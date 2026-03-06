Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (I.)
Opět, jak je u mě poměrně obvyklé, budou tyto řádky více specifické a širší publikum si těžko najdou. To mě ovšem neodradí od toho, si pěkně počítat a zkusit naznačit možnosti letošních top hráčů různě kvalitních lig v naší extralize. V dnešní první části se podívám do nepříliš publikované běloruské soutěže.
Stanislav Kuchkin – ruský 32-letý útočník letos ovládl bodování běloruské extraligy. V 52 utkáních nasbíral 64 bodů (32+32) a přímo se tak podílel na 36,57 % vstřelených branek svého týmu. Zároveň výrazně přispěl k prvnímu místu svého týmu po základní části, kterým je Yunost Minsk. V tomto týmu působí již 4 sezóny a za více jak 200 utkání se drží na průměru 0,97 b/z. Letos se tedy s průměrem 1,23 b/z malinko utrhl. Mimochodem, Kuchkin byl v sezóně 2016/2017 před koncem základní části přiveden jako posila tehdy extraligovými Novými Zámky a zanechal tam velmi solidní dojem, protože vč. play-off odehrál 15 utkání a zapsal 13 bodů (7+6). Jak by ale stačily tyto hodnoty a tato čísla (plus čísla z jeho dalších působišť) v naší extralize, jež je v TOP 5 evropských lig?
Stanislav Kuchkin má v naší extralize potenciál na cca 31 bodů, tedy na cca 0,59 b/z. Je to málo nebo moc? A opravdu by to dokázal? Zrovna v tomto případě se to na 99 % nikdy nedozvíme. Vzato obecně, cizinec by měl být, bavíme-li se o útočnících, součástí prvních dvou ofenzivních řad, měl by být celkově lepší (což není jen o bodech) než většina daného týmu. A stačilo by na to 31 bodů? Co víme, je, že letos by to stačilo na čtvrtou desítku kanadského bodování. Ale za mě by to bylo příliš vysoké riziko, a abych o útočníkovi uvažoval, musel by být jeho potenciál na 35 bodech a výše.
Příště se podívám do druhé finské ligy (Mestis).
Petr Těthal
