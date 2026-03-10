Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (V.)
Victor Cubars – 25-letý dánský útočník (jak příjmení napovídá s lotyšskými kořeny) letos v dánské lize vstřelil 31 branek a stal se tak králem střelců a s 60 kanadskými body nechal za sebou v bodování taková jména, jako Morten Poulsen, Oliver True či Mathias Bau Hansen. Průměr 1,43 b/z je v jeho kariéře zcela výjimečný, ale také potvrzením jeho postupného progresu. Zároveň se svým bodovým výkonem přímo podílel na více než třetině vstřelených branek svého týmu (Herlev), který je příjemným překvapením letošní sezóny. Ačkoli věkem je spíše mladší, má za sebou v mužích již přes 400 odehraných utkání. To z něj činí zkušeného hráče. A právě i tyto zkušenosti mu pomohly k letošní výjimečné sezóně. Jestliže skvělou sezónu podtrhne výborným výkonem v play-off, pozvánka do reprezentace jej nemine a možná ho uvidíme i na letošním MS.
Victor Cubars má v naší extralize potenciál na cca 21 bodů, tedy na cca 0,40 b/z. Jak zní jedno pořekadlo – „jedna vlaštovka jaro nedělá“. Výjimečná sezóna neznamená automaticky vysoká čísla let příštích. Takže žádný „druhý Nick Olesen“. I když, možná ano, možná za 2-3 roky, pokud Cubars silná čísla bude potvrzovat. A je jedno, jestli to bude ve své domácí lize, anebo zavítá do nějaké jiné (snad lepší) evropské soutěže.
Příště se podívám do nejvyšší norské soutěže.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (IV.)
Ve čtvrté části zamířím do nejvyšší maďarské soutěže, která se nazývá Erste Liga. Vítěz bodování v letošní sezóně zaujme především svým rodným místem a tím, že reprezentuje stát, který má sotva 3 zimní stadiony v zemi.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (III.)
Ve třetím díle zamířím do nejvyšší francouzské soutěže (Ligue Magnus). Vítěz bodování v letošní sezóně má dle mě opravdu na víc, než hrát „pouze“ Ligue Magnus.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (II.)
Jak jsem slíbil v první části, v této druhé se podívám na nejproduktivnějšího hráče druhé finské soutěže, která se nazývá Mestis.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (I.)
Napadlo vás někdy, jak by si v naší extralize vedl např. McDavid, vítěz kanadského bodování švédské elitní soutěže či naopak vítěz bodování norské ligy, která mezi ty nej na světě nepatří? To se postupně dozvíte v tomto „seriálu“.
Petr Těthal
Má úspěšnost bodové predikce v Maxa lize
Před sezónou jsem si vytipoval celkem 8 hráčů, kteří přišli nově do Maxa ligy nebo změnili dres a přišli mi jako výkonově velmi slušní. U každého jsem tipnul, kolik bodů nasbírá. Jak to dopadlo?
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Miss Czech Republic 2026 představila top 10 finalistek. Kdo jsou krásky, které bojují o korunku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
V Č. Budějovicích je nové vyhlídkové molo na soutoku Malše a Vltavy
V Českých Budějovicích mohou lidé využívat nové vyhlídkové molo na soutoku Malše a Vltavy. Jde o...
V Č. Budějovicích je nové vyhlídkové molo na soutoku Malše a Vltavy
V Českých Budějovicích mohou lidé využívat nové vyhlídkové molo na soutoku Malše a Vltavy. Jde o...
Při výcviku v Doupově zemřel voják, podle policie může jít o sebevraždu
V Doupovských horách zemřel v pondělí jeden z příslušníků žatecké posádky. Případem se zabývá...
Hledání obřích vajec, chození s Jidášem či foukání skla. Poradíme vám, co letos dělat na Velikonoce
Velikonoční prodloužený víkend se blíží a spolu s ním také spousta tvořivých akcí. Přinášíme vám...
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
- Počet článků 96
- Celková karma 7,08
- Průměrná čtenost 167x