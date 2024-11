Maxa liga – jak si vede „můj“ černý kůň

V půlce září jsem si troufnul označit za černého koně hokejové Maxa ligy tým Jihlavy. Po více než 2 měsících a po 22 utkáních se podíváme, jak jsem se svým tipem „trefil“. Samozřejmě doposud, konec sezóny je daleko.

Osobně jsem si myslel a stále myslím, že Dukla skončí v tabulce nejhůře na 5. místě. A že ani o něco vyšší pozice by neměla býti nemožná. Aktuálně je na pozici číslo 6 s 35 body. Na zmíněné 5. místo ztrácí pouze 1 bod a na 3. příčku 4 body. Co do pozice a získaných bodů tedy zatím (dá se říci) dle předpokladů. A co 5 klíčových hráčů, které jsem si vytipoval?

Tomáš Čachotský – se 16 body (2+14) je nejproduktivnějším hráčem týmu, zároveň má i nejvíce asistencí. Jak jsem psal dříve, u něj je věk jen číslo, což potvrzuje jak produktivitou (zatím má nakročena na cca 39 bodů), tak také tím, že je nejvytěžovanější útočník Jihlavy. Na ledové ploše stráví v průměru 19:41, což je o bezmála 2 minuty více než druhý v pořadí, kterým je Richard Cachnín.

Edgars Kulda – od něj se čekají především branky a ty tak úplně nepřichází. Zatím nasázel do sítí soupeřů pouze 5 branek. To sice stačí na dělené 4. místo v týmové produktivitě, ale já bych od něj v této fázi očekával spíše 8 branek. Tím by se dostal i na čelo produktivity týmu. Na stranu druhou by takovýmto tempem trefil mou predikci, která byla minimálně 12 branek v sezóně. S celkovými 11 body (5+6) se momentálně řadí na 6. místo mezi jihlavskými útočníky a vypadá to na cca 26 bodů na sezónu, což by bylo spíše zklamání. Je ovšem potřeba dodat, že šance vytváří nejen sobě. Např. v podílu šancí pro tým je s 69,87 % v čele jihlavského celku, stejně tak v porovnání se spoluhráči, kde opanuje čelo týmové statistiky s hodnotou 16,23 %. V neposlední řadě vyniká také v blokování střel, když s 11 bloky je na 2. místě za nedostižným leadrem Pořízkem (20 bloků).

Tomáš Havránek – prozatím nasbíral 14 bodů (4+10), to jej řadí v týmové produktivitě na 4. místo. Zároveň potvrzuje roli nahrávače, když je s 10 asistencemi druhý v týmu (vč. obránců) za Tomášem Čachotským. Stále může atakovat mnou avizovaných 38 bodů, momentálně je predikce na 33 bodech.

Stanislav Vrhel – s 9 kanadskými body (4+5) zatím trochu zklamání. Nutno ovšem podotknout, že průměrný čas na ledě 13:47 jej řadí až na 10. místo mezi jihlavskými útočníky, a navíc nenastoupil do 18 % dosavadních zápasů. Většinu svých branek (3 ze 4) vstřelil v přesilovce, dělí se tak o 1. příčku v týmu. Když byl na ledě, zaznamenal 56 % bodů z celkového počtu bodů vyprodukovaných týmem, což jej jednoznačně dostalo do čela této týmové statistiky. U něj jsem si tipnul celkově cca 32 bodů a cca 15 branek. Prozatím (i díky absencím) to má rozjeté na 24 bodů a 11 branek.

Maxim Zhukov – u něj počítám s lepší druhou půlkou sezóny, a bylo by to třeba, protože momentálně chytal ve 12 zápasech, za něž má průměr 2,77 b/z a úspěšnost pouze 88,93 %. Jeho kolega (Adam Beran) má za stejný počet zápasů (ještě o 24 min odchytaných více) úspěšnost 90,07 %.

Shrnuto, podtrženo – zatím Jihlava, myslím, plní to, co jsem od ní očekával. Dokáže obrat či držet krok s největšími favority ligy (se Zlínem získala 5 ze 6 bodů, zvítězila v Porubě), ve vyrovnaném středu tabulky se drží pevně a jistě a přední příčky jí nejsou příliš vzdálené. Co se týká pěti klíčových hráčů, které jsem si vytipoval, zatím 3 v podstatě plní očekávání, 2 ne. Napsáno hodnocením na hvězdičky, dostala by ode mě Jihlava aktuálně 4 z 5. Na necelou půlku soutěže slušné, konec základní části je ale ještě proklatě daleko.