Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XIV.)

Ve čtrnácté a poslední části se podívám na vítěze nejvyšší ruské soutěže. Je jím (řekl bych nepřekvapivě) neruský hráč, ale zároveň ani ne evropský.

Sam Anas – 32letý americký útočník hraje třetí sezónu v Evropě a stále za Dinamo Minsk. Po 7 letech v AHL, kde odehrál 447 zápasů a s průměrem 0,76 b/z se rozhodně neztratil, zavítal do Evropy. Před AHL pak působil ve třech sezónách v univerzitní NCAA, kde byl nominován do řady all-star týmů, v sezóně 13/14 získal ocenění nováček roku a o dva roky později získal titul. I v AHL zapsal jistý úspěch, když v sezóně 19/20 byl také zařazen do All-star týmu, navíc se stal nejproduktivnějším hráčem se 70 b a zároveň s 50 asistencemi nejlepším nahrávačem. V sezóně 22/23 se pak stal vítězem celé AHL, získal tedy s týmem Calder Cup. V KHL byl loni i letos také zařazen do All-star týmu a letos v únoru byl vyhlášen hráčem měsíce. Zatímco v první sezóně za D. Minsk měl průměr 0,76 b/z a v druhé „jen“ 0,69 b/z, letos všem naprosto vytřel zrak, když v 67 odehraných utkáních nasbíral 89 b (32+57) a stanovil tak průměr 1,33 b/z. Kontrakt má ještě na další 2 sezóny. Jak úspěšný by mohl být v naší extralize?

Sam Anas má v naší extralize potenciál na cca 45 bodů, tedy na cca 0,86 b/z. Věřím, že nejbohatší týmy naší extraligy by měli finance na to jej přivézt, ovšem nikoli přetáhnout. Což je škoda, hráč je to evidentně schopný a šikovný.

Tímto dílem končí „turné“ po evropských soutěžích. Až skončí základní část, čeká vás seriál o NHL. Nejen to, jak úspěšný by mohl být nejproduktivnější hráč (tady to bude asi „raketa bodů“), ale také na to, jak produktivní by mohl být hráč ve své domovině. Tedy nejproduktivnější Čech v Česku, nejproduktivnější Nor v Norsku atd.

Na závěr – prosím, berte tyto výpočtu s jistou rezervou. Jakkoli mám určitý systém, jak k daným číslům přijít, aby predikce byla co nejpřesnější, pořád jsou to jen čísla a do jistý míry teorie. Je to tedy jen zábava pro takové mimoně, jako já, kteří se v číslech rádi hrabou. Děkuji.

Autor: Petr Těthal | sobota 21.3.2026 22:01 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

