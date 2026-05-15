Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (XIV.)
Jeho talent byl patrný již od žáků. V 11 letech v jedné z nižších švýcarských lig kategorie U15 dokázal vyšponovat bodový průměr na číslo 2,89 b/z. V ten stejný rok pak nastoupil i do 11 zápasů elitní soutěže U15, ve kterých si připsal 2 branky. O rok později už svůj průměr dostal na číslo 1,07 b/z a ve 13 letech dominoval této kategorii s průměrem přesně 3,00 b/z! To už začal působit i v kategorii U17. Ve 14 letech v nejvyšší soutěži U17 zapsal průměr 1,00 b/z, o sezónu později pak dokonce 2,8 b/z! V 15 letech tak vyzkoušel i první zápasy juniorské elitní švýcarské soutěže. Průměrem 0,38 b/z naznačil, že dosavadní hodnoty nebyly náhodné. O sezónu později svůj průměr více jak ztrojnásobil na 1,37 b/z a v 16 letech si vyzkoušel i nejvyšší švýcarskou soutěž (NL). V 15 utkáních vstřelil svůj první gól mezi dospělými. Pak už jeho kroky mířily do zámořské juniorky (QMJHL).
Následoval draft NHL, kde se v roce 2017 stal jedničkou! Vybralo si jej New Jersey. V první sezóně NHL dostal prostoru měrou vrchovatou, odehrál všech 82 utkání v základní části a potenciál ukázal bodovým průměrem 0,61 b/z. O 2 roky později, v pouhých 20 letech dostal na dres „A“ a jen o rok později dokonce kapitánské „C“, které nepřetržitě nosí již 6 let! Jak jeho vzestup do 20 let byl strmý, potom jako by dosáhl svého maxima. Ani v jedné sezóně se nedostal přes průměr jednoho bodu na zápas. Celkem má v NHL odehráno 631 utkání s průměrem 0,79 b/z. Letos skončil v klubovém bodování na 3. místě, ovšem byl nejlepším střelcem „Ďáblů“ s 28 góly.
Nico Hischier by při plném počtu 52 zápasů v základní části mohl nasbírat ve švýcarské nejvyšší soutěži cca 42 bodů, tedy cca 0,81 b/z. To by mu letos stačilo na celkovou 10. pozici v lize a stal by se 3. nejproduktivnějším Švýcarem.
Tímto můj seriál končí. Děkuji všem, kteří si alespoň jednu část přečetli a brzy zase s jiným tématem...
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (XIII.)
Ve třinácté části seriálu, která je předposlední, se podíváme na nejlepšího švédského hráče. Syna úspěšného otce, Williama Nylandera.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (XII.)
V dvanácté části seriálu je na řadě nejproduktivnější hráč ze Slovinska. Každý, kdo se o hokej alespoň trochu zajímá, ví, že tím hráčem je Anze Kopitar.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (XI.)
V jedenácté části seriálu je na řadě nejproduktivnější hráč ze Slovenska. Stal se jím talentovaný mladík, který už má ovšem „jméno ve světě“ - Juraj Slafkovský.
Petr Těthal
MS v hokeji divize IA
Dnes večer skončilo MS v ledním hokeji divize IA, které je druhé nejvyšší v hierarchii MS a z něhož rovnou dva nejlepší týmy postupují na elitní MS. Letos se odehrála divize IA v Polsku.
Petr Těthal
MS v hokeji divize IB
Před pár dny se odehrála divize IB MS v ledním hokeji, a to v Číně. Třetí nejvyšší MS už nabídlo takřka plně profesionální hokej.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Praha 1
Svatojánské slavnosti Navalis 2026
Praha 1
Svatojánské slavnosti Navalis 2026
Praha 1
Nejužší bezejmenná ulička v Praze spojuje ulici U Lužického semináře a dvůr restaurace Čertovka.
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?
Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 126
- Celková karma 6,58
- Průměrná čtenost 139x