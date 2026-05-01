Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VIII.)

V osmé části seriálu je na řadě nejproduktivnější hráč z Norska. Stal se jím „nestárnoucí legenda“ Mats Zuccarello.

V dorostu ani juniorech extra nevynikal. Ano, patřil mezi lepší útočníky, to bez pochyby. Ale dokázal se rychle etablovat na seniorský hokej. První zápas odehrál již v 17 letech, pouze jediný v sezóně. O rok později zvládl už 25 utkání vč. play-off. Průměrem 0,32 b/z nikoho neurazil. V 19 letech pak přišla první průlomová sezóna a výrazné zlepšení. Zjevně mu seděla důvěra trenérů. Vč. play-off odehrál 50 utkání a připsal si v nich parádních 67 bodů (1,34 b/z). Když o sezónu později ve 20 letech dokázal body sbírat ještě více (za 49 utkání 91 bodů = 1,86 b/z!), bylo jasné, že jej Frisk Asker nebude schopen udržet. Vyhlédlo si jej švédské Modo, ve kterém strávil 2 sezóny. V první měl průměr 1,14 b/z, ve druhé pak dokonce 1,16 b/z. Čtyři skvostné sezóny, ještě stále 22 let v životopise, toho si všimli i v NHL. Tým, který mu dal šanci a já si troufnu říct, že je jeho srdcovkou, byl N.Y. Rangers. První sezóna za mořem a průměr 0,53 b/z, krásný začátek. Celkem za „Jezdce“ odehrál 9 sezón, 569 utkání (což je více jak 53 % všech zápasů v NHL) a připsal si celkem 346 kanadských bodů (0,61 b/z). Celkově má v NHL odehráno necelých 1100 utkání a bodový průměr na výborném čísle 0,76 b/z. A to píši o hráči, který nebyl nikdy draftován! Vliv na bodovou predikci pak měl jeho věk. Přece jen, za pár měsíců oslaví již 39. narozeniny.

Mats Zuccarello by při plném počtu 45 zápasů v základní části mohl nasbírat v norské nejvyšší soutěži cca 39 bodů, tedy cca 0,86 b/z. To by mu letos stačilo na 14. místo kanadského bodování v lize. Ztráta na prvního by byla 14 bodů. Věk člověk nezastaví a uvidíme, jestli jeho kroky ještě někam povedou nebo po této sezóně ukončí aktivní kariéru.

Příště se podíváme na nejproduktivnějšího Rakušana.

Autor: Petr Těthal | pátek 1.5.2026 22:36 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Další články autora

Petr Těthal

Další články autora

Nejčtenější

vydáno 1. května 2026  21:57

1.máj je symbolizován také mimo jiné rozkvetlou latou štěpného bílého šeříku, o který není v...

vydáno 1. května 2026  21:57

Otevřen nový výstup z vestibulu stanice Muzeum.

vydáno 1. května 2026  21:56

Otevřen nový výstup z vestibulu stanice Muzeum.

vydáno 1. května 2026  21:56

Otevřen nový výstup z vestibulu stanice Muzeum.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Těthal

  • Počet článků 118
  • Celková karma 6,58
  • Průměrná čtenost 146x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.