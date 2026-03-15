Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (IX.)
Carter Turnbull – 27-letý kanadský útočník si první evropské angažmá vyzkoušel teprve před třemi lety, když si ho vyhlédl Zvolen, jenž jej přivedl před koncem přestupního období. Upřímně, jeho čísla nenaznačovala, že by mohl patřit mezi klíčové hráče týmu. Ve Zvolenu se ani dlouho neohřál, angažmá nebylo příliš povedené, ale na Slovensku přece jen zůstal. Od další sezóny nastupoval za Banskou Bystrici. A vypadá to, že v tomto mančaftu mu to prostě sedí. Hned první rok v B.B. měl celkový průměr 1,31 b/z. Před sezónou 24/25 přešel do rakouské ICE HL a italského týmu Asiago. Průměr 0,82 b/z rozhodně nebyl špatný. Bystrica si jej ovšem opět „stáhla“ k sobě, takže závěr sezóny strávil na Slovensku. Letos pak udělal výrazný krok k posunu ve své kariéře, protože nejen, že se stal nejproduktivnějším hráčem slovenské extraligy s 65 body, ale také jejím nejlepším střelcem s 32 přesnými zásahy. Přímo se podílel na více jak 38 % vstřelených branek svého týmu a bodový průměr dostal na hodnotu 1,27 b/z. V Banské Bystrici ví, proč jej mají pod smlouvou ještě na příští rok, bohužel pro případné zájemce. A můj výpočet?
Carter Turnbull má v naší extralize potenciál na cca 25 bodů, tedy na cca 0,48 b/z. Ano, v Banské Bystrici se mu již delší dobu daří. To samo o sobě ovšem nestačí a nezaručí úspěšné působení i jinde. Není ojedinělým jevem, že hráč, který několik let velmi úspěšně hraje v jednom týmu, po přechodu jinam je minimálně poloviční. Nechci tvrdit, že to musí být i tento případ, ale výborná čísla má jen v Bystrici a krátkém působení v Asiagu. Angažmá před tím tak úspěšná nebyla. Na druhou stranu asi už nebude náhoda, že mu sedí evropský styl hokeje, nikoli ten zámořský.
Příště se podívám do nejvyšší německé soutěže.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VIII.)
V osmém díle se podívám na vítěze nejvyšší rakouské (mezinárodní) soutěže. Pro alespoň trochu znalé a mezinárodní hokej sledující fanoušky to nebude jméno neznámé.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VII.)
V sedmé části se podívám na vítěze nejvyšší polské soutěže. Její vítěz zraje jako víno. V nejlepším věku podává nejlepší nebo spíše čím dál lepší výkony.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (VI.)
V šesté části se krátce podívám na vítěze nejvyšší norské soutěže. Ta samozřejmě nepatří mezi nejkvalitnější v Evropě, ale občas se tam zajímavá jména objeví. Nicméně tohle není případ letošního překvapivého vítěze bodování.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (V.)
V pátém díle zamířím do nejvyšší dánské soutěže, která se nazývá Metal Ligaen. Vítěz bodování v letošní sezóně je poměrně překvapivý. Navíc o něm rozhodlo pouze více vstřelených branek.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (IV.)
Ve čtvrté části zamířím do nejvyšší maďarské soutěže, která se nazývá Erste Liga. Vítěz bodování v letošní sezóně zaujme především svým rodným místem a tím, že reprezentuje stát, který má sotva 3 zimní stadiony v zemi.
|Další články autora
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Vodu při údržbě vodojemu Kozinec zamořily výpary z nátěru
Vodu při údržbě vodojemu Kozinec u Prahy zamořily výpary z nátěru, pitnou vodu lidem v Holubicích,...
Zaměstnanci magistrátu někdo hodil za plot kančí hlavu. Podle něj možná výhružka
Zaměstnanci pražského magistrátu, který je členem týmu zaměřeného na rozkrývání korupčních kauz,...
Tramvajová linka číslo 2 je poměrně vytížena. Jezdí na ní pouze jeden vůz,který bývá přeplněn....
Donald Trump rozdává kolegům boty. Proč mu tolik záleží na velikostech jeho ministrů?
Vždy, když americký prezident Donald Trump vstoupí do místnosti, poutá pozornost jeho řeč, účes… a...
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...
