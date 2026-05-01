Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VII.)
Leon Draisaitl je ikonickou postavou Edmontonu a za McDavidem největší hvězda Olejářů. Jeho kariéra v NHL je spjatá pouze s tímto klubem a touto organizací. V roce 2014 si jej Edmonton vybral jako 3. v pořadí hned v 1. kole draftu a evidentně neprohloupil. Jeho výčet ocenění, ať už v mládeži nebo už jako dospělého, by byl na samostatný článek. A začátek kariéry?
Když přestoupil z Kolína do Mannheimu před jeho čtrnáctými narozeninami, měl už v kategorii U16, ve které se prvně ukázal již ve 12 letech (!), průměr 1,27 b/z. Ve své první sezóně za Mannheim (opakuji ve 14 letech) si ve stejné kategorii připsal těžko uvěřitelný průměr 3,68 b/z! O rok později to vyšperkoval do „galaktických výšin“, když si za 34 zápasů připsal 223 bodů, tedy průměrně 6,56 b/z! V 16 letech v kategorii U18 zapisoval průměrně 1,58 b/z a v 18 letech v juniorské WHL zapsal v průměru 1,74 b/z. To všechno jsou fantastická čísla. O rok později, tedy ve svých 19 letech si již ve 37 utkáních vyzkoušel NHL. Tady byl znát rozdíl, průměr 0,24 b/z nebylo to, na co byl zvyklý. Všichni v klubu ale věděli, že potřebuje pouze čas. Ve 20 letech šel nahoru na průměr 0,71 b/z, o rok později na 0,98 b/z, ve 22 letech si připsal průměrně 0,90 b/z a více jak 100 bodů poprvé dosáhl ve 23 letech v sezóně 18/19, kdy si průměrně na své konto zapsal 1,28 b/z. Jeho celková bilance za 956 zápasů NHL činí v průměru 1,26 b/z! Letos se stal, chtělo by se napsat – jak jinak, druhým nejproduktivnějším hráčem Edmontonu, když si připsal 97 bodů (35+62), nutno podotknout, že vinou zdravotních problémů odehrál jen necelých 80 % zápasů v základní části (tedy 65). Takže jeho letošní bodový průměr je hodně vysoký, konkrétně 1,49 b/z. Při plném počtu zápasů by se dostal na parádních 122 b. A jak se tato čísla projeví do výpočtu?
Leon Draisaitl by při plném počtu 52 zápasů v základní části mohl nasbírat v německé DEL cca 76 bodů, tedy cca 1,46 b/z. To by jej letos vystřelilo poměrně suverénně (s 11 b náskokem) do čela produktivity a přišel by si tak pro další ocenění. To je ovšem, bohužel pro německá kluziště a diváky, pouze fantazie, poněvadž sedminásobný držitel nášivky „A“ na svém dresu má v Edmontonu smlouvu ještě na 7 let.
Příště se podíváme na nejproduktivnějšího Nora.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VI.)
V šestém pokračování seriálu se podíváme na nejproduktivnějšího Lotyše. Je jím Zemgus Girgensons, kterého si již v 1. kole na 14. pozici vybralo v draftu Buffalo.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (V.)
V páté části seriálu se mrkneme na nejproduktivnějšího Francouze. Je jím Alexandre Texier, který letos jako jediný pravidelně NHL hrál.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (IV.)
Ve čtvrté části seriálu se mrkneme na nejproduktivnějšího Fina. Tím se poměrně těsně stal Sebastian Aho.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (III.)
Ve třetí části seriálu se mrkneme na suverénně nejproduktivnějšího Dána. Není jím nikdo jiný, než Nikolaj Ehlers.
Petr Těthal
MS v hokeji divize IIIA
Minulý týden se odehrála divize IIIA MS v ledním hokeji, a to v Jihoafrické republice (JAR) v Kapském Městě, což je pro hokej vskutku exotická destinace. Třetí letošní MS nižší divize, ale žádný titul pro hostící zemi.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Svět hudebního divadla je vám otevřen dokořán v Městském divadle Brno
Komerční sdělení V České republice svého druhu jediný oborový profesionální festival Dokořán pro hudební divadlo...
Provoz na D1 směrem na Polsko stál šest hodin, hasiči uklízeli kamion s herbicidy
Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila dnes odpoledne v Ostravě na šest hodin provoz na dálnici...
Nový výstup z Muzea. Eskalátory lemují schodiště a uvolnil se prostor pro tramvaje
Cestující v horní části Václavského náměstí čeká od pátku 1. května pohodlnější cesta z metra. U...
Starostka Berouna Chalupová opouští ODS, přestala být pravicovou stranou, řekla
Starostka Berouna Soňa Chalupová opouští ODS, podle ní přestala být pravicovou stranou. Spolu s ní...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 117
- Celková karma 6,58
- Průměrná čtenost 147x