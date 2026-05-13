Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (XII.)
Bohužel, je to jediný Slovinec, který se dokázal trvale prosadit v NHL. Co za tím stálo? Teď si trošku zahraji na „možná/asi“. V 15 letech už nastupoval v juniorské (U20) slovinské lize, kde zaznamenal výborný bodový průměr 1,35 b/z. Ve stejné sezóně dokonce nastoupil v nejvyšší slovinské soutěži k 11 utkáním, ve kterých zaznamenal parádních 8 bodů (4+4). O rok později si v juniorce Jesenice průměr téměř zdvojnásobil, na číslo 2,40 b/z a stejně tak učinil v Kranjske Goře v nejvyšší soutěži (1,08 b/z). Na další sezónu se přesunul k rozvoji do švédského Södertälje. Nebudeme si nic nalhávat, slovinská soutěž se výkonnostně může +/- rovnat naší 2. lize, takže posun výš byl třeba. Ale Kopitar i ve Švédsku dokázal, že na hráče z této země má nadprůměrné schopnosti. V 17 letech v nejvyšší juniorské soutěži zapsal průměr 1,59 b/z! Nastoupil i do 15 utkání v nejvyšší švédské soutěži, v nich ale (trochu překvapivě) nezapsal jediný bod. Nicméně o rok později a čerstvě po draftu, kde si jej už v 1. kole jako celkově 11. v pořadí vybralo Los Angeles, nastupoval v SHL pravidelně, zapsal (na sotva čerstvou plnoletost) parádní průměr 0,54 b/z. Švédskou anabázi považuji za tu nejdůležitější, že byl nejen draftován, ale že hned od první sezóny a v 19 letech dostal prostor v základní sestavě Kings. A jak si vedl? Za průměr 0,85 b/z by se nemusel stydět ani o 10 let starší a zavedený hráč z podstatně hokejovější země. Fantastický průměr. O 2 roky později, v 21 letech, mu „Králové“ přišili na dres „A“, se kterým odbruslil 8 sezón, aby v té deváté dostal na hruď „C“, které tam letos nosil podesáté za sebou. Ne, není to jen o bodech, je to o přístupu a charakteru, tvrdé práci, sebereflexi atd.
Za čtvrt roku mu bude 39 let a momentálně to vypadá, že další starty v NHL nepřidá. Ať tak či onak, zařadil se mezi klubové ikony Kings a to naprosto zaslouženě. Mě osobně nenapadá žádný hráč v posledních 30 letech, který by za tento tým odehrál přes 1600 utkání.
Anze Kopitar by při plném počtu 8 zápasů v základní části mohl nasbírat ve slovinské extralize cca 17 bodů, tedy cca 2,08 b/z. To by mu letos stačilo na boj o čelo kanadského bodování. Taky se divíte tak nízkému počtu utkání? Ano, letos se hrálo „dvoufázově“ po 4 utkáních a pak jen play-off. Podrobnější pravidla jsem nehledal, nepovažuji to za důležité.
Příště se podíváme na nejproduktivnějšího Švéda.
Petr Těthal
