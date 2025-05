La Liga 2 – překvapení sezóny

Druhá nejvyšší fotbalová soutěž ve Španělsku, která nese název La Liga 2, zažívá letos překvapivého aspiranta na postup do prestižní La Ligy.

Na postup či návrat do nejvyšší soutěže na začátku ročníku mohlo pomýšlet teoreticky 22 týmů, které v této lize nastoupily, reálně pak cca 10 týmů. Mezi nimi např. Levante, Almería, Granada či Cádiz. Ovšem před posledním hracím kolem najdeme na 4. pozici celek Mirandes, který doposud nasbíral 72 body a již nyní má jistotu postupového play-off. Navíc může ještě v koutku duše pomýšlet na přímý postup, protože na druhou příčku ztrácí 2 body. V případě výhry v posledním zápase na půdě jasně poslední Cartageny a k tomu prohry aktuálně druhého týmu Elche na půdě La Coruni, může přímo postoupit do jedné z nejprestižnějších fotbalových soutěží na planetě a zapsat se do klubové historie, protože nejvyšší soutěž se v tomto městě s „pouhými“ 36 tisíci obyvatel ještě nikdy nehrála.

Klub založený v roce 1927 byl zpočátku členem třetí ligy, ve které byl několikrát v 50. letech na předních příčkách, ale nikdy se mu nepodařilo postoupit do druhé ligy. V polovině 60. let na několik roků spadl do nižších amatérských soutěží, aby se v roce 1970 vrátil v plné síly. V sezóně 1977/78 byly soutěže rozšířeny a celek Mirandes zůstal ve třetí lize pod novým názvem Segunda División B. Zde působil pět sezón, pak klesl do Tercera División, tedy čtvrté ligy. V sezóně 1986/87 se na rok Mirandes vrátil do třetí ligy. Po sestupu se tým dokázal hned vrátit zpět do třetí ligy a věřil, že se v ní natrvalo usadí. Opak byl pravdou a tým opět po sezóně 1994/95 na pár let skončil v amatérských soutěžích. Vrátil se o 3 roky později, aby nabral směr vzhůru. Sezóna 2002/03 byla postupová a Mirandes se znovu objevil ve třetí nejvyšší soutěži. Zpět o soutěž níže se ještě podíval, ale ne na dlouho a zlom nastal v sezóně 2008/09, kdy natrvalo postoupil opět do třetí ligy. O 3 roky později pak dokázal poprvé v klubové historii postoupit do druhé nejvyšší soutěže, kde se udržel až do sezóny 2016/17, kdy se na chvíli ocitl zpět ve třetí lize. Od sezóny 2018/2019 pak nastupuje pravidelně ve druhé lize (Segunda División, nebo-li La Liga 2).

Letošní sezónu začal tým Mirandes podobně skvěle, jak ji končí. První prohru zaznamenal až v 6. kole. Jedinou „krizi“ zažil celek mezi 33. a 36. kolem, když ve 4 zápasech 3x prohrál a připsal si jen bod za remízu. Poté však zabral a v posledních 5 zápasech 4x vyhrál a 1x remizoval, dostal se tím pádem zpět do bojů o přímý postup. Lví zásluhu na tom má z Alavésu zapůjčený mladý 22-letý útočník Joaquín Panichelli. Tento Argentinec letos nastoupil do 39 utkání a nastřílel v nich rovných 20 branek, což jej řadí na druhou příčku střelecké tabulky celé soutěže za Luise Suareze, který za Almeríi nastřílel již 27 branek! Pevné místo v základní sestavě a nemalou zásluhu na současném postavení týmu má i Jon Gorrotxategi. 23-letý defenzivní záložník, který je v Mirandes na hostování z Realu Sociedad, podává nadprůměrné výkony. Za odehraných 41 utkání (nevynechal tedy jediný duel) obdržel pouze 2 žluté karty, navíc k produktivitě přispěl čtyřmi vstřelenými brankami a dvěma asistencemi. Na trávníku stráví průměrně bezmála 89 min.

Ať už klub Mirandes skončí v play-off nebo na druhé příčce a s přímým postupem v kapse, bude se jednat o naprosto nečekaný výsledek a zároveň o nejlepší výsledek klubu v jeho bezmála stoleté historii.