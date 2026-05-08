MS v hokeji divize IA
Na turnaji se potkala Francie, Japonsko, Kazachstán, Litva, Polsko a Ukrajina. Loni z elitní skupiny sestoupila jak Francie, tak Kazachstán. Oba celky tedy byly favority. K nim ale bylo třeba počítat i s domácími Poláky, kteří se s krátkou přestávkou také chtěli znovu probojovat do nejvyšší skupiny. Nováčkem byla Litva, jejíž cílem byla záchrana, a to buď na úkor Japonska, nebo Ukrajiny. Našli jsme v několika národních týmech i hráče, kteří nejen letos brázdili česká kluziště. V týmu Francie byl dokonce kapitánem útočník Hradce Králové Jordan Perret. Za Polsko se v první útočné formaci proháněl Patryk Krezolek, který letos zapsal více jak 40 kanadských bodů za prvoligový Sokolov. Ve třetí formaci jej doplňoval Pawel Zygmunt, útočník Litvínova a ve čtvrté pak Krzysztof Macias, mladý útočník Vítkovic. No a v celku Ukrajiny pak byl kapitánem Igor Merezhko, obránce Plzně, Ilarion Kuprianov jako útočník prvoligové Jihlavy útočil ve třetí řadě a dvojici doplňoval ve čtvrté formaci útočník prvoligového Zlína Stanislav Sadovikov.
První hrací den odstartoval souboj Japonsko – Francie. Favorité zápasu z Francie měli v první třetině drtivou převahu, ale vytěžili z ní pouze jedinou branku. Efektivita byla naopak na straně Japonska. To na začátku třetí třetiny naprosto zaskočilo soupeře, když 2 brankami v rozmezí 44 sekund otočilo vývoj utkání a najednou vedlo 3:2. V čase 57:38 se ale prosadil hradecký útočník Perret, když srovnal, aby o 51 sekund později rozhodl o osudu utkání a zároveň přidělení prvních 3 bodů. Šok z vítězství Japonska se tak nekonal, utkání skončilo 3:4. Druhé utkání Litva – Kazachstán mělo ještě jasnějšího favorita než v utkání prvním. Litva svému osudu ale dvě třetiny vzdorovala. Vedla totiž 1:0. Ovšem ve třetí třetině vstoupil na led trošku jiný Kazachstán a hlavně ten, který dokázal proměnit šance. Čtyřmi brankami vývoj otočil a po výsledku 1:4 sebral první 3 body. Na dvou brankách s bilancí 1+1 se na vítězství podílel Artur Gatiyatov. Poslední zápas Polsko – Ukrajina byl pro domácí velmi důležitý do budoucna. Ač se to nezdá, divize IA není úplně slabá (doporučil bych občas kouknout na nějaký ten zápas), oproti elitní skupině MS je rozdíl především v individuálních dovednostech, proměňování šancí a schopností reagovat na vývoj hry. Proto při dvou postupových místech a pouhých pěti utkáních v turnaji se v tomto utkání mohlo jednat o více než hodně. Kdyby totiž oba celky měly stejně bodů, rozhodl by právě vzájemný zápas. Polsko navíc chtělo doma v prvním utkání uspět. K jejich radosti se jim to nakonec podařilo, ani jednou v zápase neprohrávalo, zvítězilo 3:2 a důležité 3 body získalo. Dvěma asistencemi se na tom podílel Kamil Walega, který ještě loni naskočil do 2 utkání za Třinec, aby následně jeho kroky mířily na Slovensko do Žiliny. Letos si tam připsal slušný průměr 0,74 b/z.
