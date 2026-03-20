Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XIII.)

Ve třinácté části se podívám na vítěze nejvyšší finské soutěže. Věřte nebo ne, ale vítězem kanadského bodování není žádný ostřílený mazák nebo předpokládaná hvězda soutěže.

Benjamin Rautiainen – 20letý finský útočník by se měl stát jedním z pilířů finské reprezentace a dost možná také oporou Tampy Bay, která si jej loni vybrala ve 4. kole draftu na celkové 108. pozici. Letos v základní části finské soutěže zapsal 77 bodů (25+52), měl tak náskok 6 bodů na druhého v pořadí Dána Blichfelda. Bodový průměr měl tedy 1,31 b/z. Může to být náhoda, ale dle jeho, byť „krátkých“, statistik to na náhodu nevypadá. Mimochodem, letošní sezóna mu přinesla ocenění v podobě Nejlepší hráč základní části Liigy.

Už v 18 letech dostal šanci v Tappara Tampere, kde má smlouvu ještě na příští sezónu, ve 3 utkáních a připsal si 1 bod za svůj první seniorský gól. O rok později, tedy loni, již odehrál většinu zápasů, nastoupil i v play-off a celkový průměr si vylepšil na 0,63 b/z. Letos tato čísla tedy zatím zdvojnásobil. Zatím proto, že jej čeká samozřejmě play-off. V mládeži měl také výborná čísla. V U16 průměr 2,77 b/z, v U18 průměr 1,36 b/z a v U20 průměr 1,15 b/z. Loni získal stříbro na juniorském MS, pomohl tam v 7 utkáních 4 body (2+2). I přes svůj nízký věk má v nejvyšší finské soutěži zapsáno (bez letošního play-off) již 121 soutěžních utkání.

Benjamin Rautiainen má v naší extralize potenciál na cca 69 bodů, tedy na cca 1,33 b/z. V tomto výpočtu se nelze opřít o množství zápasů či různé soutěže, naopak je potřeba vzít v potaz jeho nízký věk. Ať by to bylo jakkoli, tohle jméno si zapamatujme. Zřejmě se s ním bude setkávat čím dál častěji.

Příště se podívám do nejvyšší ruské soutěže (KHL).

Autor: Petr Těthal | pátek 20.3.2026 23:11 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XII.)

Ve dvanácté části se podívám na vítěze nejvyšší švýcarské soutěže (NL). Většinu sezóny to vypadalo, že vítězem se stane Čech Matěj Stránský. Nakonec mu prvenství v posledním hracím kole vyfoukl finský reprezentant.

19.3.2026 v 21:54 | Karma: 0 | Přečteno: 13x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XI.)

V jedenácté části se podívám na vítěze nejvyšší švédské soutěže (SHL). Ostřílený švédský reprezentant, který si prošel těmi nejlepšími soutěžemi.

17.3.2026 v 22:18 | Karma: 0 | Přečteno: 22x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (X.)

V jubilejním desátém díle se podívám na vítěze nejvyšší německé soutěže (DEL). Tak, jako na Slovensku, i zde v kanadském bodování dominují zámořští hráči.

16.3.2026 v 23:52 | Karma: 0 | Přečteno: 14x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (IX.)

V devátém díle se podívám na vítěze nejvyšší slovenské soutěže. Asi pro nikoho nebude překvapením, že to není Slovák, nýbrž zámořský hráč.

15.3.2026 v 22:35 | Karma: 0 | Přečteno: 17x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VIII.)

V osmém díle se podívám na vítěze nejvyšší rakouské (mezinárodní) soutěže. Pro alespoň trochu znalé a mezinárodní hokej sledující fanoušky to nebude jméno neznámé.

14.3.2026 v 22:18 | Karma: 0 | Přečteno: 234x | Diskuse | Sport
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.
15. března 2026

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)
19. března 2026  15:39

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...
16. března 2026  14:20

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní...

iDNES.cz: Soud zastavil trestní stíhání Pelce kvůli loňské smrtelné nehodě

ilustrační snímek
20. března 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Okresní soud v Rakovníku zastavil trestní stíhání někdejšího předsedy představenstva loděnické...

Bouřlivé jednání o větrných elektrárnách na Plzeňsku: jsou obavy z hluku i o krajinu

ilustrační snímek
20. března 2026  20:12

Na tři stovky lidí dorazily na páteční veřejné projednávání vlivu dvou větrných elektráren v obci...

Svazková škola ve Staré Boleslavi až pro 1080 dětí získala stavební povolení

ilustrační snímek
20. března 2026  18:25,  aktualizováno  18:25

Stavba svazkové základní školy až pro 1080 dětí ve Staré Boleslavi získala pravomocné stavební...

Svazková škola ve Staré Boleslavi až pro 1080 dětí získala stavební povolení

ilustrační snímek
20. března 2026  18:25,  aktualizováno  18:25

Stavba svazkové základní školy až pro 1080 dětí ve Staré Boleslavi získala pravomocné stavební...

Petr Těthal

  • Počet článků 104
  • Celková karma 7,08
  • Průměrná čtenost 157x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

