodující branka padla v čase 48:27. Za vítězný tým exceloval Mamed Seifulov, který zapsal bilanci 2+2!
Druhý hrací den začal soubojem Island – Nový Zéland, kde byl favorit jasný (Island). Potvrzení tohoto názoru přišlo až ve druhé třetině, kde si Island třemi brankami vytvořil náskok 5:1. Konečný výsledek byl 6:2 a hattrickem so o to zasloužil Gunnlaugur Thorsteinnsson. Druhý souboj, Tchaj-wan – Kyrgyzstán, sliboval vyrovnanou bitvu, ovšem opak byl pravdou. Tchaj-wan po druhé třetině vedl již 4:0 a náskok si s přece jen pohlídal, nakonec zvítězil 5:1. A to i přesto, že ve třetí třetině byla převaha Kyrgyzstánu jasná, poměr střel byl 3:25! Celkem na bránu vystřelil 50x, úspěšnost střelby 2 % byla rozhodujícím faktorem, když Tchaj-wan měl úspěšnost 29,41 %. Poslední zápas obstaral Izrael proti domácímu Bulharsku. A domácí se ujali vedení již po cca dvou minutách hry. Pak se ale přeci jen ukázala vyšší kvalita Izraelců, kteří zápas otočili a zvítězili 4:2. Na obratu měl hlavní podíl Ilya Spektor, který zapsal 1+2.
Třetí hrací den naopak Izrael odstartoval, a to soubojem s Tchaj-wanem a vedl si velmi dobře. Po první třetině to bylo 3:0, po druhé 6:0 a nakonec utkání skončilo 6:1. Kiryl Malashchanka se na výsledku podílel 4 body za 1+3. Druhý zápas Island – Kyrgyzstán nabídl celkem 9 branek, přičemž outsider držel naději na bodový zisk do konce druhé třetiny, když 5 min. před jejím koncem snížil ze svého pohledu na 1:2. Nakonec ovšem Island bezpečně zvítězil výsledkem 6:3, přičemž prim v zápase hrál Kari Arnarsson, který zapsal 1+3. V posledním utkání se střetl Nový Zéland s Bulharskem a domácí měli po zápase již po prvních 20 min, ve kterých Nový Zéland nastřílel 4 branky. Celkový výsledek se zastavil na stavu 7:1, přičemž bilancí 4+0 se na demolici domácích podílel Colin McIntosh.
Čtvrtý hrací den začal soubojem Kyrgyzstán – Izrael a zrodilo se zde překvapení, když Kyrgyzstán po druhé třetině vedl 3:1 a nakonec získal alespoň bod po prohře v prodloužení 3:4. Henadz Malashchanka je ten, který se nejvíce bodově podílel na obratu, když v utkání zaznamenal 1+2, byl tak u tří ze čtyř branek. Bulharsko – Island byl druhý zápas dne a zde jsme se dočkali největšího překvapení turnaje. Bulhaři byli stále bez bodu a zbývaly jim poslední 2 zápasy na nasbírání bodů. Jasného favorita z Islandu se jim podařilo dokonale zaskočit a jakkoli Islanďané zejména ve třetí třetině domácí opravdu zatlačili, více jak 1 gól z toho nevymáčkli. Konečné skóre tak svítilo 3:1. 2 body (1+1) se na výhře podílel Semyon Kareyev. Poslední zápas dne Tchaj-wan – Nový Zéland byl ještě po druhé třetině pro Tchaj-wan hratelný, když bylo skóre 2:5, 4 brankami ve třetí třetině ale Novozélanďané svého soupeře jasně „srazili na kolena“. Zajímavostí je, že tyto 4 branky padly z pouhých 6 střel, které ve třetí třetině na branku Tchaj-wanu byly vyslány.
Poslední hrací den začal soubojem o první místo, Izrael – Island. Island po nečekané ztrátě s domácími Bulhary musel vyhrát, pokud chtěl pomýšlet na vítězství v turnaji. To se nestalo, utkání skončilo 5:2 a Izrael si tak bez prohry došel pro vítězství v celém turnaji. Jen pro ně škoda, že se nakonec nemohl vrátit po roce do divize IIA, tudíž velmi podobné a hlavně postupové výsledky budu muset předvést i příští rok. Druhý zápas Nový Zéland – Kyrgyzstán začal dosti nečekaně, když nováček vedl v čase 12:07 už 3:0. Nový Zéland se ovšem do zápasu vrátil v poslední minutě první třetiny a utkání nakonec úplně otočil, a to 4 brankami ve druhé části. Kyrgyzstán ještě ve třetí části brankou výsledek korigoval, ale i přes slušnou herní převahu a snahu vyrovnat nedokázal. Konečný výsledek byl tedy 5:4. Opět úřadoval Colin McIntosh, když zapsal 0+3. Poslední zápas, Bulharsko – Tchaj-wan, byl především o to, kdo v divizi IIB zůstane a kdo naopak poputuje níže do divize IIIA. Když domácí vedli po 24 min. hry 4:0 a po druhé třetině 5:1, vypadalo to jednoznačně. Malé drama přece jen přišlo, když se Tchaj-wan vrátil do zápasu v čase 52:09 snížením na rozdíl dvou branek. 32 sekund před koncem domácí dali šestou branku do prázdné brány a na jejich výhře nezměnil nic ani inkasovaný gól o 20 sekund později. Konečné skóre 6:4. V utkání se opět zaskvěl domácí Semyon Kareyev, který zapsal 2+3, přímo tak nebyl u jediné branky.
1. Izrael 13 b
2. Nový Zéland 10 b
3. Island 9 b
4. Bulharsko 6 b
5. Kyrgyzstán 4 b
6. Tchaj-wan 3b
Izrael byl jediný neporažený tým s nejlepší obranou (2,80 g/z). Nový Zéland měl nejlepší útok (5,80 g/z). Island byl sice stoprocentní po 3 kolech, v dalších 2 ale nezískal ani bod. Bulharsko naopak zachránilo turnaj dvěma výhrami v posledních dvou utkáních, a to i přes nejslabší útok (3,00 g/z). Kyrgyzstán zachránil v divizi získaný bod se silným Izraelem, měl tedy velkou cenu. Do nižší divize tak padá Tchaj-wan, který dokázal vyhrát pouze s Kyrgyzstánem, zároveň zaznamenali nejvyšší počet obdržených branek (5,60 g/z).
Nejproduktivnějším hráčem se stal „Izraelský“ útočník Henadz Malashchanka, který nasbíral 12 bodů (6+6) a blýskl se tak průměr 2,40 b/z. A proč ty uvozovky? Je to rodilý Bělorus, který v domácí soutěži působil ještě před 6 lety a původní jméno je Gennadi Malashchenko. Z jakého důvodu před dvěma lety začal reprezentovat Izrael, netuším.
Momentálně jsou rozehrány i další dvě divize – divize IIIA i divize IIIB. O těch postupně příští týden, dle časových možností.
Petr Těthal
Přímá demokracie
Před týdnem vyšel na jednom z nejčtenějších zpravodajských webů článek, který vzbuzuje dojem, že přímá demokracie je „nebezpečný“ nástroj populistů.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XIV.)
Ve čtrnácté a poslední části se podívám na vítěze nejvyšší ruské soutěže. Je jím (řekl bych nepřekvapivě) neruský hráč, ale zároveň ani ne evropský.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XIII.)
Ve třinácté části se podívám na vítěze nejvyšší finské soutěže. Věřte nebo ne, ale vítězem kanadského bodování není žádný ostřílený mazák nebo předpokládaná hvězda soutěže.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XII.)
Ve dvanácté části se podívám na vítěze nejvyšší švýcarské soutěže (NL). Většinu sezóny to vypadalo, že vítězem se stane Čech Matěj Stránský. Nakonec mu prvenství v posledním hracím kole vyfoukl finský reprezentant.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XI.)
V jedenácté části se podívám na vítěze nejvyšší švédské soutěže (SHL). Ostřílený švédský reprezentant, který si prošel těmi nejlepšími soutěžemi.
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů
Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k...
Policie pátrá po dívce, která se sebepoškozovala. Utekla z diagnostického ústavu
Pražští kriminalisté pátrají po šestnáctileté dívce, která utekla z diagnostického ústavu na Praze...
Mariánské náměstí
Malé autobusy jsou jak stvořené do úzkých ulic Starého Města.
Dvě akce ve dvou dnech. Faunapark chystá Beskydská strašidýlka i Den pro Zemi
Frýdecko-místecký Faunapark zve o nadcházejícím víkendu návštěvníky hned na dvě akce.
- Počet článků 107
- Celková karma 7,59
- Průměrná čtenost 156x