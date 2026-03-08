Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (II.)

Jak jsem slíbil v první části, v této druhé se podívám na nejproduktivnějšího hráče druhé finské soutěže, která se nazývá Mestis.

Alexander Forslund – teprve 24-letý finský útočník ve své kariéře zatím nikde jinde než ve své domovině nenastoupil. To mu ovšem neubírá na kvalitě a jeho stoupající potenci. V dorostu a juniorech nastupoval v Espoo za tamní Blues, aby ještě jako junior přešel k pelikánům do Lahti. Před třemi lety jej podepsali manažeři Jokeritu Helsinki a dle všeho neudělali chybu. Jeho čísla v Mestis od počátku kariéry budí respekt a drží se kolem 1 b/z. První ročník průměr 1,06 b/z, druhý 1,10 b/z, třetí 1,06 b/z, čtvrtý 0,93 b/z a letošní zatím poslední (stále probíhající, protože se hraje play-off) 1,36 b/z. Zároveň se letos v základní části přímo podílel na bezmála 39 % vstřelených branek svého týmu! Ano, vím, stále se jedná o druhou nejvyšší soutěž. A je faktem, že v nejvyšší finské soutěži tato čísla rozhodně nepotvrzuje. Co to tedy znamená pro predikci bodů na českou extraligu?

Alexander Forslund má v naší extralize potenciál na cca 33 bodů, tedy na cca 0,63 b/z. To je pouze o 2 body více než nejproduktivnější hráč běloruské nejvyšší ligy v této sezóně. Přesto bych právě u Forslunda byl shovívavější, a to z důvodu jeho věku. Je pořád poměrně mladý, perspektivní a šance, že se bude ještě pár let zlepšovat, je vysoká. Každopádně Jokerit ho má pojištěný smlouvou až do roku 2029. Zjevně ví, proč.

Příště se podívám do nejvyšší francouzské soutěže (Ligue Magnus).

Autor: Petr Těthal | neděle 8.3.2026 0:26 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Petr Těthal

  • Počet článků 93
  • Celková karma 7,08
  • Průměrná čtenost 171x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

