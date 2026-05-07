MS v hokeji divize IB
Na turnaji se potkala domácí Čína, Estonsko, Jižní Korea, Nizozemsko, Rumunsko a Španělsko. Nováčkem bylo Nizozemsko a o návrat zpět do divize IA chtělo usilovat Rumunsko, které si loni premiérově vyzkoušelo divizi IA, ale bez výhry se poroučelo zpět o level níž. Mezi favority se řadila Jižní Korea a vystrčit růžky hodlala i domácí Čína.
První hrací den odstartoval souboj Španělsko – Estonsko. Favorit byl zcela zřejmý, protože Španělsko se chce především udržet v této divizi a jakkoli mírně stoupá a zlepšuje svou domácí soutěž, je to běh na dlouhou trať. Rozhodnuto bylo po první třetině, Estonci v ní nastříleli 6 branek. Konečné skóre znělo 2:12. Nejproduktivnějším hráčem se stal Estonec Rasmus Kiik, který zapsal 5 bodů za bilanci 2+3. O jistou kuriozitu se postaral Estonsky brankář cca 12 sekund před koncem zápasu. Chytil střelu, Španěl se o něj trochu otřel, nikoli úmyslně. Hned to schytal odhozením na zem, ale brankář se jal mstít docela nesmyslně přímo na něj, až jej oba čároví a jeden spoluhráč museli odtrhávat. Druhé utkání Nizozemsko – Rumunsko mělo být také jednoznačnou záležitostí, a to pro Rumunsko. Stalo se, výsledek 0:7 byl jednoznačný. Nejvíce se na vítězství Rumunska bodově podílel Hunor Csaszar, který zapsal krásnou bilanci 1+3. I zde byla k vidění kuriozita s brankářem, tentokrát z týmu Nizozemska Cedricka Andreeho. Ten dostal ke konci druhé třetiny trest za podrážení. Před buly pak, s přilbou na hlavě, nikoli nasazenou, ukazoval při debatě hlavnímu sudímu, že nohu nevystrčil (což nebyla pravda). Ten o tom diskutovat nechtěl, ukázal na buly a vhazovalo se. Jenže Andree si to chtěl „doříct“, takže nebyl plně koncentrován a zapomněl si masku nasadit zpět. Rumuni vyhráli buly, dvě přihrávky, střela a gól, ačkoli brankář byl „bez masky“. Jistá konzultace proběhla, ale gól byl uznán, dle mě správně. V posledním utkání se střetla domácí Čína s Jižní Koreou. Očekávala se výhra Jihokorejců, tak se také stalo. Byť ve 32. minutě domácí srovnali na 2:2, do minuty vyrobili další z jejich mnoha chyb, opět inkasovali, za 46 sekund znovu, a už se z toho pořádně nevzpamatovali. Konečný výsledek byl 4:7. Nejproduktivnějším hráčem byl jihokorejský kapitán Kim Sang-Wook, který zapsal bilanci 2+2. Co mohlo být pro domácí vzpruhou, byly přesilovky. V nich vstřelily 3 góly ze 4.
Druhý hrací den začal soubojem Estonsko – Nizozemsko. I ve čtvrtém utkání turnaje byl favorit jasný. Estonsko se ovšem na výhru trošku nadřelo. První třetina byla bez branek, po druhé to bylo 2:1. „Puntík“ a klid Estoncům dodal až čtvrtý gól necelé 2 min před koncem do prázdné brány. Konečné skóre bylo 5:1. Dvěma brankami se na tom opět podílel Rasmus Kiik. Druhé utkání, Jižní Korea – Španělsko, mělo opět naprosto jasného favorita. Nakonec bylo ještě dramatičtější než utkání první. Po první třetině byl stav 1:1. Ve druhé favorit zápasu Jižní Korea zavelel k útoku, za necelých 8 min této části nastřílel 4 branky a za stavu 5:1 vypadalo utkání rozhodnuto. Ale… Španělsko během cca 5 min a 20 sekund v první půlce poslední třetiny dalo 3 góly, snížilo na rozdíl jediné branky a o drama bylo postaráno. Branka Jižní Koreje 47 sekund před koncem třetí třetiny nakonec přiřkla všechny 3 body tomuto asijskému týmu, a to za výsledek 6:4. Za vítěze za blýskl 4 body (1+3) obránce Nam Hee-Doo. Španělsko se do šancí dostávalo sporadicky, ale když už, tak je dokázalo využít. Za celý zápas vyslalo pouze 10 střel na bránu. Dokázalo z toho ale vytěžit 4 góly. Poslední zápas dne Rumunsko – Čína mělo být jednoznačnou záležitostí Rumunů. Čína ale mnohé zlepšila a snažila se Rumunsku býti alespoň trochu vyrovnaným soupeřem. Výsledek? Po první třetině 1:1, po druhé 1:2, a když se v čase 56:56 domácí dostali do vedení, vypadalo to na hokejový zázrak. Trvalo to pouze 48 sekund, bylo vyrovnáno na 3:3. Za tohoto stavu se šlo do prodloužení. Tam domácí dostali možnost trestného střílení, což využili a stanovili tak konečné skóre 3:4p! Naprosto nečekané vítězství, což bylo vidět i na ledě, díky kterému domácí získali první 2 body do tabulky. Za Rumunsko se předvedl útočník Evgeny Skachkov, jenž byl u všech tří branek a zapsal bilanci 1+2.
Třetí hrací den odstartoval zápas Rumunsko – Španělsko. V něm chtěli Rumuni odčinit ztrátu 2 bodů v utkání s Čínou. To se jim nakonec povedlo. Byť po první třetině byl stav 1:1, ve druhé třetině dovolilo Rumunsko svému soupeři pouze 3 střely na bránu, samo jich vyslalo 12 a 3 z nich skončily úspěšně v brance. Konečný výsledek byl 4:1. Druhý zápas dne byl Jižní Korea – Estonsko. Schylovalo se k vyrovnané bitvě a pěknému utkání. V podstatě se tak stalo. Jižní Korea vedla po první třetině 2:1, po dvou minutách druhé třetiny bylo srovnáno na 2:2 a v čase 46:03 rozhodl útočník Dukly Jihlava Maxim Burkov. Nakonec utkání i přes převahu Jihokorejců skončilo jejich porážkou 2:4. Estonsko tak zůstalo stále stoprocentní. Poslední zápas dne Nizozemsko – Čína mělo být jasnou záležitostí domácího výběru. Když byl po první třetině stav 0:3 a po polovině utkání 0:4, vypadalo vše jednoznačně. Nizozemsko ovšem v rozmezí pouhých 4 min a 11 sek v druhé části prostřední třetiny dokázalo nastřílet 3 branky a zápas zdramatizovat. Nakonec byl výsledek 3:6, ale jednoznačná záležitost Číny to skutečně nebyla. Za domácí se 4 body (2+2) blýskl Hou Yuyang.
Čtvrtý hrací den začal soubojem Estonsko – Rumunsko. Estonsko si vítězstvím za 3 body mohlo zajistit postup do divize IA. Utkání nabídlo kvalitní podívanou, byť bylo vidět, že jde o hodně, protože naopak v případě vítězství Rumunska si toto mohlo udržet naději na návrat do divize IA. Po dvou třetinách byl stav 1:1. Rozhodnutí přišlo až v čase 57:58, kdy za Estonsko skóroval Mark Viitanen. Byl to právě tento hráč, který skóre v první třetině otevřel a nakonec dal i vítěznou branku. Estonsko pak pečetilo výhru 3:1 gólem do prázdné branky a (pokud se nepletu) zajistilo si historicky první úspěch do „druholigového MS“, tedy do divize IA, odkud postupují do elitní skupiny dva týmy, nikoli pouze jeden. Druhý zápas dne Jižní Korea – Nizozemsko bylo výsledkově jednoznačným utkáním s Jižní Koreou jako vítězem. Výsledek 4:1 sice vystihuje jasnou převahu Jihokorejců (střel na branku měli 55!), ale průběh zápasu mohl být klidně jiný. Když už Nizozemci zahrozili, byly to ošemetné a občas i nebezpečné situace. Dvě branky ze čtyř dal za vítězný tým Shin Sang-Hoon. V posledním utkání měla mít Čína proti Španělsku snadnou práci. Převaha a jisté schopnosti se ale projevili až ve třetí části, kdy v čase 53:50 padl první gól, který vstřelil Hou Yuyang a tentýž hráč o 1 min a 13 sek později proměnil i nařízené trestné střílení. Domácí pak ještě pojistili vítězství gólem do prázdné brány a za výsledek 3:0 sebrali další 3 body do tabulky.
Poslední hrací den začal soubojem o druhé místo v turnaji, a to Rumunsko – Jižní Korea. Do souboje se samozřejmě chtěla v posledním utkání zapojit i Čína, ale o tom o několik řádků níže. Jižní Korea byla mírným favoritem, ale Rumunsko si vedlo více než dobře. Byť jim vítězství 4:1 nemohlo pomoci k postupu do divize IA, plně si jej zasloužilo a potěšilo své fanoušky. Hned třemi body (1+2) se prosadil Hunor Csaszar. Druhý zápas Španělsko – Nizozemsko znamenalo pro vítěze první a zároveň poslední triumf na turnaji. Předpoklady se potvrdily a Španělsko vyhrálo 4:0. Nizozemsko i zde prokázalo, jak moc se na góly nadře. Třemi body (1+2) se blýskl obránce Alfonso Garcia. Poslední utkání nejen dne, ale i celého turnaje bylo Estonsko – Čína. Jakkoli Estonsko mělo jistý postup, určité uspokojení bylo znát pouze prvních 20 min. Od druhé poloviny hry přebralo iniciativu, bylo to ovšem už za stavu 0:3. Čína šla naproti velkému překvapení. Nakonec Estonsko dokázalo srovnat, ale prohrálo 3:4n. Tady bych nakonec vyzdvihnul výkony čínského brankáře Tu Yuerana. Ten nejen v tomto utkání prokázal, že má slušný potenciál, protože se nevidí často, aby v 17 letech byl brankář na MS dospělých takto odolný. Třemi body se na domácí výhře bilancí 1+2 podílel Yu Jilong.
1. Estonsko 13 b
2. Čína 10 b
3. Rumunsko 10 b
4. Jižní Korea 9 b
5. Španělsko 3 b
6. Nizozemsko 0 b
Estonsko jako jediné nepohrálo v normální hrací době. I prohra v posledním utkání nebyla řekněme zasloužená. Mělo nejvíce vstřelených branek (27) a překvapivě postoupilo do divize IA. Čína na domácím turnaji prokázala jisté kvality. Jediná prohra, hned na úvod turnaje, ji nakonec stála postup. V onom zápase ale byla trochu znát nervozita i přemotivovanost. Třetí Rumunsko se pochlubilo nejpevnější obranou (pouze 9 obdržených branek), zejména zápas proti Estonsku pak určil výsledek celého turnaje. Jižní Korea sice skončila „až“ čtvrtá, ale na druhé místo ztratila pouze bod. Srážela ji horší obranná část hry, kromě utkání s Nizozemskem vždy obdržela 4 branky. Navíc, aspoň co jsem viděl, situace občas hodně přehrávala. Každopádně pár šikovných, nápaditých hráčů ve svém kádru rozhodně měla. Od Španělska se zázrak nečekal, „existenční souboj“ zvládlo, solidně zahrálo proti Rumunsku, od toho se lze odrazit. Poslední Nizozemsko má štěstí, že se letos výjimečně nesestupuje. Jeho útok byl doslova tristní. Pouze 5 vstřelených branek za celý turnaj, z toho hned 3 v utkání s Čínou, jinak jeden nebo žádný gól. S tím se vyhrávat zápasy skutečně nedají. K tomu se přidala nejhorší obrana s 26 obdrženými brankami.
Nejproduktivnějším hráčem se stal, a to poměrně suverénně s tříbodovým náskokem, Číňan Hou Yuyang, který nastřádal 12 b (7+5), tedy průměrně 2,40 b/z. Tento 25letý útočník si před 6 lety zahrál i 5 zápasů za čínský celek China Golden Dragon, který ve spolupráci s Českem hrál naši 2. ligu. Už tehdy naznačil potenciál, když nasbíral 4 body. Loni v čínské lize zapsal bodový průměr 2,61 b/z, letos 3,00 b/z a prvně si vyzkoušel i nejlepší asijskou soutěž za japonský tým Stars Kobe. Za tento jednoznačně nejslabší tým soutěže, který získal za 40 utkání pouze jedinou výhru, dokázal v 38 utkáních nastřádat 17 bodů (0,45 b/z) a stal se 4. nejproduktivnějším hráčem svého týmu, pouhý bod za vítězem týmového bodování.
Do týdne ještě sepíši report z divize IA. A potom se už, jako každý rok, můžeme těšit na elitní šampionát.
Petr Těthal
