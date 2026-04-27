Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (V.)

V páté části seriálu se mrkneme na nejproduktivnějšího Francouze. Je jím Alexandre Texier, který letos jako jediný pravidelně NHL hrál.

Když v 15 letech ve francouzském dorostu v kategorii U18 nasbíral průměrně 2,00 b/z a o rok později dokonce těžko uvěřitelných 3,96 b/z, bylo téměř jasné, že Francouzi mají nový talent. V 17 letech a košíkem na přilbě v nejvyšší francouzské soutěži za rodný Grenoble odehrál komplet sezónu vč. play-off a jeho průměr byl 0,56 b/z. Na dorostence parádní. Bylo tedy pravděpodobné, že projde draftem poměrně vysoko. Nakonec po něm sáhl Columbus už ve druhém kole (45. pozice). Od 20 let (od sezóny 19/20) odehrál 3 sezóny za tento tým, ale jeho čísla neodpovídala potenciálu. Důvodem se stalo mimo jiné to, že z Texiera začala organizace dělat hráče do checking line. Přesto nelze bodový průměr 0,40 b/z považovat za tristní, spíše naopak. Když si v sezóně 22/23 odskočil do NL (Švýcarsko), kde nastupoval za Curych, opět potvrdil, že bodově dokáže být velice plodný. Průměr činil 0,73 b/z. Další sezónu za Columbus odehrál téměř kompletní, ale bodově se dostal zpět na původní čísla, konkrétně 0,38 b/z. Odchod do St. Louis se nepovedl a letošní změna adresy do Montrealu je možná to nejlepší, co jej mohlo potkat. Stále sice nastupuje ve čtvrté, občas třetí formaci, ale svůj bodový příděl zvednul, letos zatím vč. play-off na 0,49 b/z. A to jsou čísla atakující druhou formaci. Jak by si potenciálně vedl v nejvyšší domácí soutěži?

Alexandre Texier by při plném počtu 44 zápasů v základní části mohl nasbírat cca 30 bodů, tedy cca 0,67 b/z. Na takto nízký výsledek má vliv právě NHL a jeho „černá práce“ pro tým. Ve fracouzské lize vévodí bodování zejména Kanaďané a Američané. Mezi Francouzi by pak Texier letos skončil v první desítce.

Příště se podíváme na nejproduktivnějšího Lotyše.

Autor: Petr Těthal | pondělí 27.4.2026 22:33 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Další články autora

Petr Těthal

Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (IV.)

Ve čtvrté části seriálu se mrkneme na nejproduktivnějšího Fina. Tím se poměrně těsně stal Sebastian Aho.

26.4.2026 v 23:09 | Karma: 0 | Přečteno: 13x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (III.)

Ve třetí části seriálu se mrkneme na suverénně nejproduktivnějšího Dána. Není jím nikdo jiný, než Nikolaj Ehlers.

25.4.2026 v 22:13 | Karma: 0 | Přečteno: 29x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

MS v hokeji divize IIIA

Minulý týden se odehrála divize IIIA MS v ledním hokeji, a to v Jihoafrické republice (JAR) v Kapském Městě, což je pro hokej vskutku exotická destinace. Třetí letošní MS nižší divize, ale žádný titul pro hostící zemi.

24.4.2026 v 23:22 | Karma: 5,25 | Přečteno: 62x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

MS v hokeji divize IIIB

Minulý týden se odehrála divize IIIB MS v ledním hokeji, a to v dalekém Hong Kongu. A diváci byli svědky nevídané demolice jediným týmem, který stejně tak suverénně postoupil do divize IIIA.

20.4.2026 v 20:55 | Karma: 7,92 | Přečteno: 92x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (II.)

Ve druhé části seriálu (chcete-li možná spíše série) se dle abecedy podívám na nejproduktivnějšího Čecha. Tím se díky vyššímu počtu vstřelených branek stal poprvé Martin Nečas.

19.4.2026 v 22:41 | Karma: 0 | Přečteno: 30x | Diskuse | Sport
Další články autora

Petr Těthal

  • Počet článků 115
  • Celková karma 6,58
  • Průměrná čtenost 149x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.