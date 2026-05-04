Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (X.)
Ve své první sezóně v juniorské MHL dokázal sbírat v pouhých 16 letech takřka bod na zápas, přesně 0,97 b/z. O rok později už nastoupil k 9 utkáním v KHL za CSKA Moskva, ve kterých si připsal 2 asistence. Nebyl sběrač bodů po hrstech, jako tomu bylo v některých předešlých případech, i proto prošel draftem až ve druhém kole na 58. pozici, kde si jej vybrala Tampa Bay. V MHL v 18 letech průměr 1,57 b/z, v 19 letech ve stále juniorské lize (už ale za Atlantikem, v QMJHL) průměr 1,88 b/z. Tohle byla ta sezóna, která utvrdila skauty Tampy, že udělali dobře. Ve 20 letech odehrál cca půlku sezóny v NHL, konkrétně vč. play-off 54 utkání. Průměr 0,35 b/z je v prvním roce poměrně běžným číslem i u budoucích hvězd soutěže. Od té doby šel více méně jeho bodový průměr nahoru. V sezóně 14/15 0,81 b/z, v sezóně 15/16 0,90 b/z, v sezóně 16/17 1,15 b/z a v sezóně 17/18 zaznamenal svůj první stobodový ročník, průměr pak 1,21 b/z. Tento skvělý útočník v nejlepších letech (32) jednoduše řečeno zraje jako víno. Poslední 4 roky za „Blesky“ hraje na svém dresu s vyšitým „A“ a v každé této sezóně jasně překročil stobodovou hranici. Různých medailí a ocenění prozatím nasbíral 26, takže vyjmenovávat je tu by bylo na samotný článek. Predikce?
Nikita Kucherov by při plném počtu 68 zápasů v základní části mohl nasbírat v KHL cca 85 bodů, tedy cca 1,26 b/z. To by mu letos stačilo na 2. místo v ligové tabulce, a to za letos nezadržitelným Samem Anasem z USA, který v KHL nastřádal v dresu D. Minsk 89 bodů.
Příště se podíváme na nejproduktivnějšího Slováka.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (IX.)
V deváté části seriálu je na řadě nejproduktivnější hráč z Rakouska. Stala se jím stále ještě perspektivní naděje Marco Rossi.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VIII.)
V osmé části seriálu je na řadě nejproduktivnější hráč z Norska. Stal se jím „nestárnoucí legenda“ Mats Zuccarello.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VII.)
V sedmém díly seriálu je na řadě nejproduktivnější Němec. Jistě není těžké uhodnout, o koho se jedná.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VI.)
V šestém pokračování seriálu se podíváme na nejproduktivnějšího Lotyše. Je jím Zemgus Girgensons, kterého si již v 1. kole na 14. pozici vybralo v draftu Buffalo.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (V.)
V páté části seriálu se mrkneme na nejproduktivnějšího Francouze. Je jím Alexandre Texier, který letos jako jediný pravidelně NHL hrál.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Proč zaměstnávat neslyšící? Firmy získají spolehlivé a motivované pracovníky
Firmy často přehlížejí skupinu lidí, která může výrazně posílit jejich tým i firemní kulturu....
Při srážce dvou osobních aut na Třebíčsku zemřel jeden z řidičů
Při pondělní nehodě u obce Domamil na Třebíčsku zemřel po srážce dvou osobních aut řidič jednoho z...
Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, musí zvládnout ještě 20 hektarů
Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v národním parku České Švýcarsko, s kterým...
Hasiči lokalizovali požár v Č. Švýcarsku, plochu požářiště snížili na 20 hektarů
Hasičům se dnes večer podařilo lokalizovat požár v části národního parku České Švýcarsko, se kterým...
Stavební pozemek Dubí - Pozorka
Kolonie, Dubí - Pozorka, okres Teplice
2 880 000 Kč
- Počet článků 120
- Celková karma 6,58
- Průměrná čtenost 144x