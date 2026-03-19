Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XII.)
Markus Granlund – 32letý finský útočník je členem zlaté olympijské party z před čtyř let. Oproti Lindbergovi, o kterém jsem psal v minulé části, nemá Granlund v dospělém hokeji žádné jiné výrazné úspěchy či milníky. Snad jen ocenění Nováček měsíce za únor 2014 ve farmářské AHL. V dorostu i juniorech ve finských nejvyšších soutěžích měl krásná čísla a body sbíral pravidelně, to mívá ovšem docela hodně hráčů. První důležitý moment přišel v sezóně 11/12, kdy už v 18 letech dostal důvěru týmu IFK Helsinki a v tomto věku v dospělém hokeji zapsal parádní průměr 0,68 b/z. To už měl za sebou i draft NHL, kdy si jej Calgary vybralo už ve druhém kole na celkové 45. pozici. O sezónu později zapsal průměr 0,60 b/z a další rok už byl za mořem a okusil NHL. Celkem v ní strávil 7 sezón, ale nikdy se neprosadil opravdu výrazným způsobem. Nejvyšší bodový průměr zaznamenal v sezóně 16/17 za Vancouver, kdy se dostal na číslo 0,46 b/z. Jakkoli ve Vancouveru dostal nejvíce šancí (celkem za „kosatky“ odehrál bezmála 64 % všech zápasů v NHL), jeho celkový bodový průměr v této soutěži se zastavil na čísle 0,30 b/z. Na sezónu 20/21 se vrátil do Evropy, konkrétně KHL. Za Ufu odehrál dvě sezóny, pak šel na dvě do švýcarského Lugana a další dvě (vč. letošní) přidal v konkurenční Ženevě. Návratem na evropská kluziště začal prokazovat své kvality a pohybuje se v celkových číslech lehce nad 1 b/z.
Markus Granlund má v naší extralize potenciál na cca 36 bodů, tedy na cca 0,69 b/z. Výpočet je ovlivněný především NHL, kde příliš úspěšný nebyl a odbruslil tam doposud největší porci utkání (přes 41 % všech svých zápasů) v dospělém hokeji. Věřím, že po dalších dvou sezónách ve Švýcarsku (kontrakt mu vyprší právě za dva roky), by mi výpočet ukázal něco kolem 48 bodů. Jako v předchozím případě ale platí, že na 99 % se na našich kluzištích, bohužel, nikdy neobjeví.
Příště se podívám do nejvyšší finské soutěže.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XI.)
V jedenácté části se podívám na vítěze nejvyšší švédské soutěže (SHL). Ostřílený švédský reprezentant, který si prošel těmi nejlepšími soutěžemi.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (X.)
V jubilejním desátém díle se podívám na vítěze nejvyšší německé soutěže (DEL). Tak, jako na Slovensku, i zde v kanadském bodování dominují zámořští hráči.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (IX.)
V devátém díle se podívám na vítěze nejvyšší slovenské soutěže. Asi pro nikoho nebude překvapením, že to není Slovák, nýbrž zámořský hráč.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VIII.)
V osmém díle se podívám na vítěze nejvyšší rakouské (mezinárodní) soutěže. Pro alespoň trochu znalé a mezinárodní hokej sledující fanoušky to nebude jméno neznámé.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VII.)
V sedmé části se podívám na vítěze nejvyšší polské soutěže. Její vítěz zraje jako víno. V nejlepším věku podává nejlepší nebo spíše čím dál lepší výkony.
|Další články autora
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
Kladenské divadlo uvede Rebely, představí se nová členka souboru Bínová
Kladenské divadlo uvede muzikál Rebelové v režii Jana Kříže. V jedné z hlavních rolí se představí...
Na demonstraci na Letné dorazí až půl milionu lidí. Jak se dostat na místo?
Na Letenské pláni se v sobotu 21. března uskuteční velká protivládní demonstrace spolku Milion...
Ústecké Činoherní studio zapojilo do adaptace Války s mloky dětské sbory
Ústecké Činoherní studio adaptovalo román Válka s mloky. Inscenace s podtitulem antifašistická...
Co dělat s dětmi o Velikonocích v Praze? Máme pro vás 6 tipů, jak zabavit malé i velké
O Velikonocích se nemusí jít jen na koledu. V Praze se koná celá řada zajímavých akcí, které...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 103
- Celková karma 7,08
- Průměrná čtenost 159x