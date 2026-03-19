Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XII.)

Ve dvanácté části se podívám na vítěze nejvyšší švýcarské soutěže (NL). Většinu sezóny to vypadalo, že vítězem se stane Čech Matěj Stránský. Nakonec mu prvenství v posledním hracím kole vyfoukl finský reprezentant.

Markus Granlund – 32letý finský útočník je členem zlaté olympijské party z před čtyř let. Oproti Lindbergovi, o kterém jsem psal v minulé části, nemá Granlund v dospělém hokeji žádné jiné výrazné úspěchy či milníky. Snad jen ocenění Nováček měsíce za únor 2014 ve farmářské AHL. V dorostu i juniorech ve finských nejvyšších soutěžích měl krásná čísla a body sbíral pravidelně, to mívá ovšem docela hodně hráčů. První důležitý moment přišel v sezóně 11/12, kdy už v 18 letech dostal důvěru týmu IFK Helsinki a v tomto věku v dospělém hokeji zapsal parádní průměr 0,68 b/z. To už měl za sebou i draft NHL, kdy si jej Calgary vybralo už ve druhém kole na celkové 45. pozici. O sezónu později zapsal průměr 0,60 b/z a další rok už byl za mořem a okusil NHL. Celkem v ní strávil 7 sezón, ale nikdy se neprosadil opravdu výrazným způsobem. Nejvyšší bodový průměr zaznamenal v sezóně 16/17 za Vancouver, kdy se dostal na číslo 0,46 b/z. Jakkoli ve Vancouveru dostal nejvíce šancí (celkem za „kosatky“ odehrál bezmála 64 % všech zápasů v NHL), jeho celkový bodový průměr v této soutěži se zastavil na čísle 0,30 b/z. Na sezónu 20/21 se vrátil do Evropy, konkrétně KHL. Za Ufu odehrál dvě sezóny, pak šel na dvě do švýcarského Lugana a další dvě (vč. letošní) přidal v konkurenční Ženevě. Návratem na evropská kluziště začal prokazovat své kvality a pohybuje se v celkových číslech lehce nad 1 b/z.

Markus Granlund má v naší extralize potenciál na cca 36 bodů, tedy na cca 0,69 b/z. Výpočet je ovlivněný především NHL, kde příliš úspěšný nebyl a odbruslil tam doposud největší porci utkání (přes 41 % všech svých zápasů) v dospělém hokeji. Věřím, že po dalších dvou sezónách ve Švýcarsku (kontrakt mu vyprší právě za dva roky), by mi výpočet ukázal něco kolem 48 bodů. Jako v předchozím případě ale platí, že na 99 % se na našich kluzištích, bohužel, nikdy neobjeví.

Příště se podívám do nejvyšší finské soutěže.

Autor: Petr Těthal | čtvrtek 19.3.2026 21:54 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XI.)

V jedenácté části se podívám na vítěze nejvyšší švédské soutěže (SHL). Ostřílený švédský reprezentant, který si prošel těmi nejlepšími soutěžemi.

17.3.2026 v 22:18 | Karma: 0 | Přečteno: 21x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (X.)

V jubilejním desátém díle se podívám na vítěze nejvyšší německé soutěže (DEL). Tak, jako na Slovensku, i zde v kanadském bodování dominují zámořští hráči.

16.3.2026 v 23:52 | Karma: 0 | Přečteno: 13x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (IX.)

V devátém díle se podívám na vítěze nejvyšší slovenské soutěže. Asi pro nikoho nebude překvapením, že to není Slovák, nýbrž zámořský hráč.

15.3.2026 v 22:35 | Karma: 0 | Přečteno: 17x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VIII.)

V osmém díle se podívám na vítěze nejvyšší rakouské (mezinárodní) soutěže. Pro alespoň trochu znalé a mezinárodní hokej sledující fanoušky to nebude jméno neznámé.

14.3.2026 v 22:18 | Karma: 0 | Přečteno: 232x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VII.)

V sedmé části se podívám na vítěze nejvyšší polské soutěže. Její vítěz zraje jako víno. V nejlepším věku podává nejlepší nebo spíše čím dál lepší výkony.

12.3.2026 v 23:37 | Karma: 0 | Přečteno: 10x | Diskuse | Sport
Petr Těthal

  • Počet článků 103
  • Celková karma 7,08
  • Průměrná čtenost 159x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

