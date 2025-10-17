Klíčový útočník Vítkovic v extralize??

Vítkovice pod trenérem Varaďou hrají velmi solidně. Momentálně jim patří 4. pozice v tabulce a s formou čtyř vyhraných zápasů v řadě, přičemž v posledních třech mají parádní skóre 15:5.

Naposledy jsem zde představil Stanislava Sadovikova hrajícího v Maxa lize za Zlín. Zřejmě jsem nedostatečně vysvětlil, že prezentuje hráče, který je v popředí ve většině statistických údajů, co se týká týmového srovnání. Nemusí být nejlepší střelec, nejlépe „hitující“ útočník či na prvním místě v hodnocení +/-, ale měl by být v popředí všech kladných statistických údajů a vykázat tak komplexní prvenství. Samozřejmě se to vztahuje k datu vydání příspěvku.

Tentokrát jsem se v tomto ohledu zaměřil na vítkovické útočníky. Zde si zatím celkově nejlépe vede Anthony Nellis. Kanadský útočník v ostravském týmu kroutí druhou sezónu a je velmi příjemným překvapením. Po svém příchodu ze slovenské extraligy, kde odehrál dvě sezóny za Spišskou Novou Ves. V prvním roce v základní části odehrál 50 utkání ve kterých si připsal 25 bodů (0,50 b/z). O rok později ve stejném množství utkání posbíral již 42 bodů (0,84 b/z). Dalo se tedy očekávat, že se ve Vítkovicích zařadí do druhé lajny a měl by posbírat cca 30 bodů. Nellis ovšem ukázal, že zraje jako víno, i to, že mu česká nejvyšší soutěž bude vyhovovat. Loni totiž odkroutil 51 zápasů a připsal si v nich krásných 43 bodů (0,84 b/z). Letos pak má zatím průměr 1,07 b/z. Pokud tedy zůstane zdravý, mohl by atakovat minimálně 50 bodů. Jak jsem ale zmínil, nejen o kanadských bodech to v hokeji je. Teď trochu čísel.

Vstřelil již 7 branek, je tedy nejlepším střelcem Vítkovic. V celé extralize se pak dělí o 3. místo. Trošku překvapivě (proto, že je spíše střelcem) je i nejlepším týmovým nahrávačem, a to s 8 asistencemi. Ani zde se neztratí v rámci cele soutěže, když se dělí o 6. pozici. Vede tak i kanadské bodování s luxusním náskokem 6 bodů, když jich nasbíral již 15. V rámci extraligy mu tedy s 15 body patří parádní 4. příčka. V úspěšnosti střelby je s úspěšností 21,88 % na 3. pozici v týmu. V hodnocení +/- je s hodnotou +6 na děleném 1. místě v rámci Vítkovic a na děleném 8. místě v celé extralize. Jako správný Kanaďan se nebojí hru občas přitvrdit, o čemž mimo jiné svědčí i 6 úspěšných hitů, s čímž se dělí o 2. příčkou v týmu Vítkovic. Na totéž umístění jej pak řadí i hodnota Radegast Indexu, která činí 18.

Co se týká podrobnějších analytických dat, zmíním jen např. první asistence za 60 min hry. S číslem 1,62 je v týmu jasně 1. V rámci extraligy pak s touto hodnotou uzavírá první desítku. 1. v ostravském týmu je s hodnotou 3,23 i co se týká primárních bodů za 60 min hry a celkově v lize pak drží 6. pozici.

Když Nellis loni přišel do Vítkovic, říkal jsem si, že v týmu by měl plnit roli důležitého a časem možná i klíčového hráče. To se nyní začíná potvrzovat. Co mě ale trochu překvapuje, je, že se z něj stává hvězda extraligy. Pro Vítkovice se tak jeví jako nepostradatelný. Na stole tedy bude rozhodnutí pro management, zda po Vánocích pro něj připravit novou smlouvu.

Autor: Petr Těthal | pátek 17.10.2025 11:07

Petr Těthal

  • Počet článků 77
  • Celková karma 7,78
  • Průměrná čtenost 186x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

