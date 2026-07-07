Konec série
Bohužel, začal jsem později, protože mi to jiné aktivity nedovolily. A vzhledem k tomu, že za pár týdnů začnou nabíhat nové sezóny, nejsem schopen tuto sérii stihnout. Aspoň ne tak, jak bych si to osobně představoval. To je možná můj občasný problém – nedokážu věci odfláknout jen proto, aby něco vzniklo a nemělo to hlavu a patu.
Tímto se veřejně omlouvám těm pár desítkám čtenářům, kteří sérii četli. Během sezóny nemá smysl něco takového dělat, takže pokud mi to čas dovolí a začnu hned v květnu, tato série (již bez prvních 10 lig, které jsem prošel) bude mít pokračování příští jaro. Slíbit ovšem mohu jen to, že se na to pokusím najít volný čas.
Děkuji za pochopení
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (X.) - Švýcarsko
Jubilejní desátá část série nám ukáže návštěvnost ve švýcarské nejvyšší soutěži. Na závěr se dozvíte, jaká utkání byla vyprodána.
Petr Těthal
Návštěvnost hokejových soutěží 2025/2026
Po roce znovu vyšly údaje o průměrných návštěvách jednotlivých hokejových lig na světě. Nabízím vám tedy stručný přehled a srovnání se sezónou 2024/2025.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (IX.) - Belgie
Devátý díl série nás vrací na starý kontinent a ukáže poměrně zajímavá čísla v nejvyšší belgické soutěži.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VIII.) - Thajsko
Osmá část této série nám ukáže a napoví, jak dobře v porovnání s dalšími ligovými soutěžemi si stojí spíše rekreační destinace Thajsko.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VII.) - Ázerbájdžán
Sedmý díl série nabízí poměrně omezený pohled na pro nás spíše neznámou nejvyšší soutěž v Ázerbájdžánu.
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