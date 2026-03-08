Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (II.)
Alexander Forslund – teprve 24-letý finský útočník ve své kariéře zatím nikde jinde než ve své domovině nenastoupil. To mu ovšem neubírá na kvalitě a jeho stoupající potenci. V dorostu a juniorech nastupoval v Espoo za tamní Blues, aby ještě jako junior přešel k pelikánům do Lahti. Před třemi lety jej podepsali manažeři Jokeritu Helsinki a dle všeho neudělali chybu. Jeho čísla v Mestis od počátku kariéry budí respekt a drží se kolem 1 b/z. První ročník průměr 1,06 b/z, druhý 1,10 b/z, třetí 1,06 b/z, čtvrtý 0,93 b/z a letošní zatím poslední (stále probíhající, protože se hraje play-off) 1,36 b/z. Zároveň se letos v základní části přímo podílel na bezmála 39 % vstřelených branek svého týmu! Ano, vím, stále se jedná o druhou nejvyšší soutěž. A je faktem, že v nejvyšší finské soutěži tato čísla rozhodně nepotvrzuje. Co to tedy znamená pro predikci bodů na českou extraligu?
Alexander Forslund má v naší extralize potenciál na cca 33 bodů, tedy na cca 0,63 b/z. To je pouze o 2 body více než nejproduktivnější hráč běloruské nejvyšší ligy v této sezóně. Přesto bych právě u Forslunda byl shovívavější, a to z důvodu jeho věku. Je pořád poměrně mladý, perspektivní a šance, že se bude ještě pár let zlepšovat, je vysoká. Každopádně Jokerit ho má pojištěný smlouvou až do roku 2029. Zjevně ví, proč.
Příště se podívám do nejvyšší francouzské soutěže (Ligue Magnus).
Petr Těthal
