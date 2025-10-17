Klíčový útočník Vítkovic v extralize??
Naposledy jsem zde představil Stanislava Sadovikova hrajícího v Maxa lize za Zlín. Zřejmě jsem nedostatečně vysvětlil, že prezentuje hráče, který je v popředí ve většině statistických údajů, co se týká týmového srovnání. Nemusí být nejlepší střelec, nejlépe „hitující“ útočník či na prvním místě v hodnocení +/-, ale měl by být v popředí všech kladných statistických údajů a vykázat tak komplexní prvenství. Samozřejmě se to vztahuje k datu vydání příspěvku.
Tentokrát jsem se v tomto ohledu zaměřil na vítkovické útočníky. Zde si zatím celkově nejlépe vede Anthony Nellis. Kanadský útočník v ostravském týmu kroutí druhou sezónu a je velmi příjemným překvapením. Po svém příchodu ze slovenské extraligy, kde odehrál dvě sezóny za Spišskou Novou Ves. V prvním roce v základní části odehrál 50 utkání ve kterých si připsal 25 bodů (0,50 b/z). O rok později ve stejném množství utkání posbíral již 42 bodů (0,84 b/z). Dalo se tedy očekávat, že se ve Vítkovicích zařadí do druhé lajny a měl by posbírat cca 30 bodů. Nellis ovšem ukázal, že zraje jako víno, i to, že mu česká nejvyšší soutěž bude vyhovovat. Loni totiž odkroutil 51 zápasů a připsal si v nich krásných 43 bodů (0,84 b/z). Letos pak má zatím průměr 1,07 b/z. Pokud tedy zůstane zdravý, mohl by atakovat minimálně 50 bodů. Jak jsem ale zmínil, nejen o kanadských bodech to v hokeji je. Teď trochu čísel.
Vstřelil již 7 branek, je tedy nejlepším střelcem Vítkovic. V celé extralize se pak dělí o 3. místo. Trošku překvapivě (proto, že je spíše střelcem) je i nejlepším týmovým nahrávačem, a to s 8 asistencemi. Ani zde se neztratí v rámci cele soutěže, když se dělí o 6. pozici. Vede tak i kanadské bodování s luxusním náskokem 6 bodů, když jich nasbíral již 15. V rámci extraligy mu tedy s 15 body patří parádní 4. příčka. V úspěšnosti střelby je s úspěšností 21,88 % na 3. pozici v týmu. V hodnocení +/- je s hodnotou +6 na děleném 1. místě v rámci Vítkovic a na děleném 8. místě v celé extralize. Jako správný Kanaďan se nebojí hru občas přitvrdit, o čemž mimo jiné svědčí i 6 úspěšných hitů, s čímž se dělí o 2. příčkou v týmu Vítkovic. Na totéž umístění jej pak řadí i hodnota Radegast Indexu, která činí 18.
Co se týká podrobnějších analytických dat, zmíním jen např. první asistence za 60 min hry. S číslem 1,62 je v týmu jasně 1. V rámci extraligy pak s touto hodnotou uzavírá první desítku. 1. v ostravském týmu je s hodnotou 3,23 i co se týká primárních bodů za 60 min hry a celkově v lize pak drží 6. pozici.
Když Nellis loni přišel do Vítkovic, říkal jsem si, že v týmu by měl plnit roli důležitého a časem možná i klíčového hráče. To se nyní začíná potvrzovat. Co mě ale trochu překvapuje, je, že se z něj stává hvězda extraligy. Pro Vítkovice se tak jeví jako nepostradatelný. Na stole tedy bude rozhodnutí pro management, zda po Vánocích pro něj připravit novou smlouvu.
Petr Těthal
Klíčový útočník „beranů“ v Maxa lize??
V kádru zlínských hokejistů najdeme několik zajímavých hráčů, kteří mají předpoklad stát se hráči klíčovými. Momentálně mezi ně patří ale i hráč, od nějž se to nečekalo.
Petr Těthal
Chudá, nebo bohatá nevěsta? Konečná se majetkem nechlubí, komunistům dala miliony
Takový nadpis stojí na konkurenčním zpravodajském webu. Titulek prodává, takže je třeba zaujmout. Co se v článku mimo jiné dozvíme o těch milionech?
Petr Těthal
Není koho volit…??
Volby do PSP ČR se kvapem blíží, předvolební kampaně jedou naplno a od úterý už politická uskupení znají i svá pořadová volební čísla.
Petr Těthal
Průměrná hodnota fotbalisty v českém prvoligovém týmu
Na přání pana Řeháčka přináším srovnání českých prvoligových fotbalových týmů v podání průměrné tržní hodnoty hráče v tom kterém týmu.
Petr Těthal
Průměrná hodnota fotbalového týmu v nejvyšší soutěži
Každý profesionální fotbalista má určitou tržní hodnotu. Dovolil jsem si zprůměrovat a udělat pořadí 108 nejvyšších fotbalových soutěží po celém světě (tedy těch, u nichž byla dostupná data).
|Další články autora
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Fenka, která paralyzovala metro, je notorická útěkářka. Chtějí ji desítky lidí
Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v...
Oldo, nehoň se tak! Zemřel nejstarší fotbalový sudí, pískal do 89 let. I díky sauně
Když před pěti roky pobíhal po pažitu s leckdy o šest desetiletí mladšími hochy a uděloval jim...
OBRAZEM: Začal výlov Rožmberka. Vydá 100 tun ryb, za podívanou míří davy lidí
Třeboňští rybáři začali v pátek ráno lovit Rožmberk, největší český rybník. Očekávají, že vydá...
V kamenolomu vybuchl střelný prach, vážně zraněný střelmistr byl pod vlivem drog
V kamenolomu v Nebílovském Borku na Plzeňsku se ve čtvrtek ozval výbuch, při němž se vážně zranil...
- Počet článků 77
- Celková karma 7,78
- Průměrná čtenost 186x