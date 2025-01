MS U20 divize IIA

Do zahájení MS seniorského turnaje nejnižší divize zbývají přesně 3 měsíce. Junioři ve všech divizích hrají na přelomu roku a v lednu. Já se podíval blíž na vítěze kanadského bodování a leadera litevské reprezentace.

Litva nepatří k top týmům a potkat ji i o divizi níže (tedy IA) je spíše zázrak. Naposledy se tak stalo před 6 lety. Výsledky (až na výjimku se Slovinskem) nebyly špatné, ale jediná výhra a pouze 7 vstřelených branek v 5 zápasech znamenalo sestup zpět do divize IB, kterou si letos výběr této země zahraje na přelomu dubna a května v estonském Tallinnu. A juniorům Litvy se teď podařilo dostat z divize IIA právě do divize IB. Jednu z nejdůležitějších rolí v tom sehrál teprve 17-letý útočník Simas Ignatavicius.

Nejsem expert a nedokážu věštit budoucnost. Domnívám se však, že pokud Ignataviciuse nezastaví vážné zranění, má před sebou skvělou budoucnost v profesionálním (!) hokeji. Pro své tvrzení se, jako vždy, budu držet faktů a čísel. Takže…

Kromě litevské národnosti má i americkou, narodil se v USA v Memphisu. Jeho prvního hokejové krůčky neznám, ale první záznamy a informace o něm jsou před třináctými narozeninami, kdy nastoupil v nejvyšších švýcarských mládežnických soutěžích za Servette Ženeva. Nejdříve v kategorii U15, kde v pouhých 7 zápasech zapsal 13 bodů (= 1,86 b/z). Nejen body, ale i výkony na ledě jej záhy posunuly do kategorie U17, kde v téže sezóně (2020/21) odehrál 21 utkání a připsal si pěkných 6 bodů (= 0,29 b/z). Ano, pěkných, protože se bavíme opravdu o klukovi, který ve třinácti letech hraje s o 2-3 roky staršími hráči. A každý víme, že i 2 roky okolo 15. roku věku jsou veliký rozdíl co do vyspělosti i schopnosti chápání.

Za slušný výsledek to zřejmě považovali i činovníci v Ženevě, poněvadž o rok později mohl celou sezónu strávit v U15. Tam ovšem odehrál pouze 1 utkání (s bilancí 1+1), dalších 40 pak sehrál v U17 a nasbíral v nich krásných 31 bodů (= 0,78 b/z). V téže sezóně odehrál i MS U18 divize IIA za reprezentaci Litvy a v 5 zápasech zapsal 5 bodů (= 1,00 b/z). Stále ve čtrnácti letech!

V sezóně 2022/23 nastupoval v patnácti letech stále v kategorii U17, kde držel průměr bod na zápas a ve 29 utkáních nastřádal 29 bodů. V play-off zazářil 10 body v 6 utkáních (= 1,67 b/z). A v sezóně okusil prvně i nejvyšší juniorskou soutěž ve Švýcarsku. A to na 2 utkání, ve kterých si připsal 2 body. Byl povolán opět i na MS U18 divize IIA a v 5 utkáních zapsal 4 body (= 0,80 b/z), čili pouze o bod méně než o rok dříve. Především ale přispěl k týmovému úspěchu v podobě postupu do divize IB.

Minulou sezónu strávil (v šestnácti letech) převážně v juniorském týmu (tedy U20) a ve 33 utkáních si připsal 20 bodů (= 0,61 b/z). Na 2 zápasy si odskočil ještě do kategorie U17, ve kterých si připsal 2 góly. Odehrál i 2 MS! V kategorii U18 divize IB, kde nosil na dresu „A“, zapsal v 5 utkáních 6 bodů (= 1,20 b/z). Na juniorském MS divize IIA si v 5 utkáních připsal 4 body (= 0,80 b/z).

Tuto sezónu v sedmnácti letech tráví v juniorském týmu Ženevy. Aktuálně má za sebou 33 zápasů a v nich nasbíraných 37 bodů (= 1,12 b/z)! Svými výkony si vysloužil i náhled do seniorského hokeje, když odehrál 3 zápasy ve druhé švýcarské lize za tým Visp. V nich sice nebodoval, zkušenost je to ovšem k nezaplacení. Své schopnosti a letošní formu potvrdil i na právě skončeném juniorském MS divize IIA, kde výrazným způsobem pomohl reprezentaci postoupit do divize IB. V 5 utkáních nasbíral 14 bodů (= 2,80 b/z), na druhého v pořadí produktivity (svého spoluhráče) měl náskok 3 bodů. Stal se nejlepším střelcem a dělil se o první místo v tabulce nahrávačů.

Stále beru v potaz, že se nejedná o elitní MS. Zároveň bych ale výsledky již od třinácti let věku nepodceňoval, a to o to více, že se jedná o nejvyšší švýcarské soutěže dorosteneckých či juniorských kategorií a také proto, že většinou nastupuje s cca o 3 roky staršími spoluhráči a tím pádem hraje i proti cca 3 roky starším protihráčům. Nebyl bych překvapený, kdyby byl ve výběru na jarní MS dospělých a stejně tak bych nebyl překvapený, kdyby za cca 10 let působil v jedné z top lig v Evropě (např. Švédsko, Finsko či právě Švýcarsko). V Ženevě má smlouvu do konce sezóny 2026/27, takže ještě 2 roky. Podotknu i jeho dobré fyzické parametry, 189 cm a 85 kg.

Není moc Litevců, kteří se mimo svou domovinu živí jako profesionální hokejisté (jako první mě automaticky naskočí Alisauskas, hrající třetí rok za Spišskou Novou Ves ve slovenské extralize a dlouholetý kapitán litevské reprezentace, ostatní hráče bych musel pohledat). Jsem přesvědčen, že Simas Ignatavicius se k této nepočetné skupince brzy přidá.