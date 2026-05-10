Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (XI.)
Jestliže ve 13 letech nastoupíte v kategorii U16, není to žádný vzácný úkaz, ale když v této kategorii v lize nasbíráte za sezónu 54 bodů, uděláte bodový průměr 2,35 b/z a ve stejné sezóně v kategorii U18 přidáte průměr 0,70 b/z, bude Vám věnována zvýšená pozornost. Slafkovský toho dosáhl na Slovensku, o rok později v české lize a kategorii U16 svůj průměr dostal na hodnotu 1,93 b/z. Pak odešel na 3 roky do Finska, kde svůj talent rozvíjel a dále potvrzoval, že jeho čísla nejsou dílem náhody. V 17 letech odehrál v nejvyšší finské soutěži 49 utkání vč. play-off za TPS Turku. Průměrem 0,35 b/z byste ve Finsku úplnou díru do světa neudělali, ovšem mít tohle v 17-18 letech (narozen je na konci března, takže většina sezóny probíhá před narozeninami) je nadočekávání. I samotná porce odehraných utkání o něčem svědčí.
V draftu NHL na něj vsadil Montreal, a to „all-in“, když jej zvolil jedničkou draftu roku 2022. V následující sezóně (22/23) tak nastoupil do téměř poloviny utkání v NHL a nevedl si nejhůř, bodový průměr měl 0,26 b/z. O sezónu později již odehrál všech 82 zápasů a průměr si zvýšil na 0,61 b/z. Loni si svůj průměr zvýšil pouze minimálně, na 0,63 b/z a začínaly se ozývat hlasy, že Montreal netrefil jackpot. Letos se mu ovšem vedlo o dost lépe (0,85 b/z) a většinu kritiků (zatím) umlčel. Stal se 4. nejproduktivnějším hráčem svého týmu, 2. nejlepším střelcem s rovnými 30 zásahy a v celé ligové tabulce bodování se umístil na 44. místě. Kdo si tohle na začátku 22 let může říct? A kolik jeho krajanů to před ním dokázalo? Můžete mi dát vědět do komentářů, podle mě na to bude stačit jedna ruka. A predikce?
Juraj Slafkovský by při plném počtu 54 zápasů v základní části mohl nasbírat ve slovenské extralize cca 52 bodů, tedy cca 0,96 b/z. To by mu letos stačilo na 7. příčku v lize a na pozice č. 2 mezi Slováky.
Příště se podíváme na jediného dlouholetého zástupce Slovinska.
Petr Těthal
MS v hokeji divize IA
Dnes večer skončilo MS v ledním hokeji divize IA, které je druhé nejvyšší v hierarchii MS a z něhož rovnou dva nejlepší týmy postupují na elitní MS. Letos se odehrála divize IA v Polsku.
Petr Těthal
MS v hokeji divize IB
Před pár dny se odehrála divize IB MS v ledním hokeji, a to v Číně. Třetí nejvyšší MS už nabídlo takřka plně profesionální hokej.
Petr Těthal
