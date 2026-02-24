Loňské volby v číslech (1/2)
V TV se při volbách řeší především to, kolik procent která strana/hnutí získá, jestli se dostane do parlamentu a zda-li dostane alespoň proplacené hlasy a nebude tak úplně mimo dění. Ano, proplacené hlasy jsou od zisku 1,5 % a částky jdou ze státních (rozuměj z našich) peněz. Taky se čas od času novináři zeptají, kolik peněz kandidující uskupení na volební kampaň poskytnou. Bude-li se jednat o již parlamentní stranu/hnutí, počítejte s odpovědí v řádu desítek milionů korun. A jak to tedy loni bylo ve skutečnosti?
Pro ty, kteří se o politiku zajímají sotva okrajově, doplním, že zákonem stanovená maximální částka na volební kampaň u voleb do PSP ČR je 90 milionů Kč. Třeba u voleb do Evropského parlamentu je to 50 milionů Kč. Teď už tedy k těm číslům…
Nejvíce na svou kampaň vynaložila koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), rovných a maximálních 90 milionů Kč. Bohužel pro ně to nestačilo na obhajobu vládnoucích pozic.
Na druhém místě těsně skončilo hnutí ANO 2011 s částkou 88,5 milionů Kč. Když jste miliardář, cca 90 milionů Kč je spíše jen „plivnutí“ a do jisté míry větší kapka v moři.
Pomyslný bronz si v tomto žebříčku uzmula Česká pirátská strana s částkou 83 milionů Kč. Zajímavé, jakou částku je ochotna obětovat strana s poměrně malou členskou základnou.
Na tyto 3 „topíky“ opravdu nikdo jiný loni v našem rybníčku nestačil. Čtvrtí Starostové a Nezávislí se ale do první trojky třeba dostanou příště. S částkou 74 milionů Kč k bronzu nemají až tak daleko.
Páté místo náleží hnutí SPD s částkou 55,7 milionů Kč. Odstup je poměrně značný, ale i tak je vidět, že „jarmarky“ něco stojí a k této částce jistě také přispěly.
Šestí jsou Motoristé sobě s částkou 53,6 milionů Kč. TOP 5 jim tak utekla o kousíček.
Sedmá pozice patří asi největšímu poraženému, hnutí Stačilo!. Celková vykázaná částka na volební kampaň je 40,3 milionů Kč.
Osmé místo zaujala s obrovským odstupem Přísaha s 8 miliony Kč.
Na deváté pozici najdeme první uskupení, které není příliš známé. VÝZVA 2025 dala do své kampaně 2,4 miliony Kč. Vynaložené peníze jí úspěch nepřinesly, ale první místo v jiném statistickém údaji ano (k tomu v druhé části).
První desítku uzavírá Voluntia s částkou 860 tisíc Kč.
Od 11. místa to vezmu stručně – Česká republika na 1. místě! Vynaložila na kampaň 800 tisíc Kč, 12. Volt Česko 791 tisíc Kč, 13. Jasný Signál Nezávislých 715 tisíc Kč, 14. Levice 460 tisíc Kč, 15. Hnutí občanů a podnikatelů 410 tisíc Kč, 16. Hnutí Kruh 300 tisíc Kč, 17. Koruna Česká 270 tisíc Kč, 18. Česká suverenita sociální demokracie 120 tisíc Kč, 19. „Rebelové web: re3elove.cz“ 100 tisíc Kč a 20. Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 20 tisíc Kč.
Jsou zde i dvě uskupení, které do kampaně nedali ani Kč. Švýcarská demokracie je prvním z nich, druhé je pak Volte Pravý Blok www.cibulka.net.
Čtyři uskupení prozatím zprávu o financování neodevzdali. A to Hnutí Generace (zisk ve volbách 25176 hlasů), Moravské zemské hnutí (3842 hlasů), SMS – Stát Má Sloužit (2881 hlasů) a Balbínova poetická strana (612 hlasů).
Myslím si, že snad zajímavější bude to, kolik peněz dotyčné strany/hnutí stál zisk jednoho volebního hlasu. O tom v druhé části. Co lze podotknout k těmto údajům? Bez peněz do politiky nelez…?? A je to v pořádku? Je v pořádku, že o zemi rozhoduje ten, který má peníze a když jich nemá dost, tak pár dalších bohatých, kteří ho doplní? Stačí pár desítek milionů k dosažení „cíle“? A nejsme do jisté míry úplatní? Vždyť přeci podle Ústavy vládne lid. Nebo vládne jen pár bohatých lidí, kteří do volební kampaně nasypou penízky a pak se podle jejich přání a notiček musí tu více, tu méně postupovat?
Mnoho otázek, na které se hůře odpovídá, upřímně odpovídá. Nikoli odpověď typu: „Tak to prostě je.“
*zdroj: Odkaz
Petr Těthal
Další články autora
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
