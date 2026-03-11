Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VI.)
Linus Pettersson – 25-letý švédský útočník se od žáků rozvíjel v Modo, kde už ve 14 letech nastupoval v kategorii U16. Stejně jako vítěz bodování ve francouzské lize (C. Boivin), i Pettersson nemá se svou malou výškou (171 cm) extra problém a snaží se ji využívat ve svůj prospěch. Z Modo to přes hostování v Karlskroně dopracoval k angažmá v Kristianstadsu ve druhé švédské lize. Poslední 2 sezóny působí v norském Narviku, který rozhodně nepatří mezi favority ligy. Ovšem právě díky Petterssonovi se snaží čeřit vody nejen ve středu tabulky. Letos se díky 53 b (22+31) přímo podílel na téměř 40 % všech vstřelených branek svého týmu v základní části. Jeho bodový průměr se vyšplhal na hodnotu 1,29 b/z. To mu mimo jiné pomohlo k získání ceny Hráč roku v norské lize i nominaci do All-Star týmu této ligy. Po dvacátých narozeninách, kdy začal pravidelně hrát druhou nejvyšší švédskou soutěž, jeho čísla v této lize takto oslnivá nebyla a průměr činí jen 0,38 b/z. Co z toho tedy vyplyne za hodnotu pro ELH?
Linus Pettersson má v naší extralize potenciál na cca 26 bodů, tedy na cca 0,50 b/z. Vzhledem ke kvalitě norské soutěže, poměrně nízkému bodovému průměru ve druhé švédské lize a také relativně nižšímu věku, nelze predikovat vysoká čísla. I ona vypočtená hodnota mi přijde docela vysoko. Tedy zatím nic zajímavého pro naši extraligu. Faktem je, že se zkušenostmi se zatím zlepšuje, takže za pár let může být vše trochu jinak.
Příště se podívám do nejvyšší polské soutěže.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (V.)
V pátém díle zamířím do nejvyšší dánské soutěže, která se nazývá Metal Ligaen. Vítěz bodování v letošní sezóně je poměrně překvapivý. Navíc o něm rozhodlo pouze více vstřelených branek.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (IV.)
Ve čtvrté části zamířím do nejvyšší maďarské soutěže, která se nazývá Erste Liga. Vítěz bodování v letošní sezóně zaujme především svým rodným místem a tím, že reprezentuje stát, který má sotva 3 zimní stadiony v zemi.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (III.)
Ve třetím díle zamířím do nejvyšší francouzské soutěže (Ligue Magnus). Vítěz bodování v letošní sezóně má dle mě opravdu na víc, než hrát „pouze“ Ligue Magnus.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (II.)
Jak jsem slíbil v první části, v této druhé se podívám na nejproduktivnějšího hráče druhé finské soutěže, která se nazývá Mestis.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (I.)
Napadlo vás někdy, jak by si v naší extralize vedl např. McDavid, vítěz kanadského bodování švédské elitní soutěže či naopak vítěz bodování norské ligy, která mezi ty nej na světě nepatří? To se postupně dozvíte v tomto „seriálu“.
