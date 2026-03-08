Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (III.)

Ve třetím díle zamířím do nejvyšší francouzské soutěže (Ligue Magnus). Vítěz bodování v letošní sezóně má dle mě opravdu na víc, než hrát „pouze“ Ligue Magnus.

Christophe Boivin – 30-letý kanadský útočník nevyniká postavou, poněvadž měří pouze 170 cm. Má ovšem bronzovou medaili z univerziády (2019), 3x se stal mistrem francouzské ligy (2023 a 2024 s Rouen a loni s Grenoble), v roce 2023 se stal i zároveň nejlepším střelcem ligy s 34 přesnými zásahy a měl nejvyšší kladné hodnocení v +/-, a to +45. Loni pak obdržel cenu pro nejlepšího útočníka francouzské soutěže. K tomu přičtěme několik účastí v all-star týmech na univerzitě v Kanadě a máme před sebou poměrně zajímavý životopis kanadského hráče, který nikdy neprošel draftem.

V Ligue Magnus má odehráno více jak 180 utkání vč. play-off a k tomu výtečný průměr 1,36 b/z. Před přestupem do Rouen působil dvě sezóny v Anglii a i tam dokázal průměr dostat nad jeden bod na zápas, přesně na 1,04 b/z. Jakkoli jsou tato čísla velmi dobrá, vzorek odehraných zápasů v profesionálních ligách není u hráče jeho věku příliš velký. Čili jistá ostražitost by byla na místě.

Christophe Boivin má v naší extralize potenciál na cca 52 bodů, tedy na cca 1,00 b/z. Výška 170 cm pro něj není velkým handicapem. Navíc máme srovnání i s jedním podobným našincem. Petr Kodýtek měří ještě o 2 cm méně a dokázal se poměrně výrazně prosadit v profesionálním hokeji. V Plzni si své místo vybudoval, ve Finsku má dlouhodobý průměr 0,64 b/z, pravidelně sbírá přes 30 b/sezónu a tím si vysloužil i smlouvu na příští rok v Ambri-Piotta. Boivin je přece jen trošku jiný případ, ale i přesto jsem o své predikci přesvědčen. Bylo by zajímavé, kdy by jej doopravdy nějaký český tým vyskautoval, abychom věděli, co na něj řeknou profesionálové ve svém oboru.

Příště se podívám do nejvyšší maďarské soutěže (Erste Liga).

Autor: Petr Těthal | neděle 8.3.2026 21:47 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Další články autora

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (II.)

Jak jsem slíbil v první části, v této druhé se podívám na nejproduktivnějšího hráče druhé finské soutěže, která se nazývá Mestis.

8.3.2026 v 0:26 | Karma: 0 | Přečteno: 12x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (I.)

Napadlo vás někdy, jak by si v naší extralize vedl např. McDavid, vítěz kanadského bodování švédské elitní soutěže či naopak vítěz bodování norské ligy, která mezi ty nej na světě nepatří? To se postupně dozvíte v tomto „seriálu“.

6.3.2026 v 0:29 | Karma: 0 | Přečteno: 15x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Má úspěšnost bodové predikce v Maxa lize

Před sezónou jsem si vytipoval celkem 8 hráčů, kteří přišli nově do Maxa ligy nebo změnili dres a přišli mi jako výkonově velmi slušní. U každého jsem tipnul, kolik bodů nasbírá. Jak to dopadlo?

3.3.2026 v 14:21 | Karma: 0 | Přečteno: 48x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Nečekaná změna mého života

Nejsem ten, který má rád změny. Jsem spíše „konzerva“, která má ráda stabilitu. Ale život umí překvapit. Co se tedy událo?

27.2.2026 v 13:52 | Karma: 10,18 | Přečteno: 150x | Diskuse | Osobní

Petr Těthal

Loňské volby v číslech (2/2)

V první části jsem psal o celkových nákladech na volební kampaň. Ve druhé části se podívám, kolik korun v přepočtu vyšel jeden hlas každé politické uskupení.

25.2.2026 v 12:49 | Karma: 3,50 | Přečteno: 78x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání
2. března 2026  11:02

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice
3. března 2026

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice...

Praha 1

Praha 1
vydáno 8. března 2026  19:38

Vynášení Motorany.

Praha 1

Praha 1
vydáno 8. března 2026  19:37

Vynášení Motorany. Mariánské náměstí.

V pilíři Čechova mostu se otevře kavárna se zmrzlinou. Vystřídá jinou, která byla „pastí na turisty“

Hlavní město nabízelo k dlouhodobému pronájmu netradiční prostory o výměře 59...
8. března 2026

V obchodním prostoru umístěném v pilíři Čechova mostu na Dvořákově nábřeží vznikne nová kavárna...

Slavia - Sparta TV: Kde sledovat derby a v jaké sestavě týmy nastoupí

Sparťanský stoper Filip Panák hlavičkuje v souboji s Tomášem Chorým ze Slavie.
8. března 2026  18:15,  aktualizováno  18:28

V týdnu oba týmy vypadly z domácího poháru, dnes je čeká boj o ligový titul. Pokud Slavia doma...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Těthal

  • Počet článků 93
  • Celková karma 7,08
  • Průměrná čtenost 172x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.