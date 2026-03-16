Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (X.)
Evan Barratt – 27-letý americký útočník přišel do DEL před 3 lety, kdy se po působení v NCAA, AHL a jedné sezóny ECHL (tedy až třetí nejvyšší soutěže v zámoří) domníval, že to pro něj bude správný krok v pokračování kariéry. Je draftovaný Chicagem na celkově 90. pozici. V roce 2019 získal se svými spoluhráči stříbro na MS juniorů. Ovšem do NHL se po třech letech na farmě neprosadil. Zdá se, že ona volba dát kariéře nový směr, byla správná. Zakotvil v Norimberku, kde má kontrakt ještě na jeden rok. S týmem se sžil, jeho výkony mají vzestupnou tendenci. První sezónu zapsal vč. play-off průměr 0,55 b/z. Ve druhé pak 1,18 b/z a letos, zatím za základní část, 1,27 b/z. Letos se stal nejen nejproduktivnějším hráčem DEL (65 b), ale také nejlepším nahrávačem, když si připsal 49 asistencí! Je to další případ, kdy se Američan či Kanaďan v Evropě etabluje na výbornou, že mu zdejší styl či konkrétní soutěž sedí?
Evan Barratt má v naší extralize potenciál na cca 42 bodů, tedy na cca 0,81 b/z. Neměl by problém stát se důležitým až klíčovým hráčem v kterémkoli extraligovém týmu. Předpoklad, že se to dozvíme, je ale mizivý, protože z DEL k nám přichází naprosté minimum hráčů, natož zámořských.
Příště se podívám do nejvyšší švédské soutěže (SHL).
Petr Těthal
|Další články autora
- Počet článků 101
- Celková karma 7,08
- Průměrná čtenost 161x