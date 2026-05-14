Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (XIII.)

Ve třinácté části seriálu, která je předposlední, se podíváme na nejlepšího švédského hráče. Syna úspěšného otce, Williama Nylandera.

Narodil se v Chicagu, protože v tu dobu jeho otec, Marcus, válel za místní „Indiány“. Ještě teď mám v živé paměti kartičku, na které byl právě Marcus Nylander v dresu Chicaga. William tak své začátky uskutečnil v USA. Po svých 15. narozeninách a otcově konci kariéry v NHL se přesunul do své domoviny. A od nadcházející sezóny působil nejen v kategorii U16 a U18, ale také už v juniorské nejvyšší švédské lize (U20). Přesto, že mu bylo pouze 15 let, dokázal v U20 zaznamenat průměrně 0,75 b/z. O rok později svá čísla více jak zdvojnásobil na průměr 1,59 b/z. K tomu už v takto nízkém věku odehrál ve druhé švédské lize své první zápasy za muže. V 18 duelech zapsal průměrně 0,50 b/z! Sezónu na to pak bylo jasné, že juniory herně přerostl. Zapsal si ve druhé lize opět lepší průměr, tentokrát 0,77 b/z a v nejvyšší švédské soutěži (SHL) dostal šanci ve 24 duelech. I v nich pár bodů nasbíral, průměrně 0,29 b/z. Očekávání na draftu NHL tak byla poměrně vysoká. Toronto po něm sáhlo už v 1. kole na 8. pozici!

Nejdříve ho část sezóny Toronto nechalo ještě hrát doma, část pak na farmě. O sezónu později potom naskočil i do NHL. V 19 letech dokázal za 22 utkání nasbírat 13 bodů (6+7), svůj první sezónní průměr si tak stanovil na hodnotu 0,59 b/z. Rok od roku pak postupně svá čísla zlepšoval a vylepšoval. Poslední 4 sezóny měl vždy průměrně více jak bod na zápas. Nejinak tomu bylo i letos, kdy prvně s „A“ na hrudi dosáhl na 79 bodů. Ale pozor, pouze v 65 utkáních, takže průměr měl 1,22 b/z. Stal se tak nejproduktivnějším hráčem Toronta. Celkem má v NHL odehráno již 817 utkání s vyborným průměrem 0,92 b/z. V nejlepších letech nás, doufejme, bude bavit ještě pěkných pár let.

William Nylander by při plném počtu 52 zápasů v základní části mohl nasbírat ve švédské nejvyšší soutěži cca 48 bodů, tedy cca 0,92 b/z. To by mu letos stačilo na celkovou 6. pozici v lize. SHL je (nejen dle mého názoru) třetí nejkvalitnější ligou na světě, byť kolem tohoto místa je to velmi vyrovnané. A za NHL zase o tolik nezaostává, proto předpoklad, že by Nylander vyloženě dominoval a pohyboval se třeba na hranici 60 bodů, je s velkou mírou pravděpodobnosti mylný.

V posledním díle si přiblížíme nejlepšího Švýcara letošní sezóny NHL.

Autor: Petr Těthal | čtvrtek 14.5.2026 22:05 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

Petr Těthal

Petr Těthal

  • Počet článků 125
  • Celková karma 6,58
  • Průměrná čtenost 140x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

