Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VIII.)

V osmém díle se podívám na vítěze nejvyšší rakouské (mezinárodní) soutěže. Pro alespoň trochu znalé a mezinárodní hokej sledující fanoušky to nebude jméno neznámé.

Mathias From – 28-letý dánský stonásobný reprezentant na sebe začal strhávat pozornost přibližně od patnácti let, a to v kategorii U17. V ní zaznamenal za celkem 48 utkání průměr 2,15 b/z. V kategorii U20 se pak zastavil na průměru 1,73 b/z. Tyhle údaje jsou z dánských nejvyšší soutěží daných kategorií. From ovšem ještě v sedmnácti letech odešel na rozvoj do švédského Rögle. Jen pro dokreslení, v juniorské elitní švédské soutěži odehrál celkem 63 utkání s průměrem 0,71 b/z. Vyjma jedné sezóny strávil ve Švédsku celkem 8 let, aby se jako hotový hráč s potenciálem vrátil domů do Dánska. Hned o rok později (sezóna 23/24) za Herning zaznamenal 62 bodů za 48 zápasů základní části, dalších 24 bodů pak v pouhých 12 utkáních play-off. Tím si zajistil nejen „cenu“ za nejproduktivnějšího hráče, ale i za nejlepšího střelce, když uspěl 28x. Po tomto úspěchu odešel právě do Ice HL, kde obléká dres Klagenfurtu. Zatímco loni zaznamenal průměr 0,89 b/z, letos se dostal na hodnotu 1,20 b/z. Byl tak zařazen do All-star týmu ligy. Všechno tohle dává možnost, že by pro naši extraligu byl přínosem.

Mathias From má v naší extralize potenciál na cca 37 bodů, tedy na cca 0,71 b/z. Hráč v ideálním věku, s výbornými fyzickými parametry (188 cm a 91 kg), rovnou stovkou reprezentačních startů a z různých lig se zkušenostmi z více jak 500 zápasů vč. desítek v play-off. Myslím, že by naše extraligová mužstva měla vyslat skauty a přivést do naší extraligy „druhého Olesena“. Předpoklady na to má.

Příště se podívám do nejvyšší slovenské soutěže.

Autor: Petr Těthal | sobota 14.3.2026 22:18 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

