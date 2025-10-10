Klíčový útočník „beranů“ v Maxa lize??
Stanislav Sadovikov za zlínské „áčko“ nastupuje již čtvrtou sezónu. Většinou nastupoval ve čtvrté řadě, kde měl logicky jiné úkoly než střelbu branek či sbírání asistencí. Letos vstoupil do nové sezóny i v první formaci a je to znát. Nejen produktivitou, ale i zvýšeným sebevědomím. Loni ve žlutomodrém dresu odehrál 36 utkání a připsal si v nich pouhých 6 bodů (0,17 b/z). Letos má po 10 utkáních na kontě již 5 bodů (0,50) a pokud se vážně nezraní, je jisté, že si udělá nové bodové maximum.
Mnozí namítnou, že průměr 0,50 b/z není žádný klíčový faktor. To není, ale píši zde o klíčovém hráči v prvních deseti zápasech. Pojďme se ještě podívat na čísla v kontextu celého týmu.
Se 3 brankami je prozatím 3. nejlepším střelcem týmu, za Paukkem (6) a Válkem (4). Se 2 asistencemi se mezi útočníky dělí o 6. příčku s Vracovským a Sedlákem. S 5 kanadskými body je pak na 5. místě týmové produktivity. Rozhodně se nejedná o častého střelce, na branku vyslal pouze 8 pokusů, ovšem když už vystřelí, nebezpečí vstřelení branky je pro brankáře vysoké, protože se pyšní úspěšností střelby 37,50 %, což jej řadí do čela týmové statistiky a ve srovnání celé ligy se dělí o 6. příčku. V hodnocení +/- je s hodnotou +3 na děleném 1. místě mezi zlínskými útočníky, a to společně s Kratochvílem. Za zmíněných 10 odehraných utkáních obdržel pouze 2 trestné minuty. Na dělené první příčce je potom i v počtu zblokovaných střel, společně se Sedláčkem zastavil 7 střeleckých pokusů. Tím mimochodem oba patří na dělené 14. místo v celé lize. V individuální produktivitě je s výsledkem 23 % na 3. místě v týmu.
Přes všechno zmíněné platí, že ve zlínském týmu jsou aspiranty na post klíčových hráčů jiní – Holík, Válek nebo Čáp. Momentálně ovšem Sadovikov prokazuje, že se ve svých 22 letech stále posouvá kupředu a jeho nasbírané zkušenosti i z mezinárodní scény, kde na MS divize IB a IA nasbíral v 10 utkáních 6 bodů (4+2), se začínají promítat nejen do herního projevu, ale i do statistických a analytických dat. Stává se tak pevnou součástí týmu a v dosavadním průběhu ročníku i klíčovým útočníkem.
Petr Těthal
Chudá, nebo bohatá nevěsta? Konečná se majetkem nechlubí, komunistům dala miliony
Takový nadpis stojí na konkurenčním zpravodajském webu. Titulek prodává, takže je třeba zaujmout. Co se v článku mimo jiné dozvíme o těch milionech?
Petr Těthal
Není koho volit…??
Volby do PSP ČR se kvapem blíží, předvolební kampaně jedou naplno a od úterý už politická uskupení znají i svá pořadová volební čísla.
Petr Těthal
Průměrná hodnota fotbalisty v českém prvoligovém týmu
Na přání pana Řeháčka přináším srovnání českých prvoligových fotbalových týmů v podání průměrné tržní hodnoty hráče v tom kterém týmu.
Petr Těthal
Průměrná hodnota fotbalového týmu v nejvyšší soutěži
Každý profesionální fotbalista má určitou tržní hodnotu. Dovolil jsem si zprůměrovat a udělat pořadí 108 nejvyšších fotbalových soutěží po celém světě (tedy těch, u nichž byla dostupná data).
Petr Těthal
Malý šok
U nás se fotbal přetahuje o nejpopulárnější sport s hokejem. V Evropě samotné pak najdeme mnoho více fotbalových národů.
