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Konec série

Měl jsem v plánu projít několik desítek fotbalových lig a u všech vám pro zajímavost ukázat a srovnat % obsazenost stadionů.

Bohužel, začal jsem později, protože mi to jiné aktivity nedovolily. A vzhledem k tomu, že za pár týdnů začnou nabíhat nové sezóny, nejsem schopen tuto sérii stihnout. Aspoň ne tak, jak bych si to osobně představoval. To je možná můj občasný problém – nedokážu věci odfláknout jen proto, aby něco vzniklo a nemělo to hlavu a patu.

Tímto se veřejně omlouvám těm pár desítkám čtenářům, kteří sérii četli. Během sezóny nemá smysl něco takového dělat, takže pokud mi to čas dovolí a začnu hned v květnu, tato série (již bez prvních 10 lig, které jsem prošel) bude mít pokračování příští jaro. Slíbit ovšem mohu jen to, že se na to pokusím najít volný čas.

Děkuji za pochopení

Autor: Petr Těthal | úterý 7.7.2026 20:52 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

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Petr Těthal

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Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

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