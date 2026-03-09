Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (IV.)

Ve čtvrté části zamířím do nejvyšší maďarské soutěže, která se nazývá Erste Liga. Vítěz bodování v letošní sezóně zaujme především svým rodným místem a tím, že reprezentuje stát, který má sotva 3 zimní stadiony v zemi.

David Levin – těžko by si někdo troufnul odhadnout, že vítězem bodování některé z evropských soutěží bude hráč, který se narodil a reprezentuje Izrael. Stát, který hraje téměř ve výkonnostním suterénu MS a jenž má sotva dvě stovky dospělých registrovaných hokejistů. Ovšem je tomu tak.

Jak zřejmě tušíte, jeho hokejový vývoj neprobíhal v „domovině“, nýbrž v Kanadě, jejíž národnost také vlastní. Z kanadské juniorky pak první kroky v dospělém hokeji udělal rovnou v KHL, kde nastupoval za D. Riga. Faktem je, že pouze 1 gól ve 14 utkáních nikoho neoslnilo. Ovšem ještě v téže sezóně po konci v Rize nastupoval ve třetí švédské soutěži a po „otrkání“ začal ukazovat, že čísla z juniorky a dorostu nebyla náhodná. Průměr 0,65 b/z po 20 utkáních neznělo v jeho mladém věku špatně. Přes Bratislavu a Nottingham se dostal do rumunské Csikszeredy. Toto angažmá mu sedlo jako hrnec na pr… (získal i ocenění Útočník roku). Po vydařeném ročníku jej podepsal Brasov, kde letos hraje druhý rok. Zůstal tak v Rumunsku a Erste Lize, kde si udělal skvělé jméno. Za 119 odehraných utkání má skvělý průměr 1,61 b/z. V samotné rumunské lize pak 2,17 b/z za 59 utkání a 0,74 b/z za 53 utkání v britské nejvyšší soutěži. Ve věku 26 let pak nastává období nejlepších let. Jak by mohl být produktivní v naší extralize?

David Levin má v naší extralize potenciál na cca 35 bodů, tedy na cca 0,67 b/z. Můžeme si myslet o mezinárodní úrovni divize IIA cokoli. Každé reprezentační utkání, každá odehraná minutu hráče posiluje, jakkoli konkrétně tato divize je stále z větší části tvořena amatérskými hokejisty. I proto Levin vyniká i na mezinárodním poli. Za izraelské áčko má odehráno 9 utkání, ve kterých zaznamenal 17 bodů (3+14), což činí průměr 1,89 b/z. Pro mě zajímavý hráč minimálně pro Maxa ligu.

Příště se podívám do nejvyšší dánské soutěže (Metal Ligaen).

Autor: Petr Těthal | pondělí 9.3.2026 22:22 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Další články autora

