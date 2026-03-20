Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XIII.)
Benjamin Rautiainen – 20letý finský útočník by se měl stát jedním z pilířů finské reprezentace a dost možná také oporou Tampy Bay, která si jej loni vybrala ve 4. kole draftu na celkové 108. pozici. Letos v základní části finské soutěže zapsal 77 bodů (25+52), měl tak náskok 6 bodů na druhého v pořadí Dána Blichfelda. Bodový průměr měl tedy 1,31 b/z. Může to být náhoda, ale dle jeho, byť „krátkých“, statistik to na náhodu nevypadá. Mimochodem, letošní sezóna mu přinesla ocenění v podobě Nejlepší hráč základní části Liigy.
Už v 18 letech dostal šanci v Tappara Tampere, kde má smlouvu ještě na příští sezónu, ve 3 utkáních a připsal si 1 bod za svůj první seniorský gól. O rok později, tedy loni, již odehrál většinu zápasů, nastoupil i v play-off a celkový průměr si vylepšil na 0,63 b/z. Letos tato čísla tedy zatím zdvojnásobil. Zatím proto, že jej čeká samozřejmě play-off. V mládeži měl také výborná čísla. V U16 průměr 2,77 b/z, v U18 průměr 1,36 b/z a v U20 průměr 1,15 b/z. Loni získal stříbro na juniorském MS, pomohl tam v 7 utkáních 4 body (2+2). I přes svůj nízký věk má v nejvyšší finské soutěži zapsáno (bez letošního play-off) již 121 soutěžních utkání.
Benjamin Rautiainen má v naší extralize potenciál na cca 69 bodů, tedy na cca 1,33 b/z. V tomto výpočtu se nelze opřít o množství zápasů či různé soutěže, naopak je potřeba vzít v potaz jeho nízký věk. Ať by to bylo jakkoli, tohle jméno si zapamatujme. Zřejmě se s ním bude setkávat čím dál častěji.
Příště se podívám do nejvyšší ruské soutěže (KHL).
Petr Těthal
