Maxa liga – černý kůň soutěže

Již zítra by měl odstartovat nový ročník druhé nejvyšší hokejové soutěže v Česku, a to pod novým názvem Maxa liga. Koho si troufnu označit za „černého koně“ letošního ročníku?

Záměrně jsem na začátku textu použil slovní obrat – „by měl odstartovat“. To proto, že extrémní deště možná způsobí odložení zápasů případně celého prvního kola. Nicméně to mi nebrání v tom, projít si letošní účastníky ligy a tipnout si tým, který dle mého názoru bude nepříjemný, zarputilý, produktivní ale s kvalitním brankářem a bude schopen porazit kohokoli, ba dokonce ho i přehrát. Nepočítá se s ním na medailové příčky, ovšem pokud by se tak stalo, překvapení veřejnosti by nebylo namístě. Tím týmem je Dukla Jihlava.

Vyrovnanost – kvalitní útok, výborný gólman a solidní obrana. K tomu dravé mládí. Zde je 5 klíčových hráčů Dukly.

Jihlava bude v útoku spoléhat na nestárnoucího Tomáše Čachotského, jehož kreativita, přehled a zkušenosti jsou k nezaplacení. Navíc ani ve 42 letech neztrácí rychlostně na své mnohem mladší protihráče. 925 utkání v druhé nejvyšší domácí soutěži a hodnota +/- na čísle +199. Tady netřeba nic více psát…

Ke klíčovým hráčům by se měl zařadit také Edgars Kulda, jenž přišel před letošní sezónou ze Slavie Praha. Zatím si v první lize drží průměr 0,67 b/zápas. Zajímavostí je, že přesně třetinu svých branek vstřelil v přesilových hrách. Potenciál a schopnosti ukázal v přípravných zápasech, kdy v 9 utkáních zapsal bilanci 8+2. Myslím, že cca 38 bodů v letošní sezóně by pro něj neměl být problém. Zároveň by se měl prát o pozici nejlepšího střelce svého týmu. Troufnu si tvrdit, že alespoň 12 branek vstřelí.

Dalším klíčovým hráčem bude určitě Tomáš Havránek. Ten má ve „druhé“ lize odehráno podstatně více zápasů než Kulda, jeho průměrný bodový zisk je ale velmi podobný, činí 0,64 b/zápas. Téměř 70 % bodů bylo za asistence. Jeho schopnost najít ve správný čas své spoluhráče se postupně zlepšuje, a protože se dostal do ideálního hokejového věku, není vyloučeno, že se dostane do první desítky kanadského bodování celé soutěže. V přípravě zaznamenal v 8 utkáních bilanci 1+8. Můj tip je, podobně jako u Kuldy, cca 38 bodů. Ale pokud by mu ročník sednul, mohl by atakovat i hranici 45 bodů.

Důležitým hráčem by se měl stát i Stanislav Vrhel. Teprve 21-letý útočník má ještě vše před sebou. Jeho progres i hra samotná naznačují, že má na to táhnout tým a svou produktivitou pomoci k úspěchům. Předpokládám jeho nejlepší sezónu a zápis cca 32 bodů. Ledasco naznačil v 9 přípravných duelech, kdy zapsal bilanci 4+2. Přes 63 % nasbíraných bodů ve druhé nejvyšší soutěži zaznamenal díky přesným trefám do sítí. Kolikrát rozvlní síť v letošním ročníku, na to si musíme pár měsíců počkat. Každopádně potenciál na 15 branek má.

Posledním klíčovým hráčem je brankář Maksim Zhukov. Za 167 utkání v nynější Maxa lize má průměrnou úspěšnost 91,78 %. Jedná se jednoho z nejlepších brankářů ligy a pokud vyladí formu na povánoční část sezóny, bude jedním ze strůjců jihlavských vítězství.

Sám jsem zvědav, jak se Jihlavě bude dařit, a to i proto, že stále budou domácí zápasy hrát v azylu v Pelhřimově, což do jisté míry může mít vliv. Ale určitě nižší než loni. Pokud bych si měl tipnout umístění, pak napíšu 5. místo po ZČ. Ovšem nebudu vůbec překvapen, pokud bude v TOP 3. Naopak nemyslím si, že nepostoupí přímo do ČF. Jaký jsou vaše tipy na černého koně Maxa ligy?