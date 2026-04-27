Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (V.)
Když v 15 letech ve francouzském dorostu v kategorii U18 nasbíral průměrně 2,00 b/z a o rok později dokonce těžko uvěřitelných 3,96 b/z, bylo téměř jasné, že Francouzi mají nový talent. V 17 letech a košíkem na přilbě v nejvyšší francouzské soutěži za rodný Grenoble odehrál komplet sezónu vč. play-off a jeho průměr byl 0,56 b/z. Na dorostence parádní. Bylo tedy pravděpodobné, že projde draftem poměrně vysoko. Nakonec po něm sáhl Columbus už ve druhém kole (45. pozice). Od 20 let (od sezóny 19/20) odehrál 3 sezóny za tento tým, ale jeho čísla neodpovídala potenciálu. Důvodem se stalo mimo jiné to, že z Texiera začala organizace dělat hráče do checking line. Přesto nelze bodový průměr 0,40 b/z považovat za tristní, spíše naopak. Když si v sezóně 22/23 odskočil do NL (Švýcarsko), kde nastupoval za Curych, opět potvrdil, že bodově dokáže být velice plodný. Průměr činil 0,73 b/z. Další sezónu za Columbus odehrál téměř kompletní, ale bodově se dostal zpět na původní čísla, konkrétně 0,38 b/z. Odchod do St. Louis se nepovedl a letošní změna adresy do Montrealu je možná to nejlepší, co jej mohlo potkat. Stále sice nastupuje ve čtvrté, občas třetí formaci, ale svůj bodový příděl zvednul, letos zatím vč. play-off na 0,49 b/z. A to jsou čísla atakující druhou formaci. Jak by si potenciálně vedl v nejvyšší domácí soutěži?
Alexandre Texier by při plném počtu 44 zápasů v základní části mohl nasbírat cca 30 bodů, tedy cca 0,67 b/z. Na takto nízký výsledek má vliv právě NHL a jeho „černá práce“ pro tým. Ve fracouzské lize vévodí bodování zejména Kanaďané a Američané. Mezi Francouzi by pak Texier letos skončil v první desítce.
Příště se podíváme na nejproduktivnějšího Lotyše.
Petr Těthal
