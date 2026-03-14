Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VIII.)
Mathias From – 28-letý dánský stonásobný reprezentant na sebe začal strhávat pozornost přibližně od patnácti let, a to v kategorii U17. V ní zaznamenal za celkem 48 utkání průměr 2,15 b/z. V kategorii U20 se pak zastavil na průměru 1,73 b/z. Tyhle údaje jsou z dánských nejvyšší soutěží daných kategorií. From ovšem ještě v sedmnácti letech odešel na rozvoj do švédského Rögle. Jen pro dokreslení, v juniorské elitní švédské soutěži odehrál celkem 63 utkání s průměrem 0,71 b/z. Vyjma jedné sezóny strávil ve Švédsku celkem 8 let, aby se jako hotový hráč s potenciálem vrátil domů do Dánska. Hned o rok později (sezóna 23/24) za Herning zaznamenal 62 bodů za 48 zápasů základní části, dalších 24 bodů pak v pouhých 12 utkáních play-off. Tím si zajistil nejen „cenu“ za nejproduktivnějšího hráče, ale i za nejlepšího střelce, když uspěl 28x. Po tomto úspěchu odešel právě do Ice HL, kde obléká dres Klagenfurtu. Zatímco loni zaznamenal průměr 0,89 b/z, letos se dostal na hodnotu 1,20 b/z. Byl tak zařazen do All-star týmu ligy. Všechno tohle dává možnost, že by pro naši extraligu byl přínosem.
Mathias From má v naší extralize potenciál na cca 37 bodů, tedy na cca 0,71 b/z. Hráč v ideálním věku, s výbornými fyzickými parametry (188 cm a 91 kg), rovnou stovkou reprezentačních startů a z různých lig se zkušenostmi z více jak 500 zápasů vč. desítek v play-off. Myslím, že by naše extraligová mužstva měla vyslat skauty a přivést do naší extraligy „druhého Olesena“. Předpoklady na to má.
Příště se podívám do nejvyšší slovenské soutěže.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VII.)
V sedmé části se podívám na vítěze nejvyšší polské soutěže. Její vítěz zraje jako víno. V nejlepším věku podává nejlepší nebo spíše čím dál lepší výkony.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VI.)
V šesté části se krátce podívám na vítěze nejvyšší norské soutěže. Ta samozřejmě nepatří mezi nejkvalitnější v Evropě, ale občas se tam zajímavá jména objeví. Nicméně tohle není případ letošního překvapivého vítěze bodování.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (V.)
V pátém díle zamířím do nejvyšší dánské soutěže, která se nazývá Metal Ligaen. Vítěz bodování v letošní sezóně je poměrně překvapivý. Navíc o něm rozhodlo pouze více vstřelených branek.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (IV.)
Ve čtvrté části zamířím do nejvyšší maďarské soutěže, která se nazývá Erste Liga. Vítěz bodování v letošní sezóně zaujme především svým rodným místem a tím, že reprezentuje stát, který má sotva 3 zimní stadiony v zemi.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (III.)
Ve třetím díle zamířím do nejvyšší francouzské soutěže (Ligue Magnus). Vítěz bodování v letošní sezóně má dle mě opravdu na víc, než hrát „pouze“ Ligue Magnus.
|Další články autora
- Počet článků 99
- Celková karma 7,08
- Průměrná čtenost 162x