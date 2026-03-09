Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (IV.)
David Levin – těžko by si někdo troufnul odhadnout, že vítězem bodování některé z evropských soutěží bude hráč, který se narodil a reprezentuje Izrael. Stát, který hraje téměř ve výkonnostním suterénu MS a jenž má sotva dvě stovky dospělých registrovaných hokejistů. Ovšem je tomu tak.
Jak zřejmě tušíte, jeho hokejový vývoj neprobíhal v „domovině“, nýbrž v Kanadě, jejíž národnost také vlastní. Z kanadské juniorky pak první kroky v dospělém hokeji udělal rovnou v KHL, kde nastupoval za D. Riga. Faktem je, že pouze 1 gól ve 14 utkáních nikoho neoslnilo. Ovšem ještě v téže sezóně po konci v Rize nastupoval ve třetí švédské soutěži a po „otrkání“ začal ukazovat, že čísla z juniorky a dorostu nebyla náhodná. Průměr 0,65 b/z po 20 utkáních neznělo v jeho mladém věku špatně. Přes Bratislavu a Nottingham se dostal do rumunské Csikszeredy. Toto angažmá mu sedlo jako hrnec na pr… (získal i ocenění Útočník roku). Po vydařeném ročníku jej podepsal Brasov, kde letos hraje druhý rok. Zůstal tak v Rumunsku a Erste Lize, kde si udělal skvělé jméno. Za 119 odehraných utkání má skvělý průměr 1,61 b/z. V samotné rumunské lize pak 2,17 b/z za 59 utkání a 0,74 b/z za 53 utkání v britské nejvyšší soutěži. Ve věku 26 let pak nastává období nejlepších let. Jak by mohl být produktivní v naší extralize?
David Levin má v naší extralize potenciál na cca 35 bodů, tedy na cca 0,67 b/z. Můžeme si myslet o mezinárodní úrovni divize IIA cokoli. Každé reprezentační utkání, každá odehraná minutu hráče posiluje, jakkoli konkrétně tato divize je stále z větší části tvořena amatérskými hokejisty. I proto Levin vyniká i na mezinárodním poli. Za izraelské áčko má odehráno 9 utkání, ve kterých zaznamenal 17 bodů (3+14), což činí průměr 1,89 b/z. Pro mě zajímavý hráč minimálně pro Maxa ligu.
Příště se podívám do nejvyšší dánské soutěže (Metal Ligaen).
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (III.)
Ve třetím díle zamířím do nejvyšší francouzské soutěže (Ligue Magnus). Vítěz bodování v letošní sezóně má dle mě opravdu na víc, než hrát „pouze“ Ligue Magnus.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (II.)
Jak jsem slíbil v první části, v této druhé se podívám na nejproduktivnějšího hráče druhé finské soutěže, která se nazývá Mestis.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (I.)
Napadlo vás někdy, jak by si v naší extralize vedl např. McDavid, vítěz kanadského bodování švédské elitní soutěže či naopak vítěz bodování norské ligy, která mezi ty nej na světě nepatří? To se postupně dozvíte v tomto „seriálu“.
Petr Těthal
Má úspěšnost bodové predikce v Maxa lize
Před sezónou jsem si vytipoval celkem 8 hráčů, kteří přišli nově do Maxa ligy nebo změnili dres a přišli mi jako výkonově velmi slušní. U každého jsem tipnul, kolik bodů nasbírá. Jak to dopadlo?
Petr Těthal
Nečekaná změna mého života
Nejsem ten, který má rád změny. Jsem spíše „konzerva“, která má ráda stabilitu. Ale život umí překvapit. Co se tedy událo?
