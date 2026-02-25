Loňské volby v číslech (2/2)
Takový přepočet se může jevit jako zbytečnost, ovšem není tomu tak. Že vám úspěch nezaručí ani nižší desítky milionů, už ví i hnutí Stačilo!, ale lze dosáhnout relativního úspěchu s pár desítkami tisíc nebo dokonce bez volební kampaně? Do vykázaných nákladů se nepočítají povinné poplatky za účast ve volbách. Opět pro ty, co s tím nejsou obeznámeni, za každý kraj, kde podáte kandidátní listinu (je jedno, jestli bude plná nebo na ni bude jedna osoba) se platí 19 tis. Kč. Jestliže tedy kandidujete ve všech krajích, stojí samotné podání kandidátních listin celkem 266 tis. Kč. Nepřijde vám tohle trochu diskriminační? Pořadí vezmeme od těch, které stál jeden hlas nejvíce peněz.
Nejdražší hlas měla Výzva 2025. Jak bylo v první části psáno, za kampaň dle oficiálních čísel utratila 2,4 milionů Kč. Získala ve volbách 6338 hlasů, jeden hlas tak vyšel na cca 379,- Kč. Což je suverénně nejvíce.
Na druhém místě se umístil Volt Česko. Jeden hlas tuto stranu vyšel na cca 218,- Kč.
Třetí pak skončilo hnutí Stačilo!. Jeden hlas vyšlo hnutí na cca 167,- Kč.
Čtvrtá skončila Česká pirátská strana, kterou jeden hlas stál cca 165,- Kč.
Páté místo obsadilo hnutí Jasný Signál Nezávislých. To zaplatilo za hlas v průměru cca 145,- Kč.
Další pořadí je následující: Motoristé sobě 141,- Kč, Levice 139,- Kč, Hnutí Kruh 136,- Kč, Přísaha 132,- Kč, SPD 127,- Kč, Starostové a Nezávislí 117,- Kč, Voluntia 117,- Kč, Hnutí občanů a podnikatelů 110,- Kč, Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 71,- Kč, SPOLU 69,- Kč, Česká republika na 1. místě! 64,- Kč, ANO 2011 46,- Kč, Koruna Česká 37,- Kč, „Rebelové web: re3elove.cz“ 24,- Kč a Česká suverenita sociální demokracie 12,- Kč.
Jak jsem napsal v první části, dvě hnutí do volební kampaně neinvestovali ani korunu. Prvním je Volte Pr. Blok www.cibulka.net. Toto hnutí skončilo hluboko v poli poražených s pouhými 429 hlasy a podílem 0,01 %. Druhým je pak hnutí Švýcarská demokracie. To dokázalo získat slušných 12097 hlasů a podíl 0,21 %. A proč mi tento zisk přijde jako slušný? Tak především s nulovými náklady nad rámec povinných výdajů skončilo hnutí těsně na 11. místě. Před sebou (kromě těch, co se dostali do PSP ČR) mělo pouze Stačilo!, které získalo 242031 hlasů a za kampaň utratilo přes 40 milionů Kč. Potom Přísahu, která získala 60503 hlasů a investovala 8 milionů Kč. Hnutí Generace se ziskem 25176 hlasů zprávu o nákladech neodevzdalo a Česká republika na 1. místě! získala 12455 hlasů s náklady 800 tisíc Kč.
Hnutí Švýcarská demokracie tak můžeme považovat za pomyslného vítěze v poměru investovaných peněz a počtem získaných hlasů ve volbách. V tomto směru mi přichází na mysl otázky: Jak by to dopadlo, kdyby hnutí mělo k dispozici např. 1 milion Kč nebo dokonce 10 milionů Kč? Byl by výsledek výrazně vyšší nebo ne? A kolik čtenářů o tomto hnutí vlastně kdy četlo nebo slyšelo? Jak zajímavý či kvalitní program mají, když s nulovými náklady dokáží oslovit přes 12 tis. občanů po celé ČR?
Opět spousta otázek, na které se těžce odpovídá…
*zdroj: Odkaz
Petr Těthal