Druhý hrací den začal soubojem Kazachstán – Japonsko. Kazachstán potvrdil to, že by v tomto utkání měl dominovat. Zvítězil jednoznačně a pohodlně 6:0. Přesto, že byl přeřazen do čtvrté formace, dokázal Artur Gatiyatov opět úřadovat, přímo se podílel na polovině branek, když zapsal bilanci 0+3. Druhý zápas dne Ukrajina – Litva pasoval do role favorita Ukrajinu. Žádný výrazný rozdíl ve skóre se však nekonal. Zvlášť ve třetí třetině nebyla Litva daleko od vyrovnání. Zápas nakonec skončil 2:1. Na obou brankách se asistencemi podílel Alexander Peresunko, který letos nastupoval v dresu Osvětimi a měl v nejvyšší polské soutěži vč. play-off průměr téměř bod na zápas (0,94 b/z). Nejvyrovnanější utkání hracího dne mělo být Francie – Polsko. Předpoklady ani tentokrát nelhaly. Utkání došlo až do nájezdů, kde šťastnějším týmem byl ten francouzský. Zápas skončil výsledkem 3:2n a obě branky ze hry za Francii opět vstřelil kapitán Jordan Perret.
Třetí hrací den odstartoval zápas Litva – Japonsko. Do konečného výsledku opět nesmírně důležitý souboj o lepší vzájemný zápas. Litva prohrávala hned po začátku druhé části 0:2, dokázala ovšem průběh vyrovnat a nakonec skončil zápas 2:3p. V utkání se blýskl Japonec Yu Sato, který byl u všech branek a zapsal bilanci 2:1. Mimo to se i dostával do dalších zajímavých příležitostí. Druhý zápas Francie – Ukrajina přinesl překvapení, když Ukrajina uloupila všechny 3 body, a to po výsledku 2:3. Francie sice dokázala v půlce druhé části smazat dvougólové manko, ale před koncem této části dokázala Ukrajina vstřelit rozdílový a nakonec i vítězný gól. Dvěma body za bilanci 1+1 se na tom přímo podílel útočník Daniil Trakht, jenž působí ve Finsku. Většinu letošní sezóny strávil ve druhé finské lize. Třetí zápas dne Kazachstán – Polsko postavil před domácí těžkou překážku. Ti ji nakonec překonat nedokázali. Sice po dvou třetinách vedli 1:0, ale branku, která zápas otočila ve prospěch Kazachstánu, obdrželi v čase 57:53. Pak Polsko inkasovalo ještě do prázdné branky a bylo hotovo. Byť ještě 2 sekundy před koncem přišla korekce, na majitelích 3 bodů to nic nezměnilo. Zápas skončil 3:2 a Kazachstán tak zůstal bez ztráty bodu. U obou branek domácích byl Patryk Wronka, útočník Katowic.
Čtvrtý hrací den začal soubojem Francie – Litva. Ač Francie usilovala o návrat do elitní divize, v tomto zápase jako by ji něco svazovalo a Litva naopak jako by hrála o holý život (což vzhledem k její situaci byla tak trochu pravda). Výsledkem byl nečekaně vyrovnaný souboj a výsledek 2:1n. Bod pro Litvu mohl být v boji o záchranu velmi cenný, pro Francii to znamenalo další ztrátu. Druhé utkání dne Ukrajina – Kazachstán bylo taktéž nečekaně vyrovnané. Dokonce měla Ukrajina chvilku v zápase ke třem bodům blíž, ale utkání dospělo až k nájezdům. Tam byl Kazachstán úspěšnější, takže konečný výsledek byl 4:5n. Třetí utkání Japonsko – Polsko znamenalo pro Polsko možnost udržet se ve hře o postup. Po dvou třetinách bylo skóre 2:2, rozhodnutí padlo v čase 52:00, kdy se prosadil Wronka. Konečný výsledek zní 2:4. Obě branky poraženého celku vstřelil Chikara Hanzawa.
