Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (XIV.)

Dnešní poslední díl seriálu je věnován nejproduktivnějšímu Švýcaru v základní části NHL. Stal se jím Nico Hischier.

Jeho talent byl patrný již od žáků. V 11 letech v jedné z nižších švýcarských lig kategorie U15 dokázal vyšponovat bodový průměr na číslo 2,89 b/z. V ten stejný rok pak nastoupil i do 11 zápasů elitní soutěže U15, ve kterých si připsal 2 branky. O rok později už svůj průměr dostal na číslo 1,07 b/z a ve 13 letech dominoval této kategorii s průměrem přesně 3,00 b/z! To už začal působit i v kategorii U17. Ve 14 letech v nejvyšší soutěži U17 zapsal průměr 1,00 b/z, o sezónu později pak dokonce 2,8 b/z! V 15 letech tak vyzkoušel i první zápasy juniorské elitní švýcarské soutěže. Průměrem 0,38 b/z naznačil, že dosavadní hodnoty nebyly náhodné. O sezónu později svůj průměr více jak ztrojnásobil na 1,37 b/z a v 16 letech si vyzkoušel i nejvyšší švýcarskou soutěž (NL). V 15 utkáních vstřelil svůj první gól mezi dospělými. Pak už jeho kroky mířily do zámořské juniorky (QMJHL).

Následoval draft NHL, kde se v roce 2017 stal jedničkou! Vybralo si jej New Jersey. V první sezóně NHL dostal prostoru měrou vrchovatou, odehrál všech 82 utkání v základní části a potenciál ukázal bodovým průměrem 0,61 b/z. O 2 roky později, v pouhých 20 letech dostal na dres „A“ a jen o rok později dokonce kapitánské „C“, které nepřetržitě nosí již 6 let! Jak jeho vzestup do 20 let byl strmý, potom jako by dosáhl svého maxima. Ani v jedné sezóně se nedostal přes průměr jednoho bodu na zápas. Celkem má v NHL odehráno 631 utkání s průměrem 0,79 b/z. Letos skončil v klubovém bodování na 3. místě, ovšem byl nejlepším střelcem „Ďáblů“ s 28 góly.

Nico Hischier by při plném počtu 52 zápasů v základní části mohl nasbírat ve švýcarské nejvyšší soutěži cca 42 bodů, tedy cca 0,81 b/z. To by mu letos stačilo na celkovou 10. pozici v lize a stal by se 3. nejproduktivnějším Švýcarem.

Tímto můj seriál končí. Děkuji všem, kteří si alespoň jednu část přečetli a brzy zase s jiným tématem...

Autor: Petr Těthal | pátek 15.5.2026 23:20 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

Petr Těthal

  • Počet článků 126
  • Celková karma 6,58
  • Průměrná čtenost 139x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

