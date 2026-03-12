Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VII.)
Hannu Kuru – 32-letý finský útočník není žádný hromotluk ani žádný sniper. Svým způsobem je „jeden z mnoha“, který dělá to, co ho baví a nakonec mu i docela slušně jde. Čím nejvíc zaujme, je jeho postupné zlepšování, jako by s přibývajícím věkem hrál lépe a lépe. Pomohla tomu i změna, kdy se před 5 lety rozhodl opustit Finsko a podepsal na Slovensku ve Spišské Nové Vsi. Pomohu si čím jiným, než čísly. V začátcích profesionálního hokeje hrál především ve druhé finské lize. První sezónu (14/15) průměr 0,38 b/z. O rok později 0,51 b/z, další 0,59 b/z a při poslední a po průměru 0,88 b/z už byl vytažen do elitní soutěže týmem TPS Turku. Ve stejné sezóně (17/18) měl průměr 0,21 b/z, v další sezóně průměr zopakoval a o rok později lehounce snížil na 0,20 b/z. A protože v poslední sezóně v tomto celku měl opět průměr 0,20 b/z, uvítal změnu nejen on. Na Slovensku postupně zapsal průměry 0,60 b/z, 0,62 b/z a 0,76 b/z. Čili opět lepší a lepší čísla. Další (a zatím poslední) dvě sezóny strávil v Polsku, a to s průměry 1,15 b/z a letos 1,40 b/z. Za výkony v polské nejvyšší lize byl i odměněn, a to bronzovou medailí v loňském roce, kdy zároveň byl i nejlepším nahrávačem s 37 asistencemi. Stejný prim zaznamenal i letos, jen mu na to stačilo asistencí 34. V polské lize má tedy zatím výborný průměr 1,26 b/z za bezmála 100 utkání. Ale zbývající soutěže tak oslnivé nebyly a ta polská je přeci jen kvalitou vůči naší extralize podstatně níž. Takže…??
Hannu Kuru má v naší extralize potenciál na cca 22 bodů, tedy na cca 0,42 b/z. Bezesporu je to šikovný hráč, ovšem spíše pro „druhou sortu“ evropských soutěží. Tím rozhodně nesnižuji jeho kvality. Vždycky říkám, že pro hráče je podstatné, aby byl pro tým přínosem. Někdo má na to být přínosem klubu v NHL, někdo ve slovenské extralize a někdo v naší krajské soutěži. Důležité je, když tím přínosem dokáže býti.
Příště se podívám do nejvyšší mezinárodní rakouské soutěže (ICE HL).
Petr Těthal
