Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (XIII.)
Narodil se v Chicagu, protože v tu dobu jeho otec, Marcus, válel za místní „Indiány“. Ještě teď mám v živé paměti kartičku, na které byl právě Marcus Nylander v dresu Chicaga. William tak své začátky uskutečnil v USA. Po svých 15. narozeninách a otcově konci kariéry v NHL se přesunul do své domoviny. A od nadcházející sezóny působil nejen v kategorii U16 a U18, ale také už v juniorské nejvyšší švédské lize (U20). Přesto, že mu bylo pouze 15 let, dokázal v U20 zaznamenat průměrně 0,75 b/z. O rok později svá čísla více jak zdvojnásobil na průměr 1,59 b/z. K tomu už v takto nízkém věku odehrál ve druhé švédské lize své první zápasy za muže. V 18 duelech zapsal průměrně 0,50 b/z! Sezónu na to pak bylo jasné, že juniory herně přerostl. Zapsal si ve druhé lize opět lepší průměr, tentokrát 0,77 b/z a v nejvyšší švédské soutěži (SHL) dostal šanci ve 24 duelech. I v nich pár bodů nasbíral, průměrně 0,29 b/z. Očekávání na draftu NHL tak byla poměrně vysoká. Toronto po něm sáhlo už v 1. kole na 8. pozici!
Nejdříve ho část sezóny Toronto nechalo ještě hrát doma, část pak na farmě. O sezónu později potom naskočil i do NHL. V 19 letech dokázal za 22 utkání nasbírat 13 bodů (6+7), svůj první sezónní průměr si tak stanovil na hodnotu 0,59 b/z. Rok od roku pak postupně svá čísla zlepšoval a vylepšoval. Poslední 4 sezóny měl vždy průměrně více jak bod na zápas. Nejinak tomu bylo i letos, kdy prvně s „A“ na hrudi dosáhl na 79 bodů. Ale pozor, pouze v 65 utkáních, takže průměr měl 1,22 b/z. Stal se tak nejproduktivnějším hráčem Toronta. Celkem má v NHL odehráno již 817 utkání s vyborným průměrem 0,92 b/z. V nejlepších letech nás, doufejme, bude bavit ještě pěkných pár let.
William Nylander by při plném počtu 52 zápasů v základní části mohl nasbírat ve švédské nejvyšší soutěži cca 48 bodů, tedy cca 0,92 b/z. To by mu letos stačilo na celkovou 6. pozici v lize. SHL je (nejen dle mého názoru) třetí nejkvalitnější ligou na světě, byť kolem tohoto místa je to velmi vyrovnané. A za NHL zase o tolik nezaostává, proto předpoklad, že by Nylander vyloženě dominoval a pohyboval se třeba na hranici 60 bodů, je s velkou mírou pravděpodobnosti mylný.
V posledním díle si přiblížíme nejlepšího Švýcara letošní sezóny NHL.
Petr Těthal
