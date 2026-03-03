Má úspěšnost bodové predikce v Maxa lize
Abych se mohl „chlubit“ úspěšnou prognózou, musel jsem si stanovit nějakou toleranční hranici, protože přesně tipnout počet bodů je spíše loterie. Toleranční hranici jsem si nastavil na 15 %, což bych řekl, že je tak akorát. Trefit z více jak 90 % je spíše pro opravdové skauty, trefit méně jak 80 % by už začalo zavánět alibismem. Jestliže konečný zisk je výrazně vyšší než má predikce, považuji ta za trefu, protože pro manažera, který by dal na můj úsudek, by to nakonec bylo terno. Pokud je bodový zisk nižší maximálně o oněch 15 %, také to považuji za správný odhad. Nižší hodnoty už jsou mimo, tady můj úsudek neuspěl. Zároveň do toho vstupuje faktor počtu odehraných utkání, takže jsem se ve výsledku zaměřil na to, kolik bodů za zápas (b/z) v průměru daný hráč získal a kolik jsem mu predikoval já.
Patryk Krezolek – polského forwarda jsem si vybral jako prvního. V Sokolově prožil velice úspěšnou sezónu. Očekával jsem cca 27 bodů s tím, že může převažovat počet gólů a že jich Patryk dokáže nasázet cca 15. Nakonec se skutečně 15x trefil. K tomu ale přidal výrazně více asistencí (26), takže celkem zapsal 41 bodů. Predikci jsem měl 0,52 b/z, skutečnost byla 0,82 b/z. Skončil druhý v týmovém bodování za jedničkou celé ligy Radkem Čípem. Ani to nakonec ale Sokolovu nestačilo na proniknutí do bojů play-off v letošní neskutečně vyrovnané tabulce. Za mě tedy úspěšný tip a platná posila.
Jan Zdráhal – jediný obránce, kterého jsem si vybral, protože má slušné ofenzivní choutky. To nakonec potvrdil. Predikoval jsem mu cca 18 bodů. Skutečnost byla lepší a nakonec se zastavil na 23 bodech. Očekával jsem tedy v průměru 0,35 b/z, ale Jan zvýšil průměr na 0,44 b/z. Tato čísla mu stačila na 3. místo v týmové produktivitě, mezi obránci byl v týmu jasně první s náskokem 11 bodů a celkově mezi obránci v lize skončil na krásné 5. pozici. Přesto, že Přerov nezvládl především konec základní části a hrál v určité nejistotě, to jsou na obránce parádní čísla. Opět úspěšná predikce
Josef Mikyska – předsezónní posila Poruby v podstatě zapadla a svezla se s týmem v mizerných výkonech. Zázračnou bodovou explozi jsem nečekal, ale že se dostane alespoň přes 30 bodů jsem, upřímně řečeno, považoval za takřka jistou věc. Odhadoval jsem, že nasbírá cca 34 bodů. Netušil jsem, jak moc se budu mýlit. Ve výsledku Josef nasbíral pouze 20 bodů. Zatímco jsem čekal průměr 0,65 b/z, výsledek byl 0,38 b/z. Byl až 7. nejproduktivnějším hráčem Poruby. Tady jsem se prostě a jednoduše netrefil.
Pavel Kordule – podle mě stále jeden z nejlepších útočníků v první lize se letos lehce zadrhnul. Přišel do Chomutova jako velká posila, ale plně vedení nepřesvědčil, když v 18 utkáních nasbíral 10 bodů a s průměrem 0,56 b/z odešel do Zlína, kde se od něj čekala lepší čísla. Opak byl pravdou (0,41 b/z) a letošní průměr se zastavil na hodnotě 0,47 b/z, což je od mého předpokladu cca 0,73 b/z skutečně daleko. Ani zde jsem neměl správný odhad.
Vojtěch Střondala – pro Frýdek-Místek to měla být důležitá posila, Vojtěch tento předpoklad z větší části splnil. Čekalo se od něj dost bodů, já se držel lehce při zemi a tipoval jsem cca 36 bodů, tedy průměr 0,69 b/z. Skutečnost byla jen trochu odlišná. Celkových 31 bodů ovšem za 50 utkání, takže průměr 0,62 b/z je v toleranci a predikci mohu považovat za úspěšnou. Vojtěch byl druhým nejproduktivnějším hráčem Frýdku a nejlepším nahrávačem. Určitě nezklamal.
Karri Forsblom – u tohoto Fina jsem byl trochu optimistický, věřil jsem, že bude nejlepším nahrávačem Chomutova a celkem nastřádá cca 39 bodů. Průměr jsem tedy čekal cca 0,75 b/z. Skutečnost byla malinko odlišná a čísla nižší. Nutno podotknout, že odehrál „jen“ 47 utkání, takže konečných 31 bodů dává průměr 0,66 b/z a to se ještě vleze do mé tolerance. Čili i zde si mohu udělat „fajku“. Nakonec se Karri nejlepším nahrávačem nestal, protože Coskey měl famózní ročník a nasbíral o jednu asistenci více. Přesto se s výsledkem 21 asistencí bezpečně dostal do nejlepší dvacítky v lize (dělená 16. pozice). Za mě určitě nezklamal.
Damian Tyczynski – u tohoto hráče jsem „prožil“ největší zklamání. Čekal jsem, že bude klíčovým hráčem Vsetína a snad i jednou z hvězd ligy. Ovšem celé si to nějak nesedlo. Má predikce byla cca 43 bodů (takže průměr cca 0,83 b/z), ale za Vsetín v 10 utkáních posbíral pouze 3 body (průměr tedy 0,30 b/z) a po přesunu do Frýdku-Místku ve 30 utkáních jen 12 bodů (průměr tedy 0,40 b/z). To jsou hodnoty útočníků 3. až 4. formace. Celkový průměr se zastavil na hodnotě 0,38 b/z. Ne, tohle se, bohužel pro všechny zúčastněné, nepovedlo.
Samuel Salonen – poslední z osmi hráčů, které jsem si vybral. A také poslední předsezónní posila Zlína před touto sezónou. Za sebou má Samuel skvělé produktivní roky ve druhé finské i nejvyšší francouzské lize, ale ve Zlíně to úplně nebylo ono. Čekal jsem jasné TOP 10 v bodování celé ligy, celkem cca 48 b (průměr tedy 0,92 b/z), ale realita byla odlišná. Výsledek 10 bodů v 16 utkáních, tedy průměr 0,63 b/z není špatný, ale vedení očekávalo více. Je otázkou, do jaké míry na těchto výsledcích nese odpovědnost právě management Beranů vč. tehdejších trenérů. Nechci a nemůžu nikomu sahat do svědomí, ale ve třetí švédské soutěži, kam později zamířil, má průměr přesně bod na zápas. A ta liga o parník před Maxa ligou skutečně není. Navíc oněch 16 odehraných utkání stačilo na to, aby pouhých 9 asistencí z něj dělalo 9. nejlepšího nahrávače týmu po základní části.
Celkem jsem se s predikcí trefil 4x a 4x ne, mám to tedy 50/50. Myslím, že bych se měl zlepšit :-)
Petr Těthal
- Počet článků 91
- Celková karma 7,07
- Průměrná čtenost 175x