Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XI.)

V jedenácté části se podívám na vítěze nejvyšší švédské soutěže (SHL). Ostřílený švédský reprezentant, který si prošel těmi nejlepšími soutěžemi.

Oscar Lindberg – 34letý švédský forward má za sebou více jak 1000 zápasů v dospělém hokeji. Nejvíce (418) jich má odehráno ve své rodné zemi právě v SHL. 269 utkání pak přidal v NHL a dalších 165 v AHL. Má ovšem zkušenosti i ze švýcarské ligy a z ruské KHL. Všude měl důležitou roli a měl i slušné bodové průměry s ohledem na vysokou kvalitu lig. Považte sami… V NHL to bylo „nejslabší“, ale je faktem, že nebyl klíčovým hráčem ať už Rangers nebo Vegas. Bodový průměr se tak zastavil na čísle 0,31 b/z. V domácí soutěži si doposud drží průměr 0,66 b/z, v AHL 0,70 b/z a v nejvyšší švýcarské soutěži 0,75 b/z. Všechny zmíněné ligy se dají označit za o něco kvalitnější než naše extraliga. Proto dosažené průměry považuji za velice slušné.

Mimo tyto základní statistiky je Lindberg majitelem několika medailí či ocenění. Například má 2 zlaté medaile z MS z let 2013 a 2017, stříbrnou medaili z MS U18, dvě stříbrné medaile z SHL z let 2011 a 2012, zlatou pak ze stejné ligy z roku 2013 i z roku 2024. K tomu všemu přidejme ocenění za nejproduktivnějšího hráče play-off 2013, v roce 2024 pak zvítězil nejen v produktivitě SHL s 51 body, ale i s počtem asistencí (33), byl vyhlášen útočníkem roku SHL a také Švédským útočníkem roku. V roce 2013 a 2024 pak byl nominován do All-star týmu ligy. Řekl bych, že opravdu působivá kariéra, která se pomalu ale jistě blíží svému konci. Verdikt?

Oscar Lindberg má v naší extralize potenciál na cca 34 bodů, tedy na cca 0,65 b/z. Někomu se to může zdát málo. Přece jen jde o výborného hráče. I já jsem byl trochu překvapen, čekal jsem, že mi výpočet ukáže kolem 42 bodů. Pravdu se opět nedozvíme, Oscar má kontrakt v týmu Skelleftea do sezóny 28/29 a vzhledem k tomu, že je to jeho rodné město a místo, kde s hokejem začínal, nedá se předpokládat, že se objeví ještě někde jinde. Otázkou spíše je, zda-li jej uvidíme na letošním MS…

Příště se podívám do nejvyšší švýcarské soutěže (NLA).

Autor: Petr Těthal | úterý 17.3.2026 22:18

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (X.)

V jubilejním desátém díle se podívám na vítěze nejvyšší německé soutěže (DEL). Tak, jako na Slovensku, i zde v kanadském bodování dominují zámořští hráči.

16.3.2026 v 23:52 | Karma: 0 | Přečteno: 13x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (IX.)

V devátém díle se podívám na vítěze nejvyšší slovenské soutěže. Asi pro nikoho nebude překvapením, že to není Slovák, nýbrž zámořský hráč.

15.3.2026 v 22:35 | Karma: 0 | Přečteno: 17x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VIII.)

V osmém díle se podívám na vítěze nejvyšší rakouské (mezinárodní) soutěže. Pro alespoň trochu znalé a mezinárodní hokej sledující fanoušky to nebude jméno neznámé.

14.3.2026 v 22:18 | Karma: 0 | Přečteno: 230x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VII.)

V sedmé části se podívám na vítěze nejvyšší polské soutěže. Její vítěz zraje jako víno. V nejlepším věku podává nejlepší nebo spíše čím dál lepší výkony.

12.3.2026 v 23:37 | Karma: 0 | Přečteno: 10x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VI.)

V šesté části se krátce podívám na vítěze nejvyšší norské soutěže. Ta samozřejmě nepatří mezi nejkvalitnější v Evropě, ale občas se tam zajímavá jména objeví. Nicméně tohle není případ letošního překvapivého vítěze bodování.

11.3.2026 v 21:55 | Karma: 0 | Přečteno: 24x | Diskuse | Sport
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS
11. března 2026  7:25

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...
11. března 2026  12:08,  aktualizováno  12. 3.

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.
15. března 2026

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí". Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.
10. března 2026  5:59

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...

Lidé promítli vlajku Ukrajiny na muzeum v Olomouci,ze kterého byla odstraněna

ilustrační snímek
17. března 2026  20:43,  aktualizováno  20:43

Ukrajinskou vlajku dnes večer promítla na průčelí Muzea umění v Olomouci skupina zhruba dvou...

U Předboje v Praze-východ narazilo osobní auto do stromu, řidič nehodu nepřežil

ilustrační snímek
17. března 2026  19:39,  aktualizováno  19:39

U Předboje v okrese Praha-východ dnes v podvečer narazilo osobní auto do stromu, řidič nehodu...

Řidič u Předboje nedaleko Prahy narazil do stromu, nehodu nepřežil

Složky integrovaného záchranného systému zasahují u tragické nehody mezi Baští...
17. března 2026  19:02

Na silnici mezi obcemi Bašť a Předboj na Praze-východ došlo v úterý odpoledne k tragické dopravní...

Začala druhá etapa rekonstrukce historické kopule obchodního domu Breda v Opavě

ilustrační snímek
17. března 2026  17:28,  aktualizováno  17:28

Začala druhá etapa rekonstrukce kopule obchodního domu Breda. Dnes si staveniště převzala firma,...

Petr Těthal

  • Počet článků 102
  • Celková karma 7,08
  • Průměrná čtenost 160x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

