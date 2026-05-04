Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (X.)

V desáté části seriálu je na řadě nejproduktivnější hráč z Ruska. Není jím nikdo jiný než Nikita Kucherov.

Ve své první sezóně v juniorské MHL dokázal sbírat v pouhých 16 letech takřka bod na zápas, přesně 0,97 b/z. O rok později už nastoupil k 9 utkáním v KHL za CSKA Moskva, ve kterých si připsal 2 asistence. Nebyl sběrač bodů po hrstech, jako tomu bylo v některých předešlých případech, i proto prošel draftem až ve druhém kole na 58. pozici, kde si jej vybrala Tampa Bay. V MHL v 18 letech průměr 1,57 b/z, v 19 letech ve stále juniorské lize (už ale za Atlantikem, v QMJHL) průměr 1,88 b/z. Tohle byla ta sezóna, která utvrdila skauty Tampy, že udělali dobře. Ve 20 letech odehrál cca půlku sezóny v NHL, konkrétně vč. play-off 54 utkání. Průměr 0,35 b/z je v prvním roce poměrně běžným číslem i u budoucích hvězd soutěže. Od té doby šel více méně jeho bodový průměr nahoru. V sezóně 14/15 0,81 b/z, v sezóně 15/16 0,90 b/z, v sezóně 16/17 1,15 b/z a v sezóně 17/18 zaznamenal svůj první stobodový ročník, průměr pak 1,21 b/z. Tento skvělý útočník v nejlepších letech (32) jednoduše řečeno zraje jako víno. Poslední 4 roky za „Blesky“ hraje na svém dresu s vyšitým „A“ a v každé této sezóně jasně překročil stobodovou hranici. Různých medailí a ocenění prozatím nasbíral 26, takže vyjmenovávat je tu by bylo na samotný článek. Predikce?

Nikita Kucherov by při plném počtu 68 zápasů v základní části mohl nasbírat v KHL cca 85 bodů, tedy cca 1,26 b/z. To by mu letos stačilo na 2. místo v ligové tabulce, a to za letos nezadržitelným Samem Anasem z USA, který v KHL nastřádal v dresu D. Minsk 89 bodů.

Příště se podíváme na nejproduktivnějšího Slováka.

Autor: Petr Těthal | pondělí 4.5.2026 20:41 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Petr Těthal

Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (IX.)

V deváté části seriálu je na řadě nejproduktivnější hráč z Rakouska. Stala se jím stále ještě perspektivní naděje Marco Rossi.

3.5.2026 v 21:19 | Karma: 0 | Přečteno: 17x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VIII.)

V osmé části seriálu je na řadě nejproduktivnější hráč z Norska. Stal se jím „nestárnoucí legenda“ Mats Zuccarello.

1.5.2026 v 22:36 | Karma: 0 | Přečteno: 18x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VII.)

V sedmém díly seriálu je na řadě nejproduktivnější Němec. Jistě není těžké uhodnout, o koho se jedná.

1.5.2026 v 0:14 | Karma: 0 | Přečteno: 16x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VI.)

V šestém pokračování seriálu se podíváme na nejproduktivnějšího Lotyše. Je jím Zemgus Girgensons, kterého si již v 1. kole na 14. pozici vybralo v draftu Buffalo.

28.4.2026 v 21:25 | Karma: 0 | Přečteno: 24x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (V.)

V páté části seriálu se mrkneme na nejproduktivnějšího Francouze. Je jím Alexandre Texier, který letos jako jediný pravidelně NHL hrál.

27.4.2026 v 22:33 | Karma: 0 | Přečteno: 16x | Diskuse | Sport
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Proč zaměstnávat neslyšící? Firmy získají spolehlivé a motivované pracovníky

Zaměstnávání neslyšících
4. května 2026  21:28

Firmy často přehlížejí skupinu lidí, která může výrazně posílit jejich tým i firemní kulturu....

Při srážce dvou osobních aut na Třebíčsku zemřel jeden z řidičů

Ilustrační foto.
4. května 2026  21:12,  aktualizováno  21:12

Při pondělní nehodě u obce Domamil na Třebíčsku zemřel po srážce dvou osobních aut řidič jednoho z...

Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, musí zvládnout ještě 20 hektarů

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)
4. května 2026  7:32,  aktualizováno  21:12

Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v národním parku České Švýcarsko, s kterým...

Hasiči lokalizovali požár v Č. Švýcarsku, plochu požářiště snížili na 20 hektarů

ilustrační snímek
4. května 2026,  aktualizováno 

Hasičům se dnes večer podařilo lokalizovat požár v části národního parku České Švýcarsko, se kterým...

Petr Těthal

  • Počet článků 120
  • Celková karma 6,58
  • Průměrná čtenost 144x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.