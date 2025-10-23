Jak se mi daří bodová predikce v Maxa lize (I.)
Patryk Krezelok (Sokolov) – zatím trochu za očekáváním, protože za 13 utkání si připsal pouze 5 bodů (2+3). I těchto 5 kanadských bodů je ovšem lehce zavádějících, protože třemi body (2+1) dirigoval vítězství 4:3 pp doma proti Chomutovu. Ve zbývajících jedenácti utkáních pak tedy připsal pouze 2 asistence. A to vše přesto, že prvních 5 zápasů nastupoval v první řadě. Nyní hraje většinou ve třetí formaci. U něj jsem predikoval 27 bodů a útok na 15 gólů v sezóně. Zatím to má rozjeté na 20 bodů a 8 gólů. Nebyl by to špatný příspěvek, ale myslím, že vedení Sokolova si od něj slibuje více.
Jan Zdráhal (Přerov) – jak jsem na jaře psal, produktivita byla jedním z důvodů, proč Přerov tohoto zkušeného obránce angažoval. A vypadá to, že toto angažmá dopadne spokojeností obou stran. V Přerově je zatím nejproduktivnějším obráncem, když ve 14 utkáních nasbíral 8 bodů (3+5). Neztratí se i v produktivitě celého týmu, když zatím zakotvil na 4. pozici. A mezi všemi obránci v lize je pak také 4., a to jen díky bilanci 3+5, protože první tři obránci v lize mají bilanci 4+4. Čili celkem také 8 bodů. Má predikce byla 18 bodů, což vypadá jako lehké podcenění, protože aktuálně to má Zdráhal rozjeté na parádních 30 bodů! Jeho výkony mu mimochodem vynesly i 3 starty v nejvyšší soutěži za mistrovské Brno.
Josef Mikyska (Poruba) – Poruba má posledních pár let vždy zajímavý a silný kádr, takže prosadit se v těžké konkurenci třeba až na vrchol není nic snadného. Zatím ale tento tým nepředvádí to, na co skutečně má, když opanuje až 9. pozici v tabulce. S tím souvisí i prozatím nízká produktivita Mikysky. Ten za 14 zápasů posbíral pouhých 5 bodů (1+4) a ještě nezaznamenal žádný alespoň dvoubodový zápas. V týmové produktivitě je taktéž až na 9. místě, a to přesto, že jeho kolega z druhé formace, Švéd Lundgren, je v týmové produktivitě na 3. místě s 9 body. Jeho produktivitu jsem očekával okolo 34 bodů, což ses tak zatím nejeví, protože momentálně to má Mikyska rozjeté na 19 bodů.
Pavel Kordule (Chomutov) – i Chomutov hraje pod své možnosti. V 15 utkáních si připsal pouze 4 výhry a je až na 12. místě ligové tabulky. Hvězda týmu, Američan Coskey se 17 body vévodí týmové produktivitě, v lize je pak na parádním 3. místě, ale mezi klíčové hráče patří právě i Pavel Kordule a tomu se prozatím nedaří tak, jak by si nejen on představoval. S 9 body (2+7) je v týmové produktivitě na 4. místě, ale za odehraných 15 utkání to není nic extra. Zatím to má rozjeté na 31 bodů v základní části, přičemž já mu predikoval bodů 38., ale s důvěrou, že v případě dobré formy překročí 40 bodů. Momentálně je tedy jeho výkonnost někde na 80 %.
Vojtěch Střondala (Frýdek-Místek) – tento malý, ale šikovný útočník prozatím potvrzuje to, co se od něj čekalo. V rámci týmu je bezpečně na 3. místě produktivity, v lize se tak drží v první dvacítce bodování. Za 14 odehraných utkání posbíral pěkných 11 bodů (4+7) a má to tak rozjeté na 41 bodů v sezóně. Má predikce byla 36 bodů, takže zde to jde tedy „podle plánu“.
Karri Forsblom (Chomutov) – to, co se prozatím nedaří Kordulemu, alespoň částečně kompenzuje zatím vynikajícími výkony Švéd Forsblom. Nejen vedení v něm vidělo (a zdá se, že našlo) náhradu za Viktora Hübla. A Karri svěřenou úlohu plní svědomitě a zodpovědně. Za 15 odehraných utkání má na svém kontě 14 bodů (5+9), což jej řadí na druhé místo týmové produktivity a zároveň na celkově 4. místo celé ligy! Má tedy téměř bod na zápas a současně potvrzuje roli nahrávače. Jeho seniorský poměr přihrávek vůči kanadským bodům se blíží 2/3, v Chomutově je to prakticky shodné, když přihrávky tvoří cca 64 % kanadských bodů. Odhadoval jsem, že Forsblom nasbírá cca 39 bodů, aktuálně to má průměrem rozjeté na 48 bodů!
Damian Tyczynski (Vsetín) – zatímco doposud jsem se se svým odhadem u ostatních hráčů trochu zaostal (ačkoli do konce sezóny je ještě dost daleko) nebo naopak jsem je lehce podcenil, u Tyczynského jsem se (a asi nejen já) naprosto netrefil. Nemám nasledované zápasy Vsetína, k tomu nemohu nic poznamenat. Ale bodově je to tedy prozatím bída. V 10 utkáních nasbíral pouhé 3 body (1+2) a výsledný bodový zisk tak vypadá na hodně slabých 14 bodů. To si troufnu říct, že by nepotěšilo především vsetínský management. Nutno poznamenat, že Damian se může po rozkoukání se v novém působišti stále zlepšovat, takže výsledek může být o dost lepší. Má predikce ovšem byla 43 bodů, a to se obávám, že rozhodně nebude.
Samuel Salonen (Zlín) – poslední hráč, kterého jsem si pro predikci vybral a který mi přišel jako zajímavá posila, je tento finský útočník v nejlepších letech. Jeho celoživotní statistiky v ligách, kde hrál, jej předurčují i u nás k velmi vysoké produktivitě. Zatím ve Zlíně odehrál 12 utkání, ve kterých si připsal pěkných 9 bodů (1+8) a je tak na 3. místě v týmové produktivitě. Má predikce se zastavila na 48 bodech v sezóně při plném počtu zápasů. Vzhledem k tomu, že už teď je jasné, že plný počet utkání to nebude, těžko se Salonen na tuto hodnotu dostane. Každopádně to teď má rozjeté na velmi solidních 37 bodů.
Další souhrn bude cca v půlce soutěže.
Petr Těthal
Další články autora
