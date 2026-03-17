Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XI.)
Oscar Lindberg – 34letý švédský forward má za sebou více jak 1000 zápasů v dospělém hokeji. Nejvíce (418) jich má odehráno ve své rodné zemi právě v SHL. 269 utkání pak přidal v NHL a dalších 165 v AHL. Má ovšem zkušenosti i ze švýcarské ligy a z ruské KHL. Všude měl důležitou roli a měl i slušné bodové průměry s ohledem na vysokou kvalitu lig. Považte sami… V NHL to bylo „nejslabší“, ale je faktem, že nebyl klíčovým hráčem ať už Rangers nebo Vegas. Bodový průměr se tak zastavil na čísle 0,31 b/z. V domácí soutěži si doposud drží průměr 0,66 b/z, v AHL 0,70 b/z a v nejvyšší švýcarské soutěži 0,75 b/z. Všechny zmíněné ligy se dají označit za o něco kvalitnější než naše extraliga. Proto dosažené průměry považuji za velice slušné.
Mimo tyto základní statistiky je Lindberg majitelem několika medailí či ocenění. Například má 2 zlaté medaile z MS z let 2013 a 2017, stříbrnou medaili z MS U18, dvě stříbrné medaile z SHL z let 2011 a 2012, zlatou pak ze stejné ligy z roku 2013 i z roku 2024. K tomu všemu přidejme ocenění za nejproduktivnějšího hráče play-off 2013, v roce 2024 pak zvítězil nejen v produktivitě SHL s 51 body, ale i s počtem asistencí (33), byl vyhlášen útočníkem roku SHL a také Švédským útočníkem roku. V roce 2013 a 2024 pak byl nominován do All-star týmu ligy. Řekl bych, že opravdu působivá kariéra, která se pomalu ale jistě blíží svému konci. Verdikt?
Oscar Lindberg má v naší extralize potenciál na cca 34 bodů, tedy na cca 0,65 b/z. Někomu se to může zdát málo. Přece jen jde o výborného hráče. I já jsem byl trochu překvapen, čekal jsem, že mi výpočet ukáže kolem 42 bodů. Pravdu se opět nedozvíme, Oscar má kontrakt v týmu Skelleftea do sezóny 28/29 a vzhledem k tomu, že je to jeho rodné město a místo, kde s hokejem začínal, nedá se předpokládat, že se objeví ještě někde jinde. Otázkou spíše je, zda-li jej uvidíme na letošním MS…
Příště se podívám do nejvyšší švýcarské soutěže (NLA).
Petr Těthal
