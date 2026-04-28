Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VI.)
Girgensons byl za „velkou louží“ již od brzkých náctiletých let, nejvyšší lotyšskou soutěž (či ještě lépe KHL) si prozatím tedy nikdy nevyzkoušel. Stejně jako v minulém díle zmíněný Texier, i Girgensons v NHL působí především v druhých dvou formacích. Jako ten, který má bránit soupeře, hvězdy a za každou cenu zabránit vstřelení branky. Na rozdíl od zmíněného Texiera však nikdy nevynikal výraznými ofenzivními výsledky. Což se nakonec odráží i v mé predikci na konci článku.
Jak důležitý byl pro Buffalo, a že svou práci dělal na výbornou, svědčí přišití písmene „A“ v posledních třech sezónách v tomto týmu. Po sezóně 23/24 odešel do Tampy, kde si letos, co se týká bodů, vedl poměrně dobře. Průměrem 0,27 b/z v základní části si připsal pátý nejlepší průměr v dosavadní třináctileté kariéře v NHL. Za ty roky má odehraných více jak 850 utkání a celkový průměr 0,25 b/z. Je jasné, že v lotyšské Optibet lize, která se kvalitativně pohybuje na úrovni 3. švýcarské soutěže či nejvyšší slovinské lize, by čísla měl mít podstatně vyšší.
Zemgus Girgensons by při plném počtu 40 zápasů v základní části mohl nasbírat cca 34 bodů, tedy cca 0,84 b/z. Jakkoli je to logicky podstatně vyšší výsledek, než v NHL, i tak by to v jeho „domovské“ lize letos stačilo až na 22. místo v tabulce produktivity. Je docela zajímavé, že v první dvacítce bodování Optibet ligy najdeme jen dva cizince, a to ještě nikoli v první desítce.
Příště se podíváme na nejproduktivnějšího Němce. Asi není těžké uhodnout, kdo jím bude.
Petr Těthal
