Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VIII.)
V dorostu ani juniorech extra nevynikal. Ano, patřil mezi lepší útočníky, to bez pochyby. Ale dokázal se rychle etablovat na seniorský hokej. První zápas odehrál již v 17 letech, pouze jediný v sezóně. O rok později zvládl už 25 utkání vč. play-off. Průměrem 0,32 b/z nikoho neurazil. V 19 letech pak přišla první průlomová sezóna a výrazné zlepšení. Zjevně mu seděla důvěra trenérů. Vč. play-off odehrál 50 utkání a připsal si v nich parádních 67 bodů (1,34 b/z). Když o sezónu později ve 20 letech dokázal body sbírat ještě více (za 49 utkání 91 bodů = 1,86 b/z!), bylo jasné, že jej Frisk Asker nebude schopen udržet. Vyhlédlo si jej švédské Modo, ve kterém strávil 2 sezóny. V první měl průměr 1,14 b/z, ve druhé pak dokonce 1,16 b/z. Čtyři skvostné sezóny, ještě stále 22 let v životopise, toho si všimli i v NHL. Tým, který mu dal šanci a já si troufnu říct, že je jeho srdcovkou, byl N.Y. Rangers. První sezóna za mořem a průměr 0,53 b/z, krásný začátek. Celkem za „Jezdce“ odehrál 9 sezón, 569 utkání (což je více jak 53 % všech zápasů v NHL) a připsal si celkem 346 kanadských bodů (0,61 b/z). Celkově má v NHL odehráno necelých 1100 utkání a bodový průměr na výborném čísle 0,76 b/z. A to píši o hráči, který nebyl nikdy draftován! Vliv na bodovou predikci pak měl jeho věk. Přece jen, za pár měsíců oslaví již 39. narozeniny.
Mats Zuccarello by při plném počtu 45 zápasů v základní části mohl nasbírat v norské nejvyšší soutěži cca 39 bodů, tedy cca 0,86 b/z. To by mu letos stačilo na 14. místo kanadského bodování v lize. Ztráta na prvního by byla 14 bodů. Věk člověk nezastaví a uvidíme, jestli jeho kroky ještě někam povedou nebo po této sezóně ukončí aktivní kariéru.
Příště se podíváme na nejproduktivnějšího Rakušana.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VII.)
V sedmém díly seriálu je na řadě nejproduktivnější Němec. Jistě není těžké uhodnout, o koho se jedná.
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VI.)
V šestém pokračování seriálu se podíváme na nejproduktivnějšího Lotyše. Je jím Zemgus Girgensons, kterého si již v 1. kole na 14. pozici vybralo v draftu Buffalo.
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (V.)
V páté části seriálu se mrkneme na nejproduktivnějšího Francouze. Je jím Alexandre Texier, který letos jako jediný pravidelně NHL hrál.
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (IV.)
Ve čtvrté části seriálu se mrkneme na nejproduktivnějšího Fina. Tím se poměrně těsně stal Sebastian Aho.
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (III.)
Ve třetí části seriálu se mrkneme na suverénně nejproduktivnějšího Dána. Není jím nikdo jiný, než Nikolaj Ehlers.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
1.máj je symbolizován také mimo jiné rozkvetlou latou štěpného bílého šeříku, o který není v...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 118
- Celková karma 6,58
- Průměrná čtenost 146x