Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (III.)
Christophe Boivin – 30-letý kanadský útočník nevyniká postavou, poněvadž měří pouze 170 cm. Má ovšem bronzovou medaili z univerziády (2019), 3x se stal mistrem francouzské ligy (2023 a 2024 s Rouen a loni s Grenoble), v roce 2023 se stal i zároveň nejlepším střelcem ligy s 34 přesnými zásahy a měl nejvyšší kladné hodnocení v +/-, a to +45. Loni pak obdržel cenu pro nejlepšího útočníka francouzské soutěže. K tomu přičtěme několik účastí v all-star týmech na univerzitě v Kanadě a máme před sebou poměrně zajímavý životopis kanadského hráče, který nikdy neprošel draftem.
V Ligue Magnus má odehráno více jak 180 utkání vč. play-off a k tomu výtečný průměr 1,36 b/z. Před přestupem do Rouen působil dvě sezóny v Anglii a i tam dokázal průměr dostat nad jeden bod na zápas, přesně na 1,04 b/z. Jakkoli jsou tato čísla velmi dobrá, vzorek odehraných zápasů v profesionálních ligách není u hráče jeho věku příliš velký. Čili jistá ostražitost by byla na místě.
Christophe Boivin má v naší extralize potenciál na cca 52 bodů, tedy na cca 1,00 b/z. Výška 170 cm pro něj není velkým handicapem. Navíc máme srovnání i s jedním podobným našincem. Petr Kodýtek měří ještě o 2 cm méně a dokázal se poměrně výrazně prosadit v profesionálním hokeji. V Plzni si své místo vybudoval, ve Finsku má dlouhodobý průměr 0,64 b/z, pravidelně sbírá přes 30 b/sezónu a tím si vysloužil i smlouvu na příští rok v Ambri-Piotta. Boivin je přece jen trošku jiný případ, ale i přesto jsem o své predikci přesvědčen. Bylo by zajímavé, kdy by jej doopravdy nějaký český tým vyskautoval, abychom věděli, co na něj řeknou profesionálové ve svém oboru.
Příště se podívám do nejvyšší maďarské soutěže (Erste Liga).
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (II.)
Jak jsem slíbil v první části, v této druhé se podívám na nejproduktivnějšího hráče druhé finské soutěže, která se nazývá Mestis.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (I.)
Napadlo vás někdy, jak by si v naší extralize vedl např. McDavid, vítěz kanadského bodování švédské elitní soutěže či naopak vítěz bodování norské ligy, která mezi ty nej na světě nepatří? To se postupně dozvíte v tomto „seriálu“.
Petr Těthal
Má úspěšnost bodové predikce v Maxa lize
Před sezónou jsem si vytipoval celkem 8 hráčů, kteří přišli nově do Maxa ligy nebo změnili dres a přišli mi jako výkonově velmi slušní. U každého jsem tipnul, kolik bodů nasbírá. Jak to dopadlo?
Petr Těthal
Nečekaná změna mého života
Nejsem ten, který má rád změny. Jsem spíše „konzerva“, která má ráda stabilitu. Ale život umí překvapit. Co se tedy událo?
Petr Těthal
Loňské volby v číslech (2/2)
V první části jsem psal o celkových nákladech na volební kampaň. Ve druhé části se podívám, kolik korun v přepočtu vyšel jeden hlas každé politické uskupení.
