Lídr Ligue Magnus

Momentálně nejproduktivnějším hráčem nejvyšší francouzské hokejové soutěže (Ligue Magnus) je Čech Jan Dufek!

Ligue Magnus za posledních 10 let udělala slušný progres. Stále sice nemůže konkurovat německé DEL nebo naší ELH, ale zdatně se přibližuje ICE HL či nejvyšší slovenské soutěži. Nelze tedy individuální statistiky přeceňovat. Přesto bych „Honzu“ Dufka ve stručnosti představil ve světle čísel, ze kterých, aspoň dle mého názoru, lze vyčíst, že se jedná o kvalitního hráče v ideálním hokejovém věku (27 let).

Brněnský rodák v mládeži nastupoval za HCM Warriors Brno. V kategorii U16 hrál již ve 14 letech, o rok později už větší část zápasů odehrál za U18 a to díky přestupu do Komety Brno. Nevedl si špatně, bodový průměr se zastavil na hodnotě 0,52 b/z. V polovině (tedy 14) zápasech nastoupil ještě za kategorii U16, kde si připisoval téměř 2 body na zápas (přesně 1,93 b/z). V 16 letech už sezónu později odehrál pouze za U18 Komety Brno, a to s průměrem 1,04 b/z. Když o rok později již v kategorii U20 zaznamenal ve 47 zápasech 34 bodů (= 0,72 b/z), neminula jej pozvánka na MS do 18 let. Po této sezóně zkusil štěstí za mořem. Působil jeden rok v juniorské QMJHL. Tam prošel dvěma kluby, celkem odehrál 68 utkání, ve kterých si připsal 31 bodů (= 0,46 b/z).

Po zámořské štaci se vrátil do ČR, nikoli ovšem do rodného Brna, nýbrž jej angažoval Litvínov. Za jeho juniorku odehrál 27 utkání a připsal si 38 bodů (= 1,41 b/z). Dostal šanci i za „A“ tým, v 8 zápasech ovšem nebodoval. K tomu ještě vypomáhal o ligu níže Mostu (0,40 b/z). V sezóně 2017/18 střídal Kadaň a Ústí nad Labem, kde měl domluveny střídavé starty z Litvínova, za který zapsal dalších 7 startů, ovšem stále bez bodu. Naopak v juniorce exceloval – 1,85 b/z. Tím se uzavřela jeho severočeská angažmá a přesunul se na sever Moravy, do Poruby.

V Porubě dostal důvěru, kterou podle mě splatil a splnil do něj vložená očekávání. Ve 35 utkáních zaznamenal 25 bodů (= 0,71 b/z) a zároveň si vysloužil střídavé starty do tehdy ještě extraligového Zlína. Odehrál za něj 6 utkání, ve kterých 3x asistoval. Svými výkony si řekl o smlouvu právě u Beranů. Od sezóny 2019/20 tak hrál naplno extraligu a jeho první sezóna byla spíše nad očekávání. Ve 46 utkáních nastřílel 15 gólů, přidal 14 asistencí a jeho průměr se tak zastavil na hodnotě 0,63 b/z. Svými výkony si dokonce vysloužil pozvánku do reprezentačního výběru. Ale právě tato sezóna zapříčinila, že na něj byly kladena vysoká očekávání. Jan se s nimi nedokázal úplně dobře popasovat, posuďte sami. Ročník 2020/21 za Zlín průměr 0,27 b/z, ročník 2021/22 za Mladou Boleslav 0,32 b/z a po přesunu do Plzně 0,17 b/z a v další sezóně v Brně v 31 zapsal jediný bod za vstřelenou branku. Tam už měl opět střídavé starty a opět do Poruby, kde měl průměr za 10 utkání 0,80 b/z. Změna prostředí se tak vyloženě nabízela.

Loňskou premiérovou sezónu v nejvyšší francouzské soutěži za Marseille odehrál lehce za očekáváním (0,64 b/z), aby letos prodal to, co v něm je. V prozatímních 32 utkání nasbíral 41 bodů (= 1,28 b/z). Mezi střelci je „až“ 5. s 16 góly a ztrátou 3 branek na prvního. Mezi nahrávači je na děleném druhém místě s 25 asistencemi a ztrátou 4 přihrávek na kanadského obránce Hardyho, jenž poslední sezóny pravidelně sbírá v průměru více jak 30 asistencí na sezónu. V hodnocení +/- na tom v rámci ligy není kdovíjak, v rámci svého týmu je pak na 4. pozici s hodnotou +9. A úspěšnost střelby má 14,68 %.

Marseille se po návratu do nejvyšší soutěže řadí mezi průměrné celky. Loni ve dvanáctičlenném poli skončila na krásné páté příčce s 66 body (průměrem tedy 1,5 získaného bodu za zápas). 12 zápasů před koncem základní části má letos zatím 49 bodů (tedy 1,53 b/z), takže zatím to má rozjeté prakticky stejně jako loni. A Jan Dufek je důležitou částí tohoto týmu. Za cca měsíc mu bude 28 let a bude zajímavé sledovat, jestli po letošní sezóně nezamíří do prestižnější ligy či alespoň na prestižnější adresu v Ligue Magnus, anebo jestli zůstane věrný Marseille, kde by téměř jistě dostal roli lídra.