Poslední hrací den začal soubojem Kazachstán – Francie. Dva favorité turnaje, každý v jiné pozici. Zatímco Kazachstán s jistotou návratu mohl hrát uvolněně, Francie potřebovala vyhrát, aby měla šanci postoupit. To se nestalo, výsledek 2:1n znamenal, že Francie zůstane „ve druhé lize“. Druhý zápas Ukrajina – Japonsko byl důležitým pro oba celky. Ukrajina v případě tříbodového vítězství by měla stále možnost postoupit, Japonsko naopak potřebovalo jakkoli bodovat, aby dostalo ve večerním utkání Litvu pod tlak, poněvadž ta by musela nad domácím Polskem vyhrát. V případě prohry mělo Japonsko šanci na záchranu jen tehdy, pokud by Litva v posledním utkání turnaje nezískala ani bod. A to právě díky vzájemnému zápasu. V první třetině padly dohromady 4 branky, v dalších dvou už žádná. Utkání skončilo 3:1 a Ukrajina mohla doufat v postup, Japonsko naopak v pravděpodobné vítězství Polska nad Litvou. A tento poslední zápas turnaje (Polsko – Litva) se nevyvíjel dle představ domácích fanoušků. Již po devíti minutách Litva vedla a až na konci druhé třetiny bylo srovnáno. Domácí potřebovali k postupu vyhrát za 3 body, to se však nestalo. Zápas došel do prodloužení, kde v jeho 2. min vstřelila Litva gól. Výsledek 1:2p znamenal, že Polsko nepostoupilo a Litva jako nováček divize IA se zachránila. U obou branek vítězů asistoval obránce Nerijus Alisauskas, který je dlouholetým kapitánem Litvy a 4 roky oblékal dres Spišské Nové Vsi ve slovenské extralize.
1. Kazachstán 13 b
2. Ukrajina 10 b
3. Francie 8 b
4. Polsko 8 b
5. Litva 4 b
6. Japonsko 2 b
Kazachstán jako jediný tým ani jednou neprohrál, nastřílel nejvíce branek (20) a nejméně jich obdržel (8), zaslouženě si došel nejen pro postup, ale i pro titul za první místo. Ukrajina sice prohrála úvodní duel s Polskem, ale dokázala sebrat bod Kazachstánu a ve zbývajících třech utkáních inkasovala pouze 4 góly. Setkáme se s ní tedy na příštím elitním MS. Francie si nepostup uhrála sama. Prohra s Ukrajinou, jen bod s Kazachstánem a výhra až na nájezdy s Litvou nemohli znamenat postup. Kromě utkání s Japonskem na úvod turnaje, nedokázala Francie ze hry vstřelit v zápase více jak 2 branky. Polsko nezklamalo. Ano, mělo možný postup ve svých rukou, ale nedá se nic dělat. Hrálo naprosto vyrovnané zápasy, kromě toho s Japonskem, kde zvítězilo o 2 branky, vždy zápas byl o jednom gólu. Litva uhrála příslušnost v dalším roce ve stejné divizi hlavně bojovností. S Kazachstánem „držela krok“ dvě třetiny, o gól prohrála s Ukrajinou a další tři utkání dotáhla do prodloužení. Měla sice nejhorší útok (pouze 7 branek v 5 utkáních), ale vynahradila to solidní obranou a sbíráním bodu po bodu jí to k záchraně stačilo. Japonsko sice vyhrálo v prodloužení nad Litvou, což až do posledního utkání turnaje znamenalo možnost záchrany, ale v ostatních zápasech nepřidala žádný bod navíc. Inkasovalo také nejvíce branek (19), za což může především „výprask“ od Kazachstánu 0:6.
Nejproduktivnějším hráčem se stal ukrajinský útočník Daniil Trakht s 8 body za bilanci 4+4. Nebyl nejlepším střelcem a zdaleka ani nejlepším nahrávačem, ale slušnou a vyrovnanou produktivitou obou těchto ukazatelů mu to stačilo na vítězství v kanadském bodování. Smlouvu s finským týmem Lukko Rauma má ještě na příští rok, zatím za ně příliš zápasů neodehrál (9), ale slušně se rozehrál ve druhé finské lize, kde si bodovým průměrem 0,58 říká o více šancí právě na nový ročník. Ve 23 letech se má stále kam posouvat.
Šampionát MS, který začne za týden, nechám na renomovaných novinářích. Vám ostatním přeji hezkou zábavu a příjemně strávené chvíle u sledování zápasů nejen českého výběru.
Petr Těthal